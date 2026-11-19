Călătoriile efectuate de rezidenții Uniunii Europene au ajuns la 1,2 miliarde în 2025. Transportul terestru a rămas principala modalitate de deplasare, cu o pondere de 81,4% din total. Avionul a fost utilizat pentru 17,2% dintre călătorii, în timp ce transportul pe căile navigabile a reprezentat 1,4%, potrivit datelor statistice europene.

Transportul terestru a avut cea mai mare pondere în preferințele rezidenților UE. Aproape 8 din 10 călătorii au fost efectuate pe uscat în 2025.

Mașina a reprezentat principalul mijloc de transport. Aceasta a fost folosită pentru 63,3% din totalul deplasărilor înregistrate la nivelul Uniunii Europene.

Trenul s-a situat pe următoarea poziție, cu o pondere de 13,3%. Autobuzele și autocarele au fost utilizate pentru alte 3,8% dintre călătorii, potrivit Eurostat.

Transportul aerian a avut o pondere mai mare în țările insulare ale Uniunii Europene. Malta a ocupat primul loc, cu 61,6% din totalul călătoriilor efectuate de rezidenți.

Cipru s-a situat pe locul al doilea, cu o proporție de 51,1%. Irlanda a înregistrat, la rândul său, o pondere ridicată, de 41,8%.

Procente importante au fost raportate și în alte state membre. Luxemburg a ajuns la 38,5% din totalul călătoriilor realizate cu avionul, iar Danemarca a înregistrat o pondere de 36,6%.

Transportul pe căile navigabile a fost utilizat cel mai frecvent de rezidenții din Malta. Acest tip de deplasare a reprezentat 38,4% din totalul călătoriilor efectuate de locuitorii țării.

Grecia a ocupat următoarea poziție, cu o pondere de 15,9%. Finlanda s-a situat pe locul al treilea, cu 6,9% din totalul deplasărilor realizate pe apă.

Datele arată diferențe importante între statele membre în privința mijloacelor de transport utilizate. În timp ce țările insulare au înregistrat ponderi ridicate pentru transportul aerian și naval, în alte state deplasările terestre au avut o pondere mult mai mare.

România a înregistrat cea mai mare proporție a călătoriilor efectuate pe uscat dintre statele Uniunii Europene. Ponderea a ajuns la 94,0% din totalul deplasărilor realizate de rezidenții țării în 2025.

Slovenia s-a situat pe locul al doilea, cu 90,4%. Bulgaria a raportat o pondere de 89,0%, iar Cehia a înregistrat 88,9%.

Astfel, România a depășit toate celelalte state membre la utilizarea transportului terestru, potrivit datelor referitoare la structura călătoriilor efectuate de rezidenții Uniunii Europene în 2025.