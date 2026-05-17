Cel mai mare producător de energie verde din România face o mișcare strategică importantă pe piața resurselor regenerabile și de modernizare a sectorului energetic românesc. Compania de stat Hidroelectrica se pregătește să înceapă lucrările tehnice pentru o investiție ecologică, denumită „Proiectul Pilot Nufărul”.

Această inițiativă va fi implementată în județul Olt, pe lacul de acumulare al Centralei Ipotești, și urmează să primească autorizația oficială de înființare din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Proiectul, lansat în vara anului 2025, reprezintă o premieră absolută pentru gigantul energetic listat la Bursă, fiind adaptat la provocările climatice globale actuale. Acesta marchează o etapă esențială în diversificarea surselor de producție și utilizarea infrastructurii existente.

Reprezentanții Hidroelectrica au explicat că această tehnologie modernă reprezintă un pas decisiv către eficientizarea resurselor, diversificarea portofoliului și oferirea unor servicii complexe prin accesarea soluțiilor de ultimă generație din domeniu.

Din punct de vedere financiar, proiectul a beneficiat de o optimizare a costurilor de execuție. Deși valoarea contractului fusese estimată inițial la 47,2 milioane de lei fără TVA, în urma unei licitații deschise, bazate pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț, execuția a fost atribuită societății WALDEVAR Energy pentru 39,25 milioane de lei fără TVA.

Contractul are un termen de finalizare de 14 luni, zece luni fiind dedicate lucrărilor din teren, centrala urmând să fie gata în toamna acestui an. După emiterea autorizației ANRE, dezvoltatorul trebuie să facă dovada că deține finanțarea necesară pentru construcția acestei noi capacități energetice.

Centrala fotovoltaică plutitoare va adăuga o capacitate suplimentară de producție din surse nepoluante. Instalația va avea o capacitate nominală de 10 MW, utilizând panouri de 620 Wp, invertoare de 100 kW și optimizoare de energie.

Sistemul va produce anual o cantitate estimată la 13,4 GWh de energie electrică în mod eficient. Acest proiect pilot va ajuta Hidroelectrica să își diversifice portofoliul de producție pe termen lung. Energia curată va fi conectată la Sistemul Energetic Național prin patru posturi de transformare existente deja la Centrala Ipotești.

Planul vizează valorificarea potențialului oferit de luciul de apă al lacurilor și eficientizarea exploatării prin sinergia dintre capacitățile fotovoltaice și cele hidro.

Acest parc va fi amplasat pe un lac aflat în exploatarea Hidroelectrica. În prezent, producătorul național operează 188 de centrale hidro, cu o capacitate totală de 6,4 GW, și deține parcul eolian de 108 MW de la Crucea, județul Constanța.

Parametru / Indicator Proiect Detalii Tehnice și Specificații Oficiale Denumire Oficială „Proiectul Pilot Nufărul” Beneficiar / Operator Hidroelectrica S.A. Amplasament Geografic Județul Olt, pe lacul de acumulare al Centralei Ipotești Contractor General (Constructor) WALDEVAR Energy (atribuit prin licitație publică) Valoare Contract 39,25 milioane de lei (fără TVA) Capacitate Instalată Totală 10 MW Componente Tehnice Utilizate Panouri solare de 620 Wp, invertoare de 100 kW și optimizoare de energie Producție Anuală Estimată Aproximativ 13,4 GWh / an Punct de Conectare în Rețea Sistemul Energetic Național (prin 4 posturi de transformare existente) Termen de Execuție 14 luni în total (din care 10 luni dedicate lucrărilor efective) Stadiu Reglementare În curs de obținere a autorizației de înființare de la ANRE Capacitate Hidro Curentă Operator 188 de centrale hidroactive, cu o putere totală de 6,4 GW

Pe lângă realizările tehnice, Hidroelectrica înregistrează un nou record istoric pe piața de capital de la București, marcând o creștere spectaculoasă de peste 60% a valorii acțiunilor sale de la listare.

Compania a anunțat pe 8 mai o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde de lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei pentru o acțiune.

Tranzacționarea s-a încheiat la 169,8 lei/acțiune, confirmând poziția sa de top în Europa Centrală și de Est. O asemenea evoluție demonstrează încrederea deplină a marilor investitori pe termen lung.

Iar pe 15 mai, acţiunile Hidroelectrica H2O au atins 185 de lei pe acţiune, nivel record de la listarea din iulie 2023, ducând capitalizarea bursieră a Hidroelectrica la 82,5 miliarde de lei. Mişcarea vine la o zi după publicarea rezultatelor pentru primul trimestru din 2026.

Compania a raportat un profit net de 1,307 miliarde de lei în T1 2026, cu 122% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul unui debit al Dunării mai mare, care a împins producţia cu 36% în sus, şi al unei expansiuni accelerate în furnizare – portofoliul de clienţi s-a dublat faţă de martie 2025, ajungând la 1,3 milioane de locuri de consum. Veniturile totale au crescut cu 67%, la 3,129 miliarde de lei, iar marja EBITDA a urcat de la 46% la 55%.