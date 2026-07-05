Italia vrea să construiască prima sa cale ferată solară. Noua tehnologie ar putea transforma infrastructura feroviară europeană

Italia ar putea deveni următoarea țară europeană care va construi o cale ferată solară, după rezultatele încurajatoare obținute în cadrul proiectului-pilot implementat în Elveția. Dezvoltarea infrastructurii de transport bazate pe energie regenerabilă câștigă teren în Europa, iar o companie elvețiană își propune să transforme rețeaua feroviară a continentului într-o vastă sursă de producție a energiei solare.

În urmă cu un an, compania elvețiană Sun-Ways a inaugurat prima cale ferată solară din lume, după instalarea a 100 de metri de panouri fotovoltaice între liniile active de cale ferată din localitatea Buttes, situată în districtul Val-de-Travers din Elveția, conform Euronews.

Proiectul a fost conceput inițial ca un experiment cu o durată de trei ani și include 48 de panouri fotovoltaice special proiectate, cu o putere instalată totală de 18 kWp. Cu toate acestea, rezultatele obținute după primul an de funcționare au fost suficient de bune pentru ca instalarea unui sistem permanent pe această linie feroviară să fie luată în considerare.

Una dintre principalele întrebări privind acest tip de infrastructură vizează eficiența energetică a panourilor instalate pe calea ferată. În mod obișnuit, panourile fotovoltaice sunt montate la un anumit unghi pentru a maximiza captarea radiației solare pe parcursul anului. În Spania, de exemplu, unghiul optim de înclinare este cuprins între 30 și 35 de grade. Un studiu publicat în 2022 în revista Science Direct a arătat că, în Peninsula Iberică, o înclinare de 34 de grade conduce la pierderi anuale de producție de sub 1%.

Acesta este și motivul pentru care acoperișurile înclinate reprezintă în mod natural locații favorabile pentru instalarea panourilor solare, în timp ce gardurile, balcoanele sau acoperișurile plate generează, în general, mai puțină energie.

Compania Sun-Ways estimează că pierderea de producție cauzată de lipsa înclinării panourilor montate între șine este de aproximativ 10%. Cu toate acestea, în primul an de funcționare, instalația a produs aproximativ 16.000 kWh de energie electrică.

Pentru comparație, această cantitate de energie este aproximativ echivalentă cu consumul anual al unei locuințe medii din Regatul Unit, în care toate necesitățile energetice, inclusiv încălzirea, apa caldă, iluminatul și electrocasnicele, sunt alimentate exclusiv cu energie electrică.

Teoretic, tehnologia ar putea fi extinsă pe întreaga rețea feroviară a Elveției, care are o lungime de 5.317 kilometri. Suprafața totală care ar putea fi acoperită cu panouri fotovoltaice ar echivala cu aproximativ 760 de terenuri de fotbal și ar fi de peste 50.000 de ori mai mare decât cea a proiectului-pilot.

Potrivit estimărilor companiei, o astfel de extindere ar putea genera aproximativ un terawatt-oră de energie electrică anual, reprezentând circa 2% din consumul total de energie al Elveției.

Implementarea panourilor solare pe infrastructura feroviară ridică însă și o serie de provocări privind siguranța. Uniunea Internațională a Căilor Ferate a exprimat anterior îngrijorări legate de posibilitatea apariției unor microfisuri în panouri, de riscul crescut de incendiu și de eventualele reflexii care ar putea distrage atenția mecanicilor de locomotivă.

Pentru a răspunde acestor preocupări, Sun-Ways a dezvoltat panouri mai rezistente decât cele utilizate în mod obișnuit pe acoperișuri și le-a echipat cu filtre antireflexie. În plus, sistemul dispune de senzori integrați pentru monitorizarea funcționării, iar trenurile sunt dotate cu perii speciale care îndepărtează murdăria acumulată pe suprafața panourilor.

Potrivit companiei, în primul an de funcționare nu au fost înregistrate probleme tehnice, iar instalația nu a necesitat operațiuni speciale de întreținere.

În prezent, energia produsă de instalația-pilot este livrată direct în rețeaua electrică. Totuși, dezvoltatorii lucrează deja la soluții care să permită injectarea directă a energiei produse în substațiile feroviare sau în liniile de alimentare ale trenurilor.

După succesul proiectului din Elveția, Sun-Ways a semnat recent un acord de colaborare cu un partener italian aflat în contact cu administratorul infrastructurii feroviare naționale din Italia, Rete Ferroviaria Italiana. Compania intenționează să prezinte în următoarele luni un nou proiect-pilot în această țară.

În același timp, Sun-Ways a obținut aprobarea autorităților pentru instalarea unei noi căi ferate solare în Coreea de Sud și poartă discuții cu companii din Țările de Jos, China, India și Singapore pentru dezvoltarea unor proiecte similare.