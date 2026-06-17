ANRE dă undă verde pentru proiectul Hidroelectrica din Țara Hațegului. Compania investește 24 de milioane de lei

Hidroelectrica accelerează extinderea în energia solară, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a autorizat înființarea Parcului Fotovoltaic Țara Hațegului. Proiectul va fi realizat în județul Hunedoara și presupune o investiție de 24 de milioane de lei. Capacitatea instalată va fi de 8,9 MW, iar termenul estimat pentru finalizare este de 12 luni. Noua investiție face parte din strategia companiei de diversificare a producției de energie prin dezvoltarea segmentului fotovoltaic.

Proiectul Hidroelectrica pentru construirea Parcului Fotovoltaic Țara Hațegului a primit autorizația necesară din partea ANRE, ceea ce permite trecerea investiției în faza de implementare și marchează un nou pas în dezvoltarea portofoliului de energie regenerabilă al companiei.

Investiția va fi realizată în baza unui contract de tip „la cheie”, încheiat cu asocierea Electro-Alfa, valoarea totală a proiectului fiind de 24 de milioane de lei.

Parcul fotovoltaic va avea o putere instalată de 8,9 MW, iar lucrările sunt programate să fie finalizate în termen de 12 luni. Odată pusă în funcțiune, noua capacitate va contribui la diversificarea mixului energetic al sucursalei Hațeg, prin integrarea energiei solare alături de producția hidroenergetică tradițională din regiune.

Autorizarea proiectului confirmă direcția strategică adoptată de companie, care urmărește să își consolideze poziția pe segmentul energiei regenerabile prin dezvoltarea unor capacități fotovoltaice complementare infrastructurii hidro existente.

Deși baza activității Hidroelectrica rămâne producția de energie din surse hidro, compania își extinde rapid investițiile în domeniul fotovoltaic, prin proiecte aflate în diferite stadii de dezvoltare și implementare.

Portofoliul principal al companiei este format din 188 de hidrocentrale, cu o capacitate instalată totală de aproximativ 6.400 MW. În paralel însă, strategia de investiții include dezvoltarea unor proiecte solare de anvergură, menite să completeze producția de energie regenerabilă.

Cel mai important proiect fotovoltaic terestru aflat în dezvoltare este Parcul Fotovoltaic Tudor Vladimirescu din județul Brăila. Investiția este estimată la 151,2 milioane de lei și va asigura o capacitate instalată de 46 MW. Potrivit estimărilor companiei, producția anuală de energie va ajunge la aproape 60 GWh.

Un alt proiect strategic este „Nufărul”, dezvoltat în județul Olt. Acesta reprezintă o premieră pentru România și presupune instalarea unui sistem plutitor de panouri fotovoltaice pe lacul de acumulare al Centralei Ipotești. Investiția are o valoare de 39,2 milioane de lei și este realizată în parteneriat cu Waldevar Energy.

Pe lângă proiectul-pilot „Nufărul”, compania pregătește extinderea acestui model de producție a energiei solare pe alte lacuri de acumulare din România.

Planurile Hidroelectrica vizează instalarea de panouri fotovoltaice plutitoare pe încă cinci lacuri de acumulare situate pe râul Olt, utilizând experiența acumulată în cadrul proiectului dezvoltat la Ipotești.

Strategia include și dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii, care vor permite valorificarea mai eficientă a energiei produse și vor contribui la creșterea flexibilității operaționale a noilor capacități.

Prin aceste investiții, compania își diversifică sursele de producție și își consolidează prezența pe piața energiei regenerabile, într-un context în care integrarea tehnologiilor fotovoltaice și a soluțiilor de stocare devine o componentă esențială a tranziției energetice.