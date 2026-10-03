Ce se schimbă pe piața de fitness și wellness: noile obiceiuri și locul suplimentelor pe o piață în expansiune

Industria de fitness și wellness trece printr-o perioadă de extindere, iar schimbarea se vede atât în numărul persoanelor care aleg abonamente la cluburi sportive, cât și în diversificarea serviciilor oferite. Așadar, sala de sport nu mai reprezintă singurul punct de interes pentru consumatorii care urmăresc activitatea fizică și starea de bine. Antrenamentele, recuperarea, nutriția, aplicațiile și dispozitivele de monitorizare au ajuns să facă parte din aceeași piață.

În Europa, numărul membrilor cluburilor de fitness a ajuns la 75,5 milioane la sfârșitul anului 2025, potrivit datelor EuropeActive și Deloitte. Creșterea față de anul precedent a fost de 5,8%, respectiv 4,1 milioane de membri. În aceeași perioadă, veniturile industriei europene de fitness au urcat la 39,1 miliarde de euro, cu 9,1% peste nivelul din 2024.

Datele arată o piață în care abonamentul rămâne o componentă centrală, dar oferta cluburilor se extinde către servicii care urmăresc nevoi diferite. Pentru operatori, această evoluție înseamnă mai multe tipuri de servicii și surse de venit, iar pentru consumatori, mai multe variante de acces la activitate fizică și servicii asociate.

La nivel global, dimensiunea economiei de wellness oferă o imagine mai largă asupra fenomenului. Global Wellness Institute estimează că această economie a ajuns la 6,8 trilioane de dolari în 2024, după o creștere de 7,9% într-un singur an. Institutul estimează pentru perioada 2024-2029 o creștere medie anuală de 7,6%, până la aproximativ 9,8 trilioane de dolari.

Extinderea bazei de membri din Europa se produce într-o piață în care cluburile încearcă să răspundă unor așteptări tot mai diferite. Unele modele pun accent pe accesul simplu și pe preț, în timp ce alte servicii sunt construite în jurul unor experiențe mai complexe, cu antrenamente personalizate, zone dedicate recuperării sau componente digitale.

Datele pentru 2025 arată diferențe importante între marile piețe europene. Regatul Unit avea 12,2 milioane de membri, Germania 12,4 milioane, iar Spania 7,1 milioane. În cazul Spaniei, numărul membrilor a crescut cu 8,3% într-un singur an, potrivit raportului EuropeActive și Deloitte.

O parte a transformării este legată de folosirea tehnologiei. Aplicațiile pentru exerciții, platformele digitale și dispozitivele purtabile permit utilizatorilor să urmărească activitatea fizică și să își monitorizeze progresul. Astfel, relația dintre client și furnizorul de servicii poate continua și după plecarea din sala de sport.

În același timp, noțiunea de wellness s-a extins dincolo de exercițiul fizic. Datele Global Wellness Institute împart această economie în 11 sectoare, iar printre domeniile analizate se află activitatea fizică, sănătatea mintală, turismul de wellness, alimentația și nutriția sau tehnologiile asociate stilului de viață.

Unul dintre elementele care apar tot mai des în oferta de wellness este recuperarea. Serviciile asociate refacerii după efort pot fi prezentate separat sau împreună cu abonamentele de fitness, alături de evaluări, programe de mobilitate sau alte servicii orientate spre activitatea fizică.

Un alt punct de interes este monitorizarea. Ceasurile inteligente și alte dispozitive purtabile permit înregistrarea unor date despre mișcare și activitate, iar aplicațiile transformă aceste informații în statistici pe care utilizatorii le pot urmări în timp. Tehnologia devine astfel o legătură între activitatea efectuată în sala de sport și rutina zilnică.

Interesul pentru longevitate se înscrie în aceeași schimbare. În loc ca fitnessul să fie asociat exclusiv cu performanța sportivă sau cu aspectul fizic, o parte a industriei îl conectează cu menținerea activității fizice și a stării de sănătate pe termen lung. Această abordare leagă exercițiul de alimentație, somn, recuperare și alte obiceiuri zilnice.

La scară globală, datele GWI arată că economia wellness a crescut constant în ultimii ani. Între 2019 și 2024, aceasta a avut o rată medie anuală de creștere de 6,2%, iar Europa s-a numărat printre regiunile cu cele mai puternice evoluții în aceeași perioadă.

Suplimentele alimentare reprezintă o altă zonă importantă pentru consumatorii interesați de nutriție și fitness. Produsele pot conține vitamine, minerale sau alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic și sunt comercializate sub forme precum capsule, comprimate sau lichide dozate.

În Uniunea Europeană, suplimentele sunt reglementate prin norme care urmăresc protejarea consumatorilor și limitarea informațiilor înșelătoare. Comisia Europeană precizează că legislația stabilește, printre altele, regulile referitoare la vitaminele și mineralele care pot fi utilizate și la sursele acestora.

O atenție distinctă este acordată afirmațiilor despre efectele asupra sănătății. În UE, mesajele de acest tip folosite pe etichete, în prezentări sau în reclame trebuie să respecte reguli specifice și să fie susținute de dovezi științifice. Evaluarea dovezilor pentru afirmațiile de sănătate este realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, EFSA.

EFSA precizează că evaluarea științifică precedă autorizarea unei noi afirmații de sănătate care urmează să fie folosită în comunicarea comercială pentru alimente pe piața europeană. Aceste reguli se aplică și comunicării comerciale în care sunt prezentate beneficii asociate anumitor ingrediente sau produse.

Extinderea pieței arată și o schimbare a modului în care sunt grupate serviciile și produsele asociate stilului de viață. Activitatea fizică, alimentația, recuperarea, tehnologia și serviciile de wellness se află tot mai des în aceeași zonă de consum, chiar dacă fiecare segment are propriile reguli și particularități.

Pentru cluburile de fitness, acest lucru se traduce printr-o ofertă care poate include mai mult decât accesul la echipamente. Abonamentele pot fi legate de antrenamente, servicii digitale sau alte facilități, în funcție de modelul fiecărui operator și de piața pe care acesta activează.

În paralel, dimensiunea globală a industriei wellness continuă să crească. Global Wellness Institute estimează că piața va ajunge la aproximativ 9,8 trilioane de dolari în 2029, pe baza ritmului mediu anual de creștere proiectat pentru perioada 2024-2029.

Pentru consumator, această evoluție se reflectă într-o ofertă mai largă: de la abonamente pentru acces la săli și programe de antrenament până la servicii digitale, produse de nutriție și soluții asociate recuperării și monitorizării activității fizice.