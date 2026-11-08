România, pe lista celor mai interesante destinații europene de iarnă. The Guardian recomandă Transilvania pentru o vacanță fără schiuri

Transilvania se află printre destinațiile europene recomandate de publicația britanică The Guardian pentru vacanțele de iarnă dedicate celor care nu practică schiul. Munții Carpați, traseele acoperite de zăpadă, satele pitorești, Castelul Bran, centrul istoric al Brașovului și sanctuarul de urși Libearty din Zărnești sunt câteva dintre atracțiile care pot transforma regiunea într-o destinație de vacanță în sezonul rece.

Într-un articol publicat la 1 noiembrie 2026, publicația britanică prezintă opt destinații europene în care turiștii pot descoperi experiențe de iarnă fără să fie nevoiți să urce pe schiuri. România apare alături de Finlanda, Scoția, Franța, Austria, Suedia, Italia și Norvegia, într-o selecție care pune accentul pe natură, aventură, tradiții locale și activități în aer liber.

Recomandările se adresează în special celor care preferă drumețiile, observarea animalelor sălbatice, explorarea peisajelor montane și vizitarea obiectivelor culturale în locul sporturilor practicate pe pârtie.

În cazul României, The Guardian evidențiază în special zona Munților Carpați și Parcul Național Piatra Craiului. Potrivit publicației, pe traseele înguste din această regiune, turiștii au mai multe șanse să întâlnească urme de urși sau lupi decât urmele altor drumeți.

Carpații reprezintă unul dintre ultimele refugii europene pentru marii prădători. În România se estimează că trăiesc peste 10.000 de urși bruni și aproximativ 2.500 de lupi cenușii.

O experiență recomandată este o excursie ghidată de șapte nopți organizată de operatorul Exodus, care le permite participanților să exploreze peisajele carstice din Transilvania. Programul include drumeții cu rachete de zăpadă și colțari, fiind potrivit inclusiv pentru cei care vor să se familiarizeze cu aceste echipamente.

Baza excursiei este pensiunea familială Villa Hermani, situată în satul Măgura, la peste 1.000 de metri altitudine. Oaspeții sunt întâmpinați aici cu pălincă de casă, băutură tradițională obținută din fructe.

Traseele includ urcări pe creasta Dealul Măgurice și pe platoul dintre Munții Piatra Craiului și Bucegi. În aceste zone montane, liniștea poate fi întreruptă doar de urletul lupilor.

Unul dintre cele mai spectaculoase trasee străbate Prăpăstiile Zărneștilor, unde pereții verticali de calcar se ridică până la 200 de metri deasupra fundului canionului acoperit de gheață.

Vacanța în Transilvania nu se limitează la drumețiile montane. Publicația britanică recomandă și vizitarea bisericilor medievale, explorarea centrului vechi al Brașovului, cu străzile sale pietruite, precum și o oprire la sanctuarul de urși Libearty din Zărnești.

Acesta a salvat peste 120 de urși bruni care au fost ținuți în captivitate și supuși unor condiții de viață abuzive.

Un alt obiectiv menționat este Castelul Bran, ale cărui turnuri și acoperișuri capătă un aspect și mai gotic în peisajul înghețat al Carpaților. Deși castelul este asociat frecvent cu legenda lui Dracula și este considerat adesea sursa de inspirație pentru reședința personajului creat de Bram Stoker, scriitorul nu a vizitat niciodată România și nici Castelul Bran. În schimb, turiștii pot explora monumentul în timpul iernii, când aglomerația specifică sezonului estival este mult mai redusă.

Excursia de șapte nopți organizată de Exodus, dedicată drumețiilor de iarnă și explorării Transilvaniei cu rachete de zăpadă, pornește de la 1.459 de lire sterline de persoană. Prețul include cazarea, mesele, transportul, activitățile, ghidul turistic, rachetele de zăpadă și bețele necesare deplasării.

O altă destinație recomandată de The Guardian este Ruka, o stațiune finlandeză situată chiar în interiorul Cercului Polar Arctic. Sezonul de schi începe aici devreme, primii schiori coborând pe pârtii încă din 2 octombrie. Stațiunea este apreciată de familiile finlandeze pