Anthropic a stabilit un nou record pe piața bursieră, după ce a atras 81,3 miliarde de dolari prin oferta publică inițială de acțiuni (IPO). Producătorul chatbotului Claude a stabilit prețul unei acțiuni la 83 de dolari, peste intervalul estimat inițial. Tranzacția evaluează compania la aproximativ 1,5 trilioane de dolari, pe o bază complet diluată.

Anthropic, primul dezvoltator major de modele de inteligență artificială care ajunge pe bursă, a beneficiat de o cerere ridicată din partea investitorilor. Compania și-a majorat oferta de acțiuni înainte de listare. Prețul final de 83 de dolari pe acțiune a depășit intervalul inițial, cuprins între 70 și 78 de dolari.

Reuters a relatat miercuri că Anthropic a crescut cu aproximativ 19% numărul acțiunilor scoase la vânzare. Oferta a ajuns astfel la 980 de milioane de titluri. Prin această operațiune, compania a depășit precedentul record stabilit de SpaceX, firma lui Elon Musk, la debutul bursier din iunie.

Valoarea totală a tranzacției se ridică la 107,3 miliarde de dolari. Suma include și cele 26 de miliarde de dolari atrase de Anthropic printr-un plasament privat de acțiuni, la același preț stabilit pentru IPO, potrivit documentelor depuse de companie.

Listarea Anthropic are loc într-un moment dificil pentru companiile din sectorul inteligenței artificiale. Producătorii de cipuri și furnizorii de servicii cloud au atras sute de miliarde de dolari pentru finanțarea investițiilor masive în infrastructură. Totuși, aceste companii se confruntă cu presiuni legate de evaluări, costurile tot mai mari ale infrastructurii AI și evoluția acțiunilor Nvidia.

În acest context, Jensen Huang, directorul Nvidia și una dintre figurile centrale ale industriei, este asociat cu dezbaterile privind perspectivele sectorului. În paralel, Anthropic trebuie să răspundă întrebărilor legate de sustenabilitatea ritmului său de creștere, în condițiile intensificării concurenței.

Armina Rosenberg, manager de portofoliu și cofondatoare a Minotaur Capital, așteaptă să primească o alocare de acțiuni Anthropic. Ea consideră că listarea oferă un indicator relevant pentru evaluarea interesului investitorilor față de inteligența artificială.

„Dar o singură listare nu va rezolva dezbaterea. Există un adevărat zid de îngrijorare în acest moment și va fi nevoie de câteva lucruri pentru a-l depăși. Odată ce Anthropic va raporta public, va deveni unul dintre cele mai clare teste care arată dacă economia inteligenței artificiale rezistă”, a spus ea.

Evaluarea companiei diferă în funcție de metoda de calcul. Pe o bază complet diluată, care include instrumente precum opțiunile pe acțiuni și acțiunile restricționate, valoarea Anthropic ajunge la aproximativ 1,5 trilioane de dolari. Pe o bază nediluată, evaluarea este de circa 1,1 trilioane de dolari.

Contractele futures pe acțiunile americane au înregistrat creșteri după publicarea detaliilor privind oferta Anthropic. În schimb, acțiunile companiilor tehnologice asiatice au rămas sub presiune, pe fondul preocupărilor mai ample legate de tranzacțiile asociate inteligenței artificiale.

Compania urmează să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq joi, sub simbolul bursier ANT. Un debut solid ar putea încuraja și alte firme care analizează posibilitatea listării pe piețele publice. OpenAI, principalul rival al Anthropic, este așteptată să ia în calcul o astfel de operațiune începând chiar de anul viitor.

Oferta Anthropic este coordonată de Goldman Sachs și Morgan Stanley. Sindicatul bancar implicat în operațiune cuprinde 22 de instituții financiare. Cele două bănci au avut rolul de principali subscriitori și pentru oferta publică inițială a SpaceX, realizată la începutul acestui an.

Expansiunea Anthropic a fost susținută de cererea tot mai mare pentru modelele Claude. Un rol important îl are Claude Code, agentul de programare care a câștigat popularitate printre dezvoltatorii de software.

Potrivit documentelor depuse pentru listare, rata anualizată a veniturilor companiei a ajuns la 81 de miliarde de dolari la 31 octombrie. Valoarea reprezintă o creștere de 10 miliarde de dolari față de nivelul înregistrat la 30 septembrie.

Anthropic a raportat și o extindere semnificativă a bazei de clienți. La 30 septembrie, compania avea 11.900 de clienți care generaseră venituri anuale de cel puțin 100.000 de dolari în ultimele 12 luni. La sfârșitul anului trecut, numărul acestora depășea 1.500.

Creșterea activității presupune însă costuri tot mai mari. În prima jumătate a anului 2026, Anthropic a cheltuit aproape 9 miliarde de dolari pentru capacitatea de calcul și infrastructură. Suma este de aproape patru ori mai mare decât cea alocată în aceeași perioadă a anului precedent.

Presiunea financiară a continuat și în trimestrul al treilea. Compania a suportat costuri suplimentare de calcul de 5 miliarde de dolari. Această evoluție a redus veniturile obținute pentru fiecare dolar investit în capacitatea de procesare.

Veniturile Anthropic au crescut cu 47% în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul anterior, ajungând la 16,96 miliarde de dolari. În același timp, compania a raportat o pierdere operațională de 567 de milioane de dolari. În trimestrul precedent, înregistrase un profit operațional de 974 de milioane de dolari.

Pierderea netă a scăzut la 23,3 miliarde de dolari, față de 66,3 miliarde de dolari în trimestrul anterior. Rezultatul include și elemente neoperaționale asociate obligațiunilor convertibile în acțiuni emise de companie.

Anthropic și-a asumat angajamente de cheltuieli de aproape 900 de miliarde de dolari pentru servicii de calcul și infrastructură. Printre partenerii săi se numără Amazon și Alphabet, compania-mamă a Google. Resursele sunt necesare pentru antrenarea și operarea modelelor de inteligență artificială.

Compania a atras însă atenția asupra dependenței furnizorilor de infrastructură de finanțarea externă. Aceștia au nevoie de capital și de sprijin financiar din partea unor terți pentru achiziționarea cipurilor și dezvoltarea capacității de calcul.

Anthropic avertizează că eventualele dificultăți de finanțare ar putea afecta respectarea angajamentelor contractuale.

„Dacă o astfel de finanțare sau sprijin devine indisponibil sau mai costisitor, capacitatea contractată poate fi amânată, reevaluată, redusă sau nu poate fi livrată”, a declarat Anthropic într-un document depus la IPO.

Pe lângă provocările financiare, compania trebuie să gestioneze echilibrul dintre obiectivele comerciale și preocupările legate de siguranța inteligenței artificiale.

Directorul general Dario Amodei a cerut industriei să încetinească dezvoltarea și lansarea modelelor tot mai puternice. El a avertizat că progresul tehnologic ar putea avansa mai repede decât capacitatea societății de a gestiona riscurile asociate.

Anthropic a inclus aceste preocupări și în documentația depusă pentru listarea la bursă. Compania a semnalat că extinderea produselor și a utilizărilor modelelor sale poate amplifica riscurile.

„Dezvoltarea de către noi a unor modele, platforme și aplicații extrem de avansate, precum și extinderea cazurilor de utilizare, ar putea crește și mai mult riscul ca modelele noastre să provoace daune”, a precizat Anthropic în documentul depus.

Presiunea concurențială crește și pe segmentul soluțiilor AI destinate companiilor. Anthropic încearcă să își consolideze poziția de furnizor important de instrumente pentru mediul de afaceri, însă rivalii continuă să câștige teren.

Potrivit datelor platformei Ramp, citate de Reuters în septembrie, GPT-6 Astra de la OpenAI a reprezentat aproximativ 13% din cheltuielile companiilor pentru inteligență artificială urmărite de platformă. Claude Fable de la Anthropic a avut o cotă de aproximativ 8%.

Concurența nu vine doar din partea dezvoltatorilor celor mai avansate modele comerciale. Soluțiile open-weight câștigă interes în rândul companiilor care încearcă să reducă cheltuielile cu inteligența artificială.

Un studiu recent realizat de Capgemini arată că 59% dintre directorii companiilor mari intenționează să crească utilizarea modelelor open-weight în următorul an. Tendința este asociată cu presiunea costurilor AI asupra bugetelor companiilor.

Meta Platforms, unul dintre cei mai mari clienți ai Anthropic, încearcă să reducă dependența de modelele dezvoltate de startup. Compania își extinde propriile capacități de inteligență artificială, potrivit unor informații relatate anterior de Reuters.

Evoluția reflectă presiunea exercitată asupra furnizorilor de modele AI, pe măsură ce marile companii tehnologice își dezvoltă propriile soluții. Pentru Anthropic, păstrarea clienților importanți și menținerea poziției pe piață reprezintă provocări într-un sector cu investiții și costuri în creștere.

Peter Singlehurst, șeful diviziei de companii private de la Baillie Gifford, a declarat că firma sa a investit aproximativ 1,5 miliarde de dolari în Anthropic înainte de listarea la bursă. Acesta a explicat perspectiva investiției prin poziția companiilor care dezvoltă cele mai avansate tehnologii.

„Teza noastră este că această cantitate vastă de valoare va acumula oricine se află la graniță”, a declarat Peter Singlehurst.

Acesta a indicat și motivele pentru care Baillie Gifford a ales să investească în Anthropic, fără a considera că evoluția companiei este garantată.

„Paria noastră este că Anthropic are ingredientele necesare — asta nu garantează, dar înseamnă că au, probabil, cea mai mare probabilitate de a rămâne la graniță.”