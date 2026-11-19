Radarul financiar al companiilor de impact, ediția 2026, lansat de CITR, indică un maxim istoric al firmelor aflate în dificultate. Aproape 21.000 de companii cu active de peste 5 milioane de lei au probleme financiare. Dintre acestea, peste 12.600 au încă perspective de redresare, iar 81% sunt profitabile. Studiul arată că datoriile cresc mai repede decât vânzările, în timp ce profitul net este în scădere.

Numărul companiilor de impact aflate în dificultate financiară a ajuns la un nivel record în 2025. Potrivit datelor publicate de CITR, 20.931 de firme se aflau în această situație, comparativ cu 13.913 în 2018. Din totalul celor 46.938 de companii analizate, aproape 45% prezentau dificultăți financiare.

Datele arată o deteriorare a sănătății financiare a mediului de afaceri. Datoriile cresc într-un ritm mai rapid decât vânzările, iar profiturile se reduc. În același timp, vulnerabilitatea companiilor la eventuale șocuri economice devine mai accentuată.

Acestea sunt principalele rezultate ale Radarului financiar al companiilor de impact, ediția 2026. Studiul este realizat anual de CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, încă din 2013. Analiza urmărește situația financiară a firmelor relevante pentru economie și identifică riscurile care pot fi prevenite prin intervenție timpurie.

Cercetarea vizează 46.938 de companii cu active de peste 5 milioane de lei. Acestea generează împreună 83% din cifra de afaceri a economiei românești și au un rol important prin dimensiunea și activitatea lor.

„Companiile de impact cresc în dimensiune, dar pierd din rezistența financiară. Vânzările avansează, însă profiturile se reduc, iar datoriile cresc mai rapid, ceea ce le limitează capacitatea de a face față unor noi șocuri economice. Ceea ce ne preocupă nu este doar numărul firmelor care ajung în insolvență, ci mai ales riscul ca afaceri viabile să piardă șansa de redresare pentru că intervenția vine prea târziu. Datele arată că există încă un număr important de companii care pot fi salvate prin restructurare, dacă antreprenorii și managerii recunosc semnalele de risc și acționează la timp”, afirmă Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Potrivit studiului, în 2025, 44,6% dintre companiile de impact prezentau dificultăți financiare. CITR le-a încadrat în două categorii de risc, în funcție de situația economică și perspectivele de redresare.

Prima categorie cuprinde 12.627 de companii restructurabile. Acestea au încă perspective de redresare prin aplicarea unor măsuri adecvate. Firmele respective angajează aproximativ 734.000 de persoane. Un procent de 81% dintre ele sunt încă profitabile.

A doua categorie include 8.304 companii clasificate în insolvență iminentă. Situația lor financiară a ajuns la un nivel critic, potrivit indicatorilor analizați de CITR. Aceste firme prezintă un risc ridicat de neplată a obligațiilor.

Companiile din categoria insolvenței iminente dețin 31,6% din datoriile totale ale firmelor de impact. Cu toate acestea, generează doar 4,5% din cifra de afaceri a acestora. Concentrarea datoriilor este ridicată. Doar 217 companii mari cumulează aproape jumătate din obligațiile financiare ale întregii categorii, respectiv 42,6 miliarde de euro.

La nivel regional, București-Ilfov concentrează 45% dintre companiile aflate în insolvență iminentă și 67% din datoriile acestora.

Analiza CITR arată că firmele de impact au continuat să se dezvolte în 2025, însă situația lor financiară s-a deteriorat. Pe un eșantion constant de 37.448 de companii, cifra de afaceri a crescut cu 7,1%. Evoluția a fost sub rata medie a inflației, de 7,3%.

În același interval, datoriile au avansat cu 8,4%, în timp ce profitul net a scăzut cu 1,5%. Diferența dintre ritmul de creștere a vânzărilor și cel al obligațiilor financiare indică o presiune tot mai mare asupra companiilor.

Aproape una din cinci firme, respectiv 18,2%, a încheiat anul 2025 pe pierdere. Patru din zece companii au înregistrat vânzări mai mici decât în 2024. De asemenea, una din cinci s-a confruntat simultan cu scăderea vânzărilor și creșterea datoriilor.

Marja netă de profit a coborât de la 7,2% în 2022 la 5,3% în 2025. Astfel, firmele păstrează o parte tot mai mică din veniturile obținute.

