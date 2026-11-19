Leul s-a apreciat joi, 19 noiembrie 2026, în raport cu euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină. Banca Națională a României a cotat euro la 5,3442 lei, iar dolarul a coborât la 4,8553 lei. Gramul de aur a pierdut 7,2917 lei față de miercuri și a ajuns la 583,0471 lei. Pe piața monetară, indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,07%.

Curs valutar BNR. Euro a pierdut joi 0,0017 lei față de cotația de miercuri, de 5,3459 lei. Marți, BNR anunțase un curs de 5,3485 lei pentru moneda europeană. În trei ședințe consecutive, euro a coborât de la 5,3494 lei la 5,3442 lei.

Dolarul american a înregistrat o scădere mai mare, de 0,0172 lei. BNR îl cotase miercuri la 4,8725 lei, după o creștere de 0,0060 lei față de marți. Cotația de joi, de 4,8553 lei, a coborât astfel sub nivelul de la începutul acestei mișcări, de 4,8665 lei.

Euro s-a apreciat însă în raport cu dolarul american. Un euro a fost cotat la 1,1007 dolari, față de 1,0972 dolari în ziua precedentă.

Curs valutar BNR. Francul elvețian a coborât la 5,7666 lei, de la 5,7872 lei miercuri. Este a doua scădere consecutivă pentru franc, care marți fusese cotat la 5,7981 lei. Lira sterlină a pierdut 0,0262 lei într-o singură ședință și a ajuns la 6,3930 lei, față de 6,4192 lei miercuri.

BNR a cotat zlotul polonez la 1,2097 lei, în scădere de la 1,2121 lei. Cursul pentru 100 de forinți maghiari a coborât de la 1,4546 lei la 1,4501 lei. Leul moldovenesc a rămas la 0,2653 lei.

Curs valutar BNR. Cotația gramului de aur a coborât joi de la 590,3388 lei la 583,0471 lei. Scăderea a urmat unui recul mai pronunțat miercuri, când gramul de aur pierduse 13,4367 lei față de ședința precedentă.

Marți, BNR cotase gramul de aur la 603,7755 lei. Diferența față de nivelul de joi este de 20,7284 lei, echivalentul unei scăderi de aproximativ 3,43% în două ședințe.

La cursul de joi, euro se află cu 0,0057 lei peste media din octombrie, de 5,3385 lei. În luna precedentă, cotațiile monedei europene au variat între 5,2777 și 5,3527 lei. În septembrie, cursul mediu fusese de 5,2630 lei.

Dolarul rămâne peste nivelurile din octombrie chiar și după scăderea de joi. Cotația de 4,8553 lei depășește cu 0,0465 lei maximul lunii trecute, de 4,8088 lei. Media din octombrie a fost de 4,7648 lei, față de 4,5724 lei în septembrie.

ROBOR la trei luni a coborât joi de la 6,08% la 6,07%. Indicele la șase luni a scăzut de la 6,14% la 6,13%, iar cel la 12 luni a ajuns la 6,18%, de la 6,19%. La fiecare dintre cele trei scadențe, scăderea a fost de 0,01 puncte procentuale.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat pe baza tranzacțiilor din trimestrul al doilea al anului, este de 5,57%. Această valoare se aplică între 1 octombrie și 31 decembrie 2026, după un nivel de 5,56% în trimestrul anterior.