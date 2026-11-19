Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță pregătirea RoBOOST, primul fond național de fonduri prin care autoritățile vor să atragă investiții private și instituționale în economia României. Instrumentul financiar va fi dezvoltat prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), în parteneriat cu Fondul European de Investiții (FEI), și urmărește să ofere companiilor românești acces la capital pentru extinderea producției, dezvoltarea tehnologiilor și crearea de noi locuri de muncă.

Planurile au fost discutate la Ministerul Finanțelor, în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanții FEI și BID, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, și investitori instituționali care gestionează fondurile de pensii din Pilonul II și Pilonul III.

Propunerea discutată prevede o contribuție de 100 de milioane de euro din partea BID. Banii vor fi investiți în fonduri administrate profesionist, care vor atrage capital suplimentar și vor finanța companii și proiecte economice.

Mecanismul urmărește multiplicarea investițiilor publice prin atragerea resurselor private și instituționale. Astfel, finanțarea totală care ajunge în economie ar trebui să depășească suma investită inițial de stat.

Fondul European de Investiții va contribui cu experiența sa în selectarea administratorilor, evaluarea proiectelor și monitorizarea investițiilor.

Potrivit informațiilor transmise de Alexandru Nazare pe Facebook, România a reușit să păstreze resurse din PNRR pentru acest demers. Urmează stabilirea mecanismului prin care acestea vor atrage alți investitori, pe baza unor reguli clare, a administrării profesioniste și a evaluării riguroase a riscurilor.

Pentru antreprenori, RoBOOST ar putea însemna accesul la parteneri care oferă nu doar bani, ci și experiență și legături comerciale. Aceste resurse ar putea ajuta companiile să dezvolte produse, să intre pe piețe noi sau să își extindă producția, dincolo de finanțarea obținută prin credite bancare.

„Schimbăm modelul de creștere economică a României prin mai mult capital pentru companii. Consolidăm Banca de Investiții şi Dezvoltare și pregătim RoBOOST – primul fond de fonduri prin care banii publici să atragă investiții mult mai mari în economie. Miza este să oferim companiilor acces la capital pentru a-și extinde producția, a dezvolta tehnologii și a crea locuri de muncă în România. Am discutat la Ministerul Finanțelor cu echipa Fondului European de Investiții (FEI), reprezentanții Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu și investitori instituționali care gestionează fondurile de pensii din Pilonul II si Pilonul III, despre pașii necesari pentru dezvoltarea RoBOOST. Acest instrument, pe care îl pregătim prin BID în parteneriat cu FEI, va investi în fonduri administrate profesionist, care să atragă și alți investitori și să finanțeze companii. Pentru un antreprenor, acesta va însemna accesul la parteneri care aduc, pe lângă bani, experiență și legături comerciale pentru următoarea etapă de dezvoltare a afacerii. România trebuie să se bazeze mai mult pe investițiile private, pe productivitate și pe capacitatea companiilor de a produce valoare adăugată în România. Am susținut un volum important de investiții publice în ultima perioadă, dar resursele bugetare sunt limitate. Pentru următoarea etapă de dezvoltare trebuie să atragem mai mult capital și să îl conectăm la proiectele viabile ale firmelor românești”, a scris acesta pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a susținut consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare, pentru care sunt prevăzute 250 de milioane de euro în acest an.

Instituția dezvoltă și instrumente de finanțare pentru economie. Garanțiile de portofoliu facilitează accesul companiilor la credite, iar parteneriatul cu FEI urmărește pregătirea unor mecanisme pentru capitalizarea și extinderea afacerilor.

Alexandru Nazare consideră că investițiile publice au avut un volum important în ultima perioadă, însă resursele bugetare sunt limitate. România trebuie să atragă mai mult capital privat și să îl direcționeze către proiectele viabile ale companiilor locale.

„Acesta este rolul pe care îl construim pentru BID. Am susținut consolidarea capitalului băncii, cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an și dezvoltarea instrumentelor prin care poate finanța economia. Garanțiile de portofoliu facilitează accesul companiilor la credite, iar prin parteneriatul cu FEI pregătim și mecanisme care să susțină capitalizarea și extinderea afacerilor. O companie care vrea să dezvolte un produs, să intre pe o piață nouă sau să își extindă producția poate avea nevoie de un partener de investiții, pe lângă creditul bancar. Trebuie să avem soluții pentru aceste etape, astfel încât proiectele bune să poată găsi finanțare în România. RoBOOST continuă demersul anunțat pentru dezvoltarea unui fond național de fonduri, în parteneriat cu FEI. Propunerea discutată pornește de la o contribuție a BID de 100 de milioane de euro, destinată investițiilor în fonduri administrate profesionist, care să atragă la rândul lor capital suplimentar și să finanțeze companii și proiecte. Aici este important efectul de multiplicare. Banii publici trebuie folosiți astfel încât să mobilizeze resurse private și instituționale, iar finanțarea totală care ajunge în economie să fie mai mare decât contribuția inițială a statului. Experiența FEI în selectarea administratorilor, evaluarea proiectelor și monitorizarea investițiilor este esențială pentru o asemenea construcție. Am subliniat în discuție că trebuie să avansăm cât mai repede, dar că structura instrumentului va determina rezultatele lui. Am reușit să păstrăm resurse din PNRR pentru acest demers. Acum avem de stabilit mecanismul prin care acestea pot atrage alți investitori, cu reguli clare, administrare profesionistă și o evaluare riguroasă a riscurilor”, a mai scris ministrul.

Ministrul Finanțelor a subliniat că dezvoltarea RoBOOST depinde și de încrederea investitorilor. Aceasta presupune continuarea reducerii deficitului bugetar, adoptarea unui buget credibil pentru 2027 și respectarea prevederilor acestuia.

Împrumuturile mari și costisitoare ale statului pun presiune asupra finanțării întregii economii. De aceea, menținerea ratingului României în categoria recomandată investițiilor este esențială.

Obiectivul autorităților trebuie să depășească evitarea unei retrogradări și să urmărească revenirea perspectivei de rating la stabilă, urmată de îmbunătățirea calificativului de țară. Deși deciziile aparțin agențiilor de rating, disciplina cheltuielilor, calitatea bugetului și consecvența reformelor depind de autorități.

Alexandru Nazare susține că măsurile de relansare economică, consolidarea BID și parteneriatul cu FEI reprezintă bazele noului model de dezvoltare. Rezultatele ar trebui să se concretizeze în finanțări pentru companii, extinderea afacerilor și noi capacități de producție în România.