Această evoluție reduce capacitatea companiilor de a absorbi creșterile de costuri, scăderea cererii și alte șocuri economice. În același timp, deteriorarea situației financiare se produce într-un ritm mai rapid decât redresarea.

Datele privind evoluția riscului financiar confirmă această tendință. Între 2023 și 2025, 5.016 companii au trecut într-o categorie de risc mai ridicat. În aceeași perioadă, 3.831 de firme și-au îmbunătățit situația. Raportul este de aproximativ 1,3 la 1 în favoarea companiilor care au înregistrat o deteriorare financiară.

Un alt indicator relevant arată că una din trei firme clasificate în insolvență iminentă în 2025 nu se afla în această categorie cu un an înainte.

Studiul identifică și 5.522 de companii care prezintă simultan cel puțin două semnale de criză financiară. Acestea cumulează datorii de 49 de miliarde de euro și au aproximativ 291.000 de angajați.

La nivelul sectoarelor economice, construcțiile înregistrează cele mai mari datorii, de 16,7 miliarde de euro. Energia are cea mai ridicată pondere a companiilor aflate în risc, respectiv 48%.

Datele privind insolvențele din 2026 arată că dificultățile financiare pot fi identificate cu mult înainte ca o companie să ajungă în această situație. Șapte din zece companii de impact care au intrat în insolvență în 2026 prezentau deja probleme financiare în bilanțurile aferente anului 2024.

Aproape jumătate dintre acestea, respectiv 47%, erau clasificate drept restructurabile în perioada respectivă. Rezultatele indică faptul că numeroase firme au posibilitatea de a interveni înainte ca problemele să devină critice.

„Crizele financiare rareori au o singură cauză. Scăderea profitabilității afectează lichiditatea, iar acumularea datoriilor amplifică presiunea asupra companiei. Restructurarea financiară poate oferi timpul necesar redresării, dar trebuie însoțită de măsuri operaționale care să corecteze cauzele dificultăților. Altfel, riscăm doar să amânăm criza. Cele 12.627 de companii restructurabile, dintre care peste 80% sunt încă profitabile, reprezintă o oportunitate importantă de prevenție pentru economia românească”, subliniază Ionuț-Daniel Coleașă, Partener și COO CITR.

Cu toate acestea, mecanismele de restructurare preventivă sunt încă insuficient utilizate de companiile din România. În 2025, la fiecare concordat preventiv au fost înregistrate aproximativ 34 de insolvențe. Raportul indică faptul că numeroase firme caută soluții abia după ce dificultățile financiare se agravează.

Identificarea timpurie a riscurilor poate contribui la evitarea unor astfel de situații. Printre măsurile disponibile se numără reorganizarea obligațiilor financiare, adaptarea modelului operațional și utilizarea mecanismelor de restructurare. Aceste intervenții pot susține continuarea activității și conservarea valorii economice a companiilor.

Pentru a sprijini prevenția în mediul de afaceri, CITR lansează CITR RADAR. Este un instrument online prin care antreprenorii și managerii pot evalua situația financiară a propriilor companii și pot identifica din timp eventualele vulnerabilități.

Instrumentul analizează cinci dimensiuni esențiale ale unei afaceri: profitabilitatea, lichiditatea, îndatorarea, eficiența și managementul. Pe baza acestora, utilizatorii pot obține rapid o imagine asupra sănătății financiare a companiei și asupra zonelor care necesită intervenție. CITR RADAR este disponibil online, pe site-ul citr.ro.

Studiul anual realizat de CITR analizează situațiile financiare aferente anului 2025 ale companiilor de impact. Datele utilizate au fost extrase la 15 septembrie 2026.

Potrivit metodologiei aplicate unitar din 2013, companiile sunt împărțite în trei categorii: finanțabile, restructurabile și aflate în insolvență iminentă.

Clasificarea are caracter statistic și nu reprezintă o constatare juridică privind situația unei anumite companii. Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor, variațiile anuale sunt calculate pe baza unui eșantion constant.

CITR este liderul pieței de insolvență și restructurare din România din 2008. Compania are o experiență de peste 25 de ani și a gestionat mai mult de 1.200 de proiecte.

CITR distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor. Activitatea sa urmărește salvarea valorii din companiile românești de impact și promovarea unei culturi a prevenției în mediul de afaceri.