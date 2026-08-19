Ce se întâmplă cu banii României. Avertismentul lui Daniel Dăianu privind PNRR

România nu își permite să piardă miliardele de euro care mai pot fi atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în condițiile în care bugetul țării a fost construit și pe baza acestor fonduri. Avertismentul a fost lansat miercuri de Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, care a vorbit și despre reformele asumate de România pentru accesarea banilor europeni.

Dăianu a criticat în special întârzierea Legii salarizării, pe care o consideră una dintre reformele importante și care, potrivit acestuia, a fost amânată „până în ultima clipă”. El a explicat că miza fondurilor europene este cu atât mai mare în contextul economic dificil din ultimii ani.

Întrebat cât de important este ca România să nu piardă banii europeni care mai pot fi accesați, președintele Consiliului Fiscal a făcut referire la multiplele crize care au afectat economiile europene după anul 2020.

„Banii sunt mai importanți în aceste vremuri. De ce spun „în aceste vremuri”? Sigur că dintotdeauna fondurile europene au ajutat economiile mai puțin dezvoltate din Uniune, cele care au intrat începând cu anul 2004. Și România s-a bucurat de sume mari de tot, care au ajutat dezvoltarea țării. Însă, începând cu 2020, cu anul pandemiei, nenorocirile s-au ținut lanț. Vremurile sunt foarte tulburi. Criza energetică, pandemia, consecințele invadării Ucrainei, ceea ce este nenorocire și în Orientul Mijlociu, turbulențele pe piețele energiei și materiilor prime, care se exprimă în prețuri mult crescute și care fac viața grea, nu atât guvernelor, cât cetățenilor. Banii europeni cântăresc mult mai mult în aceste circumstanțe. Pentru că nu poți să fii nonșalant la pierderea a miliarde de euro în asemenea circumstanțe. Și bugetul României s-a construit pe asemenea sume. Ai proiecte începute, aproape de finalizare, dar care poate că nu se vor bucura de recepție, că ați văzut cât de strâns este calendarul. Le poți amâna, dar este posibil să pierzi din bani”, a declarat Daniel Dăianu, la Digi24.

Președintele Consiliului Fiscal a făcut o distincție între Legea salarizării și un proiect punctual de investiții. În opinia sa, reforma are efecte asupra unui număr mare de angajați și familii, ceea ce îi conferă o importanță diferită față de construirea unei investiții individuale.

„Legea salarizării nu este ca un proiect singular. Nu este ca și cum ai construi un spital sau ai construi, nu știu, 50 de creșe. Legea salarizării privește îndreptarea unor mari nedreptăți în sistemul de salarizare și afectează viața familiilor tuturor bugetarilor. Ea a stat mulți ani la Ministerul Muncii. Din păcate, ea nu a fost discutată cum trebuie. A fost amânată până în ultima clipă”, a declarat Dăianu.

Dăianu a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă guvernarea într-o perioadă caracterizată de crize succesive. El a susținut că România are nevoie de un „management al crizei permanent”, întrucât presiunile economice și sociale se suprapun cu problemele din energie și cu resurse bugetare limitate.

În același context, președintele Consiliului Fiscal a criticat conflictele dintre membrii guvernelor și mesajele publice prin care aceștia încearcă să se diferențieze politic.

„Da, eu înțeleg. Nu sunt un om care a stat toată viața mea pe margine și pur și simplu îmi dau cu părerea. Știu ce greu este să guvernezi. Știu ce greu este să guvernezi o țară care este copleșită de crize, așa cum sunt cam toate țările, să știți. Pentru că mă uitam la situația din energie. Funcționează un comandament și bine că funcționează. Dar vedeți dumneavoastră, el a început să funcționeze în condițiile acestei secete fără egal, poate, în ultima sută de ani. Vedeți dumneavoastră, o țară care este copleșită de asemenea crize trebuie să fie guvernată altfel. Trebuie să existe un management al crizei permanent. Și atunci este dificil, pentru că nu ai resurse. De aceea vorbeam despre importanța banilor europeni. Noi avem și venituri fiscale foarte joase. Păi, dacă ai guverne înăuntrul cărora membrii guvernului se ciondănesc, fiecare vrea să iasă în relief și trimite pe Facebook tot felul de mesaje, încercând să se profileze ca erou al națiunii, păi nu facem mare treabă. Este foarte dificil. La vremuri de război trebuie să ai o disciplină ca la vremuri de război. Trebuie să fie corectitudine. Trebuie să existe cinste. Cât de cât încredere în celălalt”, susține președintele Consiliului Fiscal.

În privința Legii salarizării, Daniel Dăianu a susținut că autoritățile ar fi trebuit să solicite din timp o a doua opinie de specialitate. El a menționat colaborarea Ministerului Muncii cu Banca Mondială și a arătat că o verificare suplimentară ar fi putut clarifica problemele înainte ca proiectul să ajungă la Comisia Europeană.

Potrivit lui Dăianu, această opinie suplimentară nu trebuia să vină obligatoriu de la Comisia Europeană. El a indicat inclusiv posibilitatea apelării la mecanisme europene de asistență tehnică sau la o autoritate specializată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

„Și această lege a salarizării… Vedeți, în medicină ți se cere să ai o «second opinion». Au lucrat cei de la Ministerul Muncii cu Banca Mondială. Această «second opinion», această opinie a doua, nu trebuie să vină musai de la Comisia Europeană. Comisia Europeană trebuie să fie mulțumită cu legea și să dea drumul la bani. În atâția ani, puteam să cerem. Puteam să cerem de la, nu știu, există, de pildă, un mecanism la Comisia Europeană de asistență tehnică. Se furnizează și bani. Puteam să cerem această opinie a doua de la o autoritate specializată dintr-o țară mare europeană, stat membru al Uniunii Europene”, a mai explicat Daniel Dăianu.

Problemele legate de proiect sunt amplificate, potrivit acestuia, de faptul că unele partide susțin că nu au văzut forma finală a Legii salarizării. Dăianu a atras atenția asupra situației care ar putea apărea dacă proiectul ar primi aprobarea Comisiei Europene, iar ulterior disputele politice ar reapărea la București.

„Partidele se plâng că n-au văzut legea în forma finală. Păi haideți să ne imaginăm următorul lucru: Dragoș Pîslaru a trimis textul nou, modificat, la Comisie. Comisia să spună «da», textul vine la București și partidele iar nu se înțeleg. Sau PSD-ul iar vine cu obiecții. Deci nu este în regulă. Nu e normal să pui Comisia în fața unui asemenea conflict. Circuitul trebuia să fie altfel. Mult timp în urmă ar fi trebuit să se ajungă la un consens. Și atunci când mai exista coaliția trebuia să se fi ajuns la un consens. Această lege, vă spun, nu este ca și cum construiești un spital”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Dăianu a precizat că este surprins de faptul că o reformă de asemenea amploare a ajuns în ultimele zile disponibile, în condițiile în care există și lideri politici care afirmă că nu au văzut forma finală a proiectului.