Vladimir Putin are un ginere pe nume Zelenski, o coincidență care a atras atenția presei internaționale. Igor ste un fost balerin rus, cu o carieră importantă pe scenele internaționale. Acesta este partenerul Katerinei Tihonova, fiica mai mică a președintelui rus.

Numele său nu are însă nicio legătură de rudenie cu cel al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Igor Zelenski a evitat în mare măsură expunerea publică. Numele său a ajuns însă în atenția presei după apariția unor investigații despre legătura cu Katerina Tihonova. Cele mai recente informații au fost publicate de Agentstvo, o publicație rusă independentă.

Jurnaliștii au analizat documente din registrele de stare civilă. Potrivit acestora, Igor Zelenski ar fi tatăl unui băiat născut în august 2025. Acesta ar fi al doilea copil al cuplului. Nașterea ar fi fost înregistrată oficial abia în iulie 2026, la aproape un an de la venirea pe lume a copilului. Băiatul ar fi primit numele de familie al mamei.

Informațiile nu au fost confirmate public de Vladimir Putin, Katerina Tihonova sau Igor Zelenski. Documentele prezentate de publicație au readus însă în atenție viața privată a familiei președintelui rus, potrivit ynetnews.com.

Igor Zelensky s-a născut în 1969, în orașul Labinsk, din regiunea Krasnodar. Este unul dintre balerinii ruși care au avut o carieră internațională importantă.

A studiat dansul la Tbilisi, în Georgia. Ulterior, și-a continuat pregătirea la Academia de Balet Vaganova din Sankt Petersburg. În 1988 a debutat pe scena Teatrului Mariinski, una dintre instituțiile importante ale baletului internațional. A devenit rapid unul dintre dansatorii principali ai companiei.

Cariera sa a continuat și în afara Rusiei. A fost prim-balerin la New York City Ballet. A dansat și ca invitat pe scene importante din Europa, inclusiv la Royal Ballet din Londra și la La Scala din Milano.

Pe lângă activitatea artistică, Zelensky a ocupat mai multe funcții de conducere. Între 2006 și 2015 a condus artistic Teatrul de Operă și Balet din Novosibirsk. În perioada 2011–2016 a fost director artistic al companiei de balet a Teatrului Stanislavski și Nemirovici-Dancenko din Moscova.

În august 2016, a preluat conducerea Baletului de Stat Bavarez din München. Compania este una dintre cele mai cunoscute instituții de profil din Germania. Opera de Stat Bavareză consemnează mandatul său între august 2016 și aprilie 2022.

Legătura dintre Igor Zelenski și Katerina Tihonova a devenit publică în mai 2022. Informațiile au fost prezentate de publicațiile independente ruse iStories și Meduza, în colaborare cu revista germană Der Spiegel.

Investigația a fost preluată și de OCCRP, organizație internațională specializată în jurnalism de investigație. Reporterii au analizat documente provenite din corespondența unui membru al echipei de securitate a Katerinei Tihonova.

Printre materialele consultate se aflau copii ale pașapoartelor celor doi. Jurnaliștii au identificat și documente referitoare la o fetiță născută în 2017, despre care au scris că ar fi copilul cuplului.

Alte informații au susținut rezultatele investigației. Reporterii au analizat date despre zboruri charter între Moscova și München, precum și înregistrări privind deplasările Katerinei Tihonova. Au fost consultate și mărturii ale unor persoane apropiate Baletului de Stat Bavarez.

Potrivit investigației, fiica lui Putin ar fi călătorit de peste 50 de ori la München, între 2017 și 2019. Unele deplasări au fost realizate cu avioane charter. La bord s-ar fi aflat și angajați ai serviciului de securitate prezidențială rus.

În decembrie 2019, o cursă charter identificată de jurnaliști ar fi transportat-o pe Katerina Tihonova, alături de Igor Zelenski și de fiica lor. În avion s-ar fi aflat și bone, precum și membri ai serviciului de securitate. Nici Tihonova, nici Zelensky nu au oferit atunci un răspuns public detaliat la întrebările reporterilor.

În aprilie 2022, Igor Zelenski a renunțat la conducerea Baletului de Stat Bavarez din München. Decizia a venit la câteva săptămâni după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Explicația oficială a fost legată de motive familiale. În comunicatul prin care a fost anunțată plecarea, artistul a spus că situația personală îi cere întreaga atenție. El a precizat că nu mai poate combina responsabilitățile familiale cu funcția de conducere a companiei.

Decizia a atras atenția și din cauza poziției sale publice față de războiul din Ucraina. Igor Zelenski nu condamnase public invazia Rusiei. În același timp, instituțiile culturale și personalitățile ruse din Germania se confruntau cu presiuni legate de conflict.

Plecarea sa a fost urmată de speculații privind relația cu familia Putin. Investigațiile jurnalistice publicate anterior arătaseră că legătura cu Katerina Tihonova avea deja o istorie de mai mulți ani.

Ulterior, numele fostului balerin a fost asociat și cu proiecte culturale din Rusia. Printre acestea se numără activitatea unei fundații care se ocupă de patrimoniul cultural și de construirea unui centru cultural în Crimeea.

Cele mai recente informații despre relația celor doi au fost publicate în noiembrie 2026 de Agentstvo și preluate de Meduza. Investigația se bazează pe documente din registrele de stare civilă.

Potrivit publicației, Katerina Tihonova ar fi născut un băiat la Moscova, pe 15 august 2025. Înregistrarea oficială a nașterii ar fi fost făcută la 10 iulie 2026, la aproape 11 luni după naștere.

Copilul figurează cu numele Adrian Igorevici Tihonov. Acesta poartă numele de familie al mamei sale. Agentstvo îl indică pe Igor Zelenski drept tatăl băiatului. Jurnaliștii nu au stabilit însă motivul pentru care nașterea ar fi fost înregistrată atât de târziu.

Dacă informațiile publicate sunt corecte, acesta ar fi al doilea copil al cuplului. Primul copil ar fi o fetiță, Elza, născută în 2017.

Viața privată a președintelui rus este rareori prezentată public în detaliu. Vladimir Putin a evitat constant să ofere informații despre copiii și nepoții săi. Nici Kremlinul nu a făcut publice toate datele referitoare la familia liderului rus.

Katerina Tihonova este considerată fiica mai mică a lui Vladimir Putin și a fostei sale soții, Liudmila Putina. În tinerețe, aceasta a practicat dansul sportiv. Ulterior, s-a implicat în afaceri și în proiecte de cercetare și inovare din Rusia.

Tihonova conduce organizația Innopraktika. Instituția este implicată în proiecte de dezvoltare tehnologică și cercetare.

Înaintea relației cu Igor Zelenski, fiica liderului rus a fost căsătorită cu omul de afaceri Kirill Șamalov. Acesta este fiul unui apropiat al lui Vladimir Putin. Cei doi s-au căsătorit în 2013, iar divorțul a devenit cunoscut în 2018.

Numele de familie al fostului balerin rus a generat numeroase confuzii. Igor Zelensky nu are însă legături de rudenie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi au biografii și cariere diferite. Igor Zelensky este un fost balerin și director artistic rus. Volodimir Zelenski este președintele Ucrainei, țară aflată în război cu Rusia condusă de Vladimir Putin.

Coincidența numelui de familie a atras atenția mai ales în contextul conflictului dintre cele două state. Legătura lui Igor Zelensky cu familia liderului rus este una de natură personală, fără vreo relație de rudenie cu șeful statului ucrainean.