Wall Street câștigă 550 de milioane de dolari din listarea Anthropic la bursă. Băncile se pregătesc însă pentru un 2027 mai dificil
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Listarea Anthropic la bursă aduce câștiguri uriașe pentru băncile de pe Wall Street, care urmează să încaseze comisioane de aproximativ 550 de milioane de dolari. Suma depășește chiar și veniturile obținute de bancheri din listarea SpaceX. Cu toate acestea, analiștii avertizează că profiturile record din 2026 ar putea fi dificil de repetat anul viitor, pe fondul riscurilor din sectorul tehnologic.
Listarea Anthropic la bursă aduce băncilor comisioane de 550 de milioane de dolari
Debutul bursier al companiei de inteligență artificială Anthropic reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții ale anului pentru Wall Street.
Băncile implicate în operațiune urmează să împartă comisioane de aproximativ 550 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg.
Câștigurile sunt mai mari decât cele generate de listarea SpaceX, o altă tranzacție importantă pentru piața americană de capital.
Operațiunea vine după un an în care băncile de investiții au beneficiat de activitatea intensă de tranzacționare și de numeroase emisiuni de acțiuni și obligațiuni.
Totuși, amploarea acestor câștiguri ridică întrebări privind posibilitatea menținerii lor în 2027.
Companiile precum Anthropic și SpaceX nu se pot lista la bursă decât o singură dată, iar actualul ritm al finanțărilor pentru inteligența artificială ar putea fi dificil de susținut.
Goldman Sachs și Morgan Stanley ar putea fi afectate de o eventuală scădere a sectorului tehnologic
Analistul Bloomberg Paul J. Davies avertizează că marile bănci de investiții au devenit tot mai dependente de evoluția piețelor financiare.
Potrivit acestuia, instituții precum Goldman Sachs și Morgan Stanley beneficiază puternic de creșterea acțiunilor tehnologice.
În același timp, evoluția propriilor acțiuni a ajuns să fie strâns legată de indicele Nasdaq 100.
„Orice prăbușire a sectorului tehnologic anul viitor îi va afecta puternic pe bancheri și bonusurile lor”, avertizează Davies.
Riscurile nu se limitează la piața acțiunilor.
Analiștii JPMorgan Chase estimează că rata de neplată pentru creditele acordate companiilor puternic îndatorate se va mai mult decât dubla în 2027.
Această evoluție ar putea face finanțarea mai dificilă și mai riscantă pentru instituțiile bancare.
Investițiile în centrele de date provoacă deja pierderi pentru unele bănci
Dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială continuă să atragă finanțări importante, dar unele proiecte întâmpină dificultăți.
HSBC a fost nevoită să accepte o reducere semnificativă a valorii unei finanțări de 300 de milioane de dolari.
Împrumutul era asociat unui proiect problematic de centru de date din statul american New Mexico.
Alte bănci și fonduri private de credit se confruntă cu riscuri după introducerea unor noi restricții americane.
Administrația Donald Trump a impus operatorilor de centre de date din Singapore, Malaysia, Indonezia și Thailanda obținerea unor licențe pentru cumpărarea cipurilor americane avansate.
Aceste măsuri pot afecta proiectele deja finanțate și perspectivele de recuperare a investițiilor.
Problemele informatice și utilizarea inteligenței artificiale aduc noi riscuri pentru sistemul bancar
Pe lângă dificultățile financiare, băncile se confruntă și cu riscuri tehnologice.
Instituții precum JPMorgan și Charles Schwab au înregistrat întreruperi ale serviciilor informatice, care au atras atenția asupra vulnerabilităților infrastructurii digitale.
Jane Fraser, directorul general al Citigroup, anticipează că asemenea incidente vor deveni mai frecvente la nivel mondial.
Guvernatorul Rezervei Federale Michael Barr a avertizat că agenții autonomi bazați pe inteligență artificială ar putea accelera retragerile masive de depozite bancare.
Un asemenea fenomen ar putea amplifica instabilitatea financiară în perioadele de criză.
Totodată, directorul global de strategie macroeconomică al Morgan Stanley consideră că inteligența artificială scăpată de sub control reprezintă unul dintre cele mai subevaluate riscuri actuale.
Bank of America consideră că tranzacțiile amânate ar putea susține activitatea bursieră în 2027
În ciuda avertismentelor, o parte a sectorului financiar rămâne optimistă.
Brian Moynihan, directorul general al Bank of America, consideră că piața tranzacțiilor ar putea începe anul viitor cu un avantaj important.
Potrivit acestuia, dimensiunea listării Anthropic a determinat amânarea mai multor operațiuni mai mici pentru 2027.
Astfel, băncile ar putea beneficia de un număr ridicat de tranzacții încă din primele luni ale anului.
„Activitatea de pe piețele de capital în restul anului 2026 va crește considerabil, dar a fost foarte fluctuantă”, a declarat Moynihan pentru Bloomberg TV.
Acesta a adăugat că portofoliul tranzacțiilor aflate în pregătire rămâne solid.
Investițiile în inteligența artificială ar putea necesita 3.500 de miliarde de dolari până în 2030
Jon Gray, reprezentant al Blackstone, consideră că perioada de creștere a investițiilor în AI nu s-a încheiat.
Principalul argument este că oferta de infrastructură destinată inteligenței artificiale rămâne mult sub nivelul cererii.
Viswas Raghavan, reprezentant al Citigroup, estimează că dezvoltarea sectorului va necesita finanțări din numeroase surse.
Potrivit acestuia, necesarul de capital ar putea ajunge la 3.500 de miliarde de dolari până în 2030.
O eventuală înăsprire a restricțiilor privind inteligența artificială în Statele Unite ar putea avantaja alte piețe, inclusiv Australia.
Băncile australiene încearcă deja să atragă companii și proiecte interesate de finanțare.
Doi foști bancheri juniori au construit un startup AI evaluat la 3,75 miliarde de dolari
Expansiunea inteligenței artificiale creează oportunități și pentru antreprenorii care dezvoltă instrumente destinate sectorului financiar.
Doi foști angajați juniori ai unor bănci, care au părăsit industria în urmă cu aproximativ patru ani, au înființat o companie specializată în automatizarea sarcinilor repetitive.
Startupul utilizează inteligența artificială pentru a reduce volumul activităților de rutină.
Compania se apropie acum de obținerea unei noi finanțări, la o evaluare de 3,75 miliarde de dolari.
Exemplul arată interesul investitorilor pentru aplicațiile AI care promit să eficientizeze activitatea profesională, inclusiv în industria financiară.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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