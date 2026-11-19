România marchează, pe 19 noiembrie 2026, prima Zi Națională a Antreprenoriatului Feminin, instituită prin Legea nr. 206/2026. Recunoașterea antreprenoriatului feminin prin lege reprezintă un pas important, însă provocarea următoare este transformarea acestei decizii în oportunități economice concrete.

Accesul la finanțare, dezvoltarea afacerilor și creșterea participării femeilor la economia națională sunt câteva dintre direcțiile care necesită atenție, susține dr. ec. Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF și autor al cercetării „România Nevalorificată”.

Prima Zi Națională a Antreprenoriatului Feminin este marcată în România pe 19 noiembrie. Inițiativa a fost lansată în luna martie, pe scena Galei Women in Economy, de către CONAF, împreună cu deputata Geanina Pistru-Popa, care a inițiat și susținut proiectul legislativ în Parlament.

Adoptarea Legii nr. 206/2026 încheie un demers legislativ, dar deschide și o nouă etapă. Cristina Chiriac consideră că recunoașterea contribuției femeilor antreprenor trebuie urmată de măsuri care să susțină participarea lor la economie.

Femeile care au dezvoltat afaceri în România și-au investit economiile, au preluat riscuri și au creat locuri de muncă. Au continuat să plătească salarii inclusiv în perioadele în care veniturile propriilor afaceri erau incerte. Contribuția lor economică a fost prezentă, însă recunoașterea oficială a venit mai târziu.

Datele din 2025 arată o diferență importantă între rata de ocupare a femeilor din România și cea înregistrată la nivel european. Pentru categoria de vârstă 20–64 de ani, rata de ocupare a femeilor era de 59,5% în România, comparativ cu 71,3% în Uniunea Europeană.

La sfârșitul aceluiași an, femeile reprezentau 36,36% dintre asociații și acționarii persoane fizice ai firmelor active. Pe baza datelor Registrului Comerțului, cercetarea „România Nevalorificată” a analizat diferența dintre această proporție și reprezentarea egală între femei și bărbați.

Calculul indică o diferență de aproape 235.000 de femei până la atingerea parității, raportată la același număr total de asociați și acționari.

Această cifră nu reprezintă numărul unor firme care ar putea fi înființate imediat. Ea reflectă dimensiunea unui dezechilibru economic și ridică problema participării femeilor la crearea și deținerea capitalului. Analiza urmărește să evidențieze valoarea economică pe care România nu o valorifică suficient prin participarea femeilor la activitatea antreprenorială.

Diferențele sunt vizibile și în ceea ce privește finanțarea afacerilor. La 30 iunie 2026, firmele conduse sau deținute de femei reprezentau unul din patru credite din portofoliul garantat de Banca de Investiții și Dezvoltare. Valoarea acestor credite reprezenta 12% din total.

Datele nu demonstrează, prin ele însele, existența unei discriminări în procesul de creditare. Ele indică însă o diferență care necesită o analiză mai aprofundată.

Cristina Chiriac atrage atenția asupra mai multor aspecte care trebuie investigate. Printre acestea se numără valoarea capitalului solicitat de femeile antreprenor, sumele efectiv obținute și numărul celor care renunță la investiții înainte de a depune o cerere de finanțare.

O altă întrebare vizează afacerile care nu reușesc să depășească o anumită dimensiune din cauza accesului limitat la resursele necesare dezvoltării.

Pentru a analiza aceste diferențe, CONAF a anunțat lansarea Barometrului național al accesului femeilor antreprenor la capital. Inițiativa a fost prezentată la gala Women in Economy, organizată la Madrid.

Cercetarea propusă urmărește să ofere răspunsuri despre finanțarea afacerilor conduse de femei și despre obstacolele întâmpinate de acestea în obținerea capitalului necesar investițiilor.

Potrivit Cristinei Chiriac, evaluarea economiei nu ar trebui să se limiteze la ceea ce este deja produs. Trebuie luate în calcul și investițiile care nu au mai fost realizate, companiile care nu s-au extins și locurile de muncă ce nu au fost create.

Lipsa unei investiții din statisticile economice nu înseamnă că aceasta nu are un cost. O afacere care nu obține finanțarea necesară poate renunța la extindere, iar acest lucru influențează capacitatea economiei de a genera valoare și locuri de muncă.

Susținerea instituirii Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin a avut la bază necesitatea recunoașterii publice a contribuției femeilor la economie. Totuși, adoptarea legii nu trebuie confundată cu progresul economic, subliniază Cristina Chiriac.

Evoluția antreprenoriatului feminin va putea fi urmărită prin accesul la capital, numărul femeilor care intră în antreprenoriat și capacitatea companiilor conduse de acestea de a se dezvolta.

Un alt indicator îl reprezintă politicile economice care susțin investițiile și facilitează dezvoltarea afacerilor.

Potrivit mesajului transmis de președintele fondator CONAF, data de 19 noiembrie 2026 marchează recunoașterea prin lege a contribuției femeilor antreprenor. Următorul reper este 19 noiembrie 2027, când ar trebui să poată fi evaluate schimbările produse în economie ca urmare a acestei recunoașteri.

Dr. ec. Cristina Chiriac – președinte fondator CONAF, autor al cercetării „România Nevalorificată”.