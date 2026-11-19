Cris-Tim Family Holding a înregistrat venituri de 900,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania a raportat un avans mai accentuat al profitabilității, cu EBITDA de 184,6 milioane de lei și un profit net de 113,3 milioane de lei. Rezultatele au fost susținute în principal de evoluția segmentului de mezeluri, în timp ce divizia Ready Meals a consemnat venituri mai mici.

Cris-Tim Family Holding S.A., companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul CFH, a raportat o creștere a veniturilor și a indicatorilor de profitabilitate pentru perioada ianuarie-septembrie 2026. Cifra de afaceri a ajuns la 900,8 milioane de lei, cu 6% peste nivelul înregistrat în primele nouă luni din 2025.

Segmentul Mezeluri a generat venituri de 804,4 milioane de lei, în creștere cu 7% față de perioada similară a anului trecut. În schimb, divizia Ready Meals a raportat venituri de 83,7 milioane de lei, în scădere cu 6%.

EBITDA a urcat cu 28%, până la 184,6 milioane de lei. Marja EBITDA a ajuns la 20,5%, comparativ cu 16,8% în primele nouă luni din 2025. Profitul net a crescut cu 37%, până la 113,3 milioane de lei, iar marja netă s-a îmbunătățit de la 9,7% la 12,6%.

„Primele nouă luni din 2026 confirmă că unul dintre cele mai mari atuuri ale noastre este consecvența. Într-o perioadă în care bugetele familiilor sunt sub presiune, am ales să menținem prețurile stabile și să nu facem niciun compromis în privința calității în care consumatorii au încredere de mai bine de trei decenii. Consumatorii ne-au răspuns alegând în continuare brandurile noastre, ceea ce ne-a permis să creștem volumele și să câștigăm cotă de piață în categoria noastră de bază, mezelurile. Credem că o piață mai selectivă avantajează companiile cu branduri puternice, operațiuni eficiente și o poziție financiară solidă, iar pentru noi acesta este momentul potrivit să ne consolidăm poziția de lider. Facem acest lucru organic, prin cel mai mare program de investiții din istoria noastră, și prin achiziții, Via Trend și Snack 4U fiind prima noastră tranzacție de la listare. Piața alimentară din România oferă încă un potențial semnificativ de consolidare, iar noi ne propunem să avem un rol principal în acest proces, rămânând totodată bine poziționați pentru a valorifica oportunitățile potrivite, atunci când apar”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding.

Mezelurile au reprezentat principala sursă de venit a companiei în primele nouă luni din 2026. Segmentul a contribuit cu aproximativ 89% la veniturile totale, după ce a generat 804,4 milioane de lei. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, creșterea a fost de 7%.

Avansul a venit în principal din volumele comercializate. Cantitățile vândute au crescut cu 7%, iar compania a raportat evoluții pozitive în fiecare dintre cele trei trimestre. Prețul mediu de vânzare pe tonă a rămas relativ stabil față de primele nouă luni din 2025. Politica de preț a urmărit menținerea accesibilității produselor și protejarea cotei de piață a brandurilor, pe fondul inflației ridicate.

Veniturile brandului principal, Cris-Tim, au ajuns la 557,4 milioane de lei, în creștere cu 3% față de perioada similară din 2025. Matache Măcelaru, brandul premium din portofoliu, a înregistrat un avans de 27%, până la 125,5 milioane de lei.

Ritmul de creștere al acestuia s-a accelerat pe parcursul anului. Comparativ cu trimestrele corespunzătoare din 2025, avansul a fost de 14% în primul trimestru din 2026, de 32% în al doilea trimestru și de 33% în al treilea trimestru.

Evoluția a fost susținută de cererea pentru produse tradiționale și artizanale, dar și de extinderea prezenței în retailul modern. Alte branduri de mezeluri și producția sub marcă proprie au generat venituri de 121,5 milioane de lei, în creștere cu 6% față de primele nouă luni din 2025.

EBITDA segmentului Mezeluri a ajuns la 159,8 milioane de lei, cu 31% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Acesta a reprezentat 87% din EBITDA totală a companiei. Marja EBITDA a segmentului s-a îmbunătățit de la 16,2% la 19,9%.

Segmentul Ready Meals a generat venituri de 83,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2026. Valoarea reprezintă aproximativ 9% din veniturile totale ale Cris-Tim și este cu 6% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Volumele comercializate au scăzut cu 10% față de primele nouă luni din 2025. În același timp, prețul mediu de vânzare pe tonă a crescut cu 4%. Această majorare a compensat doar parțial reducerea cantităților vândute.

Inflația ridicată și presiunea asupra puterii de cumpărare au influențat evoluția vânzărilor. Brandul Bunătăți a generat venituri de 52,2 milioane de lei, față de 56,6 milioane de lei în perioada similară din 2025.

Veniturile celorlalte branduri din portofoliul Ready Meals au scăzut cu 4%, până la 31,4 milioane de lei. EBITDA segmentului s-a situat la 20,9 milioane de lei, în scădere cu 6% comparativ cu anul anterior.

Marja EBITDA a rămas aproape neschimbată. Aceasta a ajuns la 25%, față de 24,9% în primele nouă luni din 2025.

La nivelul întregii companii, EBITDA a crescut cu 28% în primele nouă luni din 2026, până la 184,6 milioane de lei. Marja EBITDA s-a situat la 20,5%, comparativ cu 16,8% în perioada similară a anului trecut.

Potrivit companiei, evoluția a fost determinată în principal de reducerea costului materiilor prime raportat la tona vândută. Ponderea cheltuielilor cu materiile prime, consumabilele și mărfurile în venituri a coborât la 49,9%, de la 57% în primele nouă luni din 2025.

Profitul înainte de impozitare a crescut cu 39%, până la 138 de milioane de lei. Profitul net a ajuns la 113,3 milioane de lei, în urcare cu 37% față de perioada similară a anului anterior. Marja profitului net s-a îmbunătățit de la 9,7% la 12,6%.

Răzvan Furtună, CFO al Cris-Tim Family Holding, a explicat factorii care au susținut creșterea profitabilității.

„Marjele noastre s-au îmbunătățit într-o piață în care consumatorii sunt sub presiune, așa că acest rezultat ține de felul în care ne conducem businessul. Costurile mai mici cu materiile prime au ajutat, însă dimensiunea noastră, disciplina în achiziții și eficiența producției sunt cele care ne-au permis să valorificăm acest avantaj, păstrând în același timp prețuri stabile pentru consumatori. O parte din aceste economii a mers către salarii mai mari și o susținere mai puternică a brandurilor, în timp ce costurile operaționale totale au rămas constante, ceea ce a determinat ca majorarea cu 6% a veniturilor să se transforme într-o creștere de 28% a EBITDA. Ne așteptăm ca investițiile prin programul Investalim, care vor crește gradul de automatizare și vor permite centralizarea operațiunilor logistice într-un singur hub, să susțină pe termen lung îmbunătățirea eficienței operaționale”, a adăugat Răzvan Furtună.

La finalul celui de-al treilea trimestru, Cris-Tim avea o poziție de numerar de 78,9 milioane de lei. Suma este mai mică față de cele 138,1 milioane de lei înregistrate la sfârșitul anului 2025.

Compania explică această evoluție prin plata dividendelor de 77,6 milioane de lei, efectuată în iunie, investițiile de 120,4 milioane de lei și creșterea sezonieră a stocurilor.

În aceste condiții, Cris-Tim a trecut de la o poziție de numerar net de 5,6 milioane de lei la finalul anului 2025 la o datorie netă de 105,3 milioane de lei la 30 septembrie 2026.

Împrumuturile pe termen scurt au scăzut la 90,6 milioane de lei, de la 158,4 milioane de lei la 30 iunie 2026. Evoluția este asociată caracterului sezonier al necesarului de finanțare, care este mai ridicat în prima jumătate a anului.

Indicatorii de îndatorare au rămas la niveluri considerate conservatoare de companie. Rata anualizată a datoriei nete la EBITDA s-a situat la 0,43x, iar raportul dintre datoria netă și capitalurile proprii a fost de 23,7%.

Compania continuă programul de investiții pentru 2026, cu o valoare estimată la aproximativ 226,8 milioane de lei. Din această sumă, circa 175 de milioane de lei sunt destinate proiectului Investalim.

Investițiile vizează extinderea capacității de producție, dezvoltarea infrastructurii logistice și creșterea gradului de automatizare la fabrica din Filipeștii de Pădure.

La 30 septembrie 2026, noile spații de depozitare aveau un grad de execuție fizică de aproximativ 80%. Finalizarea acestora este estimată până la sfârșitul primului semestru din 2027.

Extinderea depozitului logistic ajunsese la un grad de execuție de 55%. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este sfârșitul primului trimestru din 2027.

Pe lângă investițiile realizate în dezvoltarea propriilor capacități, Cris-Tim a anunțat o tranzacție pe piața alimentară din România. La 2 octombrie 2026, compania a semnat un acord pentru achiziția integrală a Via Trend Ready Meals S.R.L. și, indirect, a subsidiarei deținute în totalitate de aceasta, Snack 4U Concept S.R.L.

Snack 4U Concept este cel mai mare producător de sandvișuri din România, potrivit comunicatului companiei.

Tranzacția vizează consolidarea poziției Cris-Tim pe segmentul Ready Meals și dezvoltarea activității în categoria sandvișurilor. Planul are la bază combinarea capacităților de producție ale Cris-Tim cu experiența Snack 4U în această categorie de produse.

Achiziția reprezintă prima tranzacție de acest tip anunțată de companie după listarea la Bursa de Valori București.