Părinții care vor să-l cheme pe Moș Crăciun acasă plătesc între 400 și 500 de lei pentru o vizită de 30 de minute, în ofertele analizate de Capital.ro pentru București și Ilfov. Tarifele obișnuite afișate pentru o oră sunt între 500 și 750 de lei. Pentru seara de Ajun, unul dintre prestatori cere 1.200 de lei pentru 60 de minute. Bugetul crește dacă familia adaugă un fotograf, încă un personaj sau plătește separat deplasarea.

Un anunț pentru București și Ilfov afișează, pentru perioada 1–23 decembrie, un tarif de 400 de lei pentru o jumătate de oră cu un interpret care poartă barbă artificială. Varianta cu barbă naturală costă 500 de lei pentru aceeași durată. Dacă familia rezervă o oră, tarifele sunt de 500, respectiv 650 de lei. Pentru deplasarea în Ilfov, prestatorul adaugă 50 de lei, astfel că o vizită de 30 de minute ajunge la 450 sau 550 de lei.

Casa lui Moș Crăciun afișează 500 de lei pentru 30 de minute, 600 de lei pentru 45 de minute și 750 de lei pentru o oră. Programul include povești, cântece și împărțirea cadourilor. Și aici, deplasarea în Ilfov costă 50 de lei, ceea ce duce tariful pentru o oră la 800 de lei.

Moș Crăciun Oficial afișează un tarif de 1.200 de lei pentru o vizită de 60 de minute pe 24 decembrie. Același prestator publică un tarif de 650 de lei pentru vizita obișnuită, a cărei durată este flexibilă. Într-un alt anunț, tariful pentru 24 și 25 decembrie este de 650 de lei, iar durata vizitei din aceste două zile nu este precizată.

Ora programării poate schimba și ea suma. Un prestator care cere de la 600 de lei pentru o vizită de o oră în București și Ilfov stabilește prețul pentru 24 și 25 decembrie în funcție de intervalul orar ales.

Într-o ofertă pentru București, o oră cu Moș Crăciun și un spiriduș costă 550 de lei. Fotograful se taxează separat, cu 350 de lei pe oră. Dacă părinții aleg și acest serviciu, totalul ajunge la 900 de lei. Cadourile sunt pregătite de familie și împărțite de Moș în timpul vizitei. În altă ofertă, apariția unui personaj suplimentar, precum Crăciunița, adaugă 200 de lei la tarif.

Și suma plătită la rezervare diferă. Prestatorul care afișează 550 de lei pe oră acceptă plata la finalul vizitei, însă poate percepe contravaloarea unei ore pentru anulările din ultimele 24 de ore, în perioada 20–25 decembrie. În oferta care pornește de la 600 de lei pe oră, rezervarea se confirmă cu un avans de 50%. La tariful de pornire, asta înseamnă 300 de lei plătiți în avans.