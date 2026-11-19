Suprataxa pe care o analizează Ministerul Energiei ar putea duce la importuri mai mari de electricitate și la prețuri mai ridicate, avertizează Martin Moise, prim-vicepreședintele PATRES. El spune că, dacă taxa se aplică pe venituri, unii operatori ar putea amâna racordarea bateriilor la rețea sau ar putea renunța să le folosească. Ministerul ia în calcul aplicarea măsurii cel mult până la 1 aprilie 2027.

Martin Moise a explicat joi, 19 noiembrie, la conferința Bucharest Energy Storage, cum ar putea suprataxa să afecteze proiectele de stocare. Potrivit reprezentantului producătorilor de energie regenerabilă, rentabilitatea unei baterii depinde de diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare a energiei. Dacă taxa reduce câștigul obținut la fiecare ciclu, unii operatori ar putea decide că folosirea bateriilor nu mai este rentabilă.

„Supraimpozitarea nu va rezolva absolut nimic în zona de preţ, pentru că nu face altceva decât să strângă nişte bani la buget. Există şi un risc major ca lucrurile să devină chiar mai rele. (…) O baterie trăieşte din diferenţa între preţul energiei cu care încarc bateria şi preţul energiei cu care descarc bateria. Dacă se aplică o formulă de supraimpozitare, oricare ar fi ea, doar pe componenta de venit, probabilitatea este destul de mare ca acel preţ să nu mai fie suficient ca să poţi să operezi bateria în condiţii de eficienţă economică. În acea situaţie, dat fiind faptul că orice baterie are un număr limitat de cicluri de viaţă, ce va face operatorul? Evident, nu va folosi bateria. Operatorul va spune că nu are de ce să încarce şi să descarce bateria, să îi scurteze durata de viaţă, ca să nu câştige nimic. Este foarte simplu”, a declarat Martin Moise.

Reprezentantul PATRES a spus că a prezentat acest risc și premierului Luca Niculescu, la întâlnirea de miercuri cu producătorii și investitorii din energie. În opinia sa, folosirea mai rară a bateriilor ar putea crește necesarul de importuri și, implicit, prețul electricității.

„Acest lucru l-am explicat şi domnului prim-ministru, ieri, în cadrul unei întâlniri. Dacă supraimpozităm fie bateriile stand-alone (autonome – n.r.), fie producătorii, bateriile acelea vor sta şi vom importa mai multă energie. Dacă importăm mai multă energie, preţul va fi mai mare. Deci, iată cum o supraimpozitare negândită până la capăt poate avea exact efectul advers”, a arătat Moise.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat pe 16 noiembrie că ministerul analizează o suprataxă temporară pentru producătorii de electricitate. Măsura ar urma să limiteze creșterea prețurilor în timpul iernii. Taxa s-ar aplica tuturor producătorilor care livrează electricitate în sistemul energetic național, inclusiv celor din surse regenerabile. Proiectul se află în consultare.

Sumele colectate ar urma să finanțeze o schemă de sprijin prin credit fiscal pentru consumatorii noncasnici. Sprijinul ar viza companiile puternic afectate de scumpirea energiei care reduc consumul, investesc în eficiență energetică sau produc energie pentru consum propriu. Varianta analizată exclude prefinanțarea prin furnizori, pe fondul restanțelor acumulate de stat în schemele anterioare.

Conferința Bucharest Energy Storage reunește investitori, bănci și producători de echipamente. Organizatorul, Creative Communication, a estimat participarea a peste 200 de specialiști. Discuțiile vizează accesul la rețea, finanțarea proiectelor și sursele de venit pentru operatorii sistemelor de stocare.

Conform datelor Transelectrica, puterea instalată a bateriilor conectate la rețea depășea 1.000 MW la 1 septembrie. Organizatorii spun că aceasta s-a dublat în patru luni. Proiectele de stocare care au primit aviz tehnic de racordare însumează peste 65 GW.