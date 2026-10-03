Clasamentul care schimbă calculele pentru vacanța toamnă-iarnă. Primele destinații sunt surprinzătoare

Toamna și iarna pot fi la fel de potrivite pentru o escapadă într-o destinație însorită, însă bugetul necesar pentru cheltuielile de zi cu zi diferă considerabil de la o stațiune la alta. Pe lângă prețul transportului și al cazării, turiștii trebuie să ia în calcul și costurile pentru mâncare, băuturi și produse necesare în timpul vacanței.

O analiză realizată de Post Office Travel Money arată cât trebuie să plătească turiștii pentru un set de produse și servicii uzuale în 24 de destinații din întreaga lume. Studiul, intitulat Barometrul Costurilor pentru Sărbătorile de Iarnă, ia în calcul inclusiv destinații europene, africane, asiatice și din zona Caraibelor.

Pentru ca prețurile să poată fi comparate, cercetătorii au folosit același set de opt produse și servicii în fiecare dintre destinațiile analizate. Lista cuprinde o cafea la filtru, o bere locală, o băutură răcoritoare de tip Coca-Cola sau Pepsi, un pahar de vin și o sticlă de apă minerală.

În calcul au mai fost incluse crema de protecție solară, repelentul pentru insecte și o cină pentru două persoane, formată din trei feluri de mâncare și însoțită de vin. Toate valorile au fost transformate în lire sterline pe baza cursurilor valutare din septembrie furnizate de Poștă.

Prețul total al acestui set de cheltuieli a stat la baza clasamentului. Informațiile au fost obținute de la organizații de turism naționale sau regionale, acolo unde acestea au putut furniza datele necesare, iar pentru celelalte destinații au fost folosite cercetări independente.

Cape Town se află pe prima poziție, cu un cost de 58,24 de lire sterline pentru cele opt articole și servicii urmărite. Valoarea este cu 9,7% mai mică decât cea înregistrată în luna martie.

Potrivit datelor prezentate în raport, evoluția prețurilor în randul sud-african a contribuit în principal la reducerea costului coșului, chiar dacă lira sterlină a înregistrat o ușoară scădere față de moneda sud-africană comparativ cu perioada de primăvară.

A doua destinație din clasament este Mombasa, Kenya. Aici, costul celor opt produse și servicii ajunge la 63,66 de lire sterline. Prețurile locale au rămas stabile, iar evoluția cursului dintre lira sterlină și șilingul kenyan a redus suma plătită de turiștii britanici.

Asia are trei destinații în prima parte a clasamentului: Tokyo se află pe locul al treilea, cu un total de 66,76 de lire sterline. Capitala Japoniei este inclusă în analiza destinată vacanțelor de iarnă, iar dintre destinațiile asiatice cercetate aceasta are cel mai redus cost al coșului.

Față de evaluarea anterioară, suma necesară pentru cele opt elemente analizate în Tokyo a crescut cu 7,7%. Colombo, din Sri Lanka, ocupă locul patru, cu 74,79 de lire sterline.

Pe poziția a cincea se află Phuket, în Thailanda, unde costul ajunge la 76,39 de lire sterline. Creșterea față de analiza precedentă a fost de 1,8%, ceea ce plasează destinația imediat după Colombo în clasamentul general.

În Europa, diferențele dintre primele destinații sunt relativ reduse. Algarve, Costa del Sol și Tenerife se află toate în primele zece locuri și sunt cele mai accesibile dintre cele opt stațiuni europene incluse în cercetare.

În zona Caraibelor și Atlanticului, Punta Cana, din Republica Dominicană, ocupă prima poziție în funcție de costul coșului analizat. Prețul a coborât cu 11,1%, până la 89,79 de lire sterline.

La celălalt capăt al clasamentului se găsește Scarborough, în Tobago. Aici, cele opt elemente incluse în analiza Post Office Travel Money ajung la 144,15 lire sterline, cea mai mare valoare dintre toate cele 24 de destinații.

Diferențele de preț nu au evoluat în aceeași direcție în toate locațiile analizate. În ultimele șase luni, costurile au scăzut în opt dintre cele 24 de destinații, în timp ce alte nouă au înregistrat majorări de mai puțin de 5%.

Datele Barometrului Costurilor pentru Sărbătorile de Iarnă oferă o imagine comparativă asupra sumelor necesare pentru un set de cheltuieli obișnuite într-o vacanță. Pentru fiecare dintre cele 24 de destinații a fost calculat costul aceluiași coș de opt produse și servicii, ceea ce permite compararea prețurilor de la o destinație la alta. Studiul include atât stațiuni europene, cât și orașe și regiuni din Africa, Asia, Caraibe și America.

În clasament, Cape Town ocupă primul loc, cu 58,24 lire sterline, echivalentul a aproximativ 66,47 euro. Urmează Mombasa, cu 63,66 lire, adică aproximativ 72,66 euro, în timp ce Tokyo ajunge la 66,76 lire, respectiv circa 76,19 euro.

Pe locul al patrulea se află Colombo, cu 74,79 lire sterline, aproximativ 85,36 euro. Phuket completează primele cinci poziții, cu un cost de 76,39 lire, echivalentul a circa 87,18 euro.

Pentru destinațiile europene aflate în prima parte a clasamentului, Algarve are un cost de 82,35 lire, aproximativ 93,99 euro, iar Costa del Sol ajunge la 83,58 lire, adică în jur de 95,39 euro. Tenerife se află la 87,46 lire, aproximativ 99,82 euro.

Penang, în Malaezia, are un cost de 89,72 lire sterline, ceea ce înseamnă aproximativ 102,40 euro. Foarte aproape se află Punta Cana, din Republica Dominicană, cu 89,79 lire, echivalentul a circa 102,48 euro.

În continuarea clasamentului apare Lanzarote, cu 93,82 lire, aproximativ 107,08 euro. Sliema, în Malta, ajunge la 96,36 lire, adică aproximativ 109,98 euro, în timp ce Rodos are un cost de 97,75 lire, echivalentul a circa 111,56 euro.

Paphos, în Cipru, se află imediat după Rodos, cu 98,02 lire sterline, aproximativ 111,87 euro. Pragul de 100 de lire este depășit începând cu Orlando, unde coșul analizat costă 106,14 lire, respectiv aproximativ 121,14 euro.

Montego Bay, din Jamaica, are un cost de 107,18 lire, echivalentul a aproximativ 122,32 euro, iar Bridgetown, Barbados, ajunge la 107,32 lire, adică circa 122,48 euro.

St John’s, Antigua, se află la 108,85 lire sterline, ceea ce înseamnă aproximativ 124,23 euro. Pentru Rodney Bay, în Sfânta Lucia, costul urcă la 115,86 lire, echivalentul a circa 132,23 euro.

Grand Baie, Mauritius, figurează cu 118,93 lire sterline, aproximativ 135,73 euro. Urmează Cancún, Mexic, cu 128,32 lire, adică în jur de 146,45 euro.

În partea de jos a clasamentului se află Funchal, Madeira, cu 129,63 lire sterline, aproximativ 147,95 euro, și St George’s, Grenada, unde coșul ajunge la 133,68 lire, echivalentul a circa 152,57 euro.

Pe ultima poziție se află Scarborough, Tobago, cu 144,15 lire sterline. La cursul utilizat pentru conversie, această sumă reprezintă aproximativ 164,52 euro.