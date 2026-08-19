România rămâne pe primul loc în clasamentul inflației din UE. Lituania, Cipru și Bulgaria completează topul statelor cu cele mai ridicate valori

România a înregistrat și în luna iulie cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, deși indicatorul a scăzut semnificativ față de luna precedentă. Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, rata anuală a inflației în UE a urcat la 3% în iulie, de la 2,9% în iunie.

În România, rata anuală a inflației a ajuns la 8,2%, în scădere de la 9,2% în luna iunie. Astfel, țara noastră a rămas pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul inflației.

În luna iulie, cele mai mici rate anuale ale inflației din UE au fost înregistrate în Suedia, cu 0,3%, Cehia, cu 1,3%, și în Danemarca și Ungaria, cu câte 1,6%.

La polul opus s-a aflat România, cu o rată anuală de 8,2%. Pe următoarele poziții s-au situat Lituania, cu 5,4%, și Cipru și Bulgaria, cu câte 4,4%.

Comparativ cu luna iunie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România, unde reducerea a fost de la 9,2% la 8,2%. În alte trei țări, rata inflației a rămas stabilă, în timp ce în nouă state membre aceasta a crescut.

În zona euro, rata anuală a inflației a crescut în iulie la 2,9%, de la 2,8% în iunie. Cea mai importantă contribuție la rata anuală a inflației din zona euro a venit din partea serviciilor, cu 1,55 puncte procentuale.

Următoarea contribuție a fost cea a prețurilor la energie, cu 0,94 puncte procentuale, în timp ce prețurile la alimente, alcool și țigări au avut o contribuție de 0,23 puncte procentuale.

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației din România a coborât la 8,16% în iulie, de la 10,42% în iunie. În același timp, serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 7,93%, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,03%.

Indicele prețurilor de consum în iulie 2026 față de iunie 2026 a fost de 100,58%. Rata inflației de la începutul anului, calculată prin comparația dintre iulie 2026 și decembrie 2025, a fost de 4,4%.

Comparativ cu iulie 2025, rata anuală a inflației a fost de 8,2%. În același timp, rata medie a modificării prețurilor de consum din ultimele 12 luni, respectiv perioada august 2025 – iulie 2026, față de precedentele 12 luni, august 2024 – iulie 2025, a fost de 9,8%.

Potrivit INS, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iulie 2026, comparativ cu luna iunie 2026, a fost de 100,42%.

Rata anuală a inflației în iulie 2026 față de iulie 2025, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), a fost de 8,2%.

În cazul ratei medii a modificării prețurilor de consum din ultimele 12 luni, august 2025 – iulie 2026, comparativ cu perioada august 2024 – iulie 2025, valoarea determinată pe baza IAPC a fost de 8,8%.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 3,9% la 5,5%. Estimarea a fost prezentată în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Pentru sfârșitul anului 2027, banca centrală anticipează o rată a inflației de 2,9%.

Astfel, chiar dacă inflația anuală din România a coborât semnificativ în iulie față de luna precedentă, țara noastră continuă să înregistreze cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană.