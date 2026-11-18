Italia pregătește noi restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale. Copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi, iar adolescenții între 13 și 15 ani vor avea nevoie de un cont asociat celui al unui părinte. Măsurile sunt susținute de coaliția premierului Giorgia Meloni și ar putea fi aprobate până la sfârșitul anului.

Italia se pregătește să introducă restricții pentru utilizarea rețelelor sociale de către copii și adolescenți.

Măsurile sunt incluse într-un amendament la un decret privind securitatea, aflat în dezbaterea Parlamentului.

Potrivit documentului consultat de Reuters, copiii cu vârste sub 13 ani nu vor mai putea deține conturi pe platformele sociale.

Pentru adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani, accesul va fi permis numai în anumite condiții.

Conturile acestora vor trebui asociate contului unuia dintre părinți.

Începând cu vârsta de 16 ani, minorii vor putea utiliza rețelele sociale prin conturi independente.

Noile reguli nu sunt încă în vigoare. Amendamentul urmează să fie prezentat oficial și poate suferi modificări în timpul dezbaterilor parlamentare.

Propunerea beneficiază de sprijinul coaliției de guvernare conduse de premierul Giorgia Meloni.

Potrivit unor surse parlamentare citate de Reuters, adoptarea măsurilor este considerată foarte probabilă.

Decretul ar urma să fie aprobat până la sfârșitul lunii decembrie.

Fabio Rampelli, parlamentar important al partidului Frații Italiei, a susținut introducerea restricțiilor.

„Acest amendament ar putea reprezenta un punct de cotitură decisiv pentru părinții care se confruntă cu dependența digitală a copiilor lor, dar și pentru minori”, a declarat Rampelli.

Inițiativa urmărește limitarea accesului copiilor la platformele sociale și creșterea implicării părinților în utilizarea acestora.

Amendamentul prevede și obligații pentru companiile care administrează rețele sociale.

Acestea vor trebui să implementeze mecanisme de verificare a vârstei utilizatorilor, pentru respectarea noilor limite.

Regulile tehnice vor fi elaborate de autoritatea italiană de reglementare a comunicațiilor, AGCOM.

Instituția va avea la dispoziție nouă luni de la intrarea în vigoare a decretului pentru pregătirea orientărilor.

Forma actuală a propunerii prevede și o excepție pentru aplicațiile educaționale.

Acestea nu ar urma să fie afectate de interdicțiile impuse rețelelor sociale.

Detaliile privind aplicarea efectivă a verificărilor de vârstă vor fi stabilite ulterior de autoritatea competentă.

Inițiativa italiană apare pe fondul preocupărilor internaționale privind efectele platformelor sociale asupra copiilor.

Autoritățile din mai multe țări analizează măsuri pentru reducerea riscurilor asociate utilizării excesive a acestor servicii.

Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție privind accesul copiilor la rețelele sociale.

Brazilia și Grecia se numără, de asemenea, printre statele care au adoptat sau au promovat măsuri restrictive.

Companiile de tehnologie se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru modificarea algoritmilor utilizați de platforme.

Aceste solicitări sunt alimentate de îngrijorările privind posibila contribuție a rețelelor sociale la problemele de sănătate mintală ale minorilor.