Un atac cibernetic de amploare a vizat sistemele interne de resurse umane ale Comisiei Europene. Incidentul a provocat întreruperi ale unor platforme folosite de angajați pentru gestionarea informațiilor salariale, a concediilor și a altor servicii administrative. Specialiștii în securitate cibernetică încearcă să stabilească dacă atacatorii au obținut acces la date personale sensibile. Identitatea celor responsabili nu a fost încă stabilită.

Sistemele interne de resurse umane ale Comisiei Europene au fost ținta unui atac cibernetic malițios. Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele incidentului. Nici amploarea eventualelor scurgeri de informații nu a fost stabilită.

Timp de câteva zile, angajații instituției nu au putut utiliza Sysper. Platforma este folosită pentru verificarea informațiilor salariale, solicitarea concediilor și a concediilor medicale, transmiterea fișelor de pontaj și înscrierea la cursuri de formare profesională.

Joi, sistemul Sysper a redevenit funcțional. În schimb, Schema comună de asigurări de sănătate (JSIS) a rămas indisponibilă. Informația a fost confirmată pentru Euronews de un oficial care a solicitat păstrarea anonimatului.

În afara acestor întreruperi, majoritatea funcționarilor europeni abia au observat că sistemele interne fuseseră compromise. Evaluarea incidentului este realizată de CERT-EU, serviciul responsabil de securitatea cibernetică a instituțiilor Uniunii Europene.

Specialiștii încearcă să stabilească ce informații au putut fi accesate de atacatori. O întrebare importantă vizează datele stocate în Sysper, JSIS și în alte platforme folosite pentru administrarea personalului.

Atacatorul nu a fost identificat până în prezent. De asemenea, nu există încă o confirmare că acesta a reușit să extragă informații din sistemele vizate.

Accesul la aceste platforme nu ar permite, în mod normal, pătrunderea în documentele interne ale Comisiei Europene. Acestea sunt găzduite pe o infrastructură separată.

Sistemele afectate conțin însă date personale sensibile despre angajații instituției. Printre acestea se numără numele funcționarilor, nivelurile salariale, adresele de domiciliu și datele de contact.

Accesul neautorizat la astfel de informații ar putea facilita atacuri mai bine direcționate împotriva unor angajați. Datele ar putea fi utilizate pentru campanii sofisticate care vizează persoane individuale, prin metode adaptate informațiilor obținute despre acestea.

Până în prezent, funcționarii europeni nu au primit comunicări interne oficiale despre incident. Potrivit informațiilor disponibile, evaluarea pagubelor este încă în desfășurare.

Comisia Europeană nu a stabilit public dacă au fost extrase date personale și nici dacă informațiile angajaților au ajuns în posesia unor persoane neautorizate.

Instituția europeană s-a confruntat și în trecut cu incidente de securitate informatică. În luna martie, infrastructura cloud care găzduiește site-urile sale web Europa.eu a fost compromisă.

Atacul a dus la furtul a aproximativ 91,7 GB de date. Informațiile sustrase au inclus date personale și conținut de e-mail.

Un alt incident a fost raportat în luna ianuarie. Atunci, un atac cibernetic a vizat infrastructura centrală de dispozitive mobile a Comisiei Europene.

Incidentul a expus potențial numele și numerele de telefon ale angajaților. Informațiile disponibile nu au precizat dacă toate datele vizate au fost efectiv accesate sau extrase de atacatori.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Euronews cu privire la noul incident de securitate informatică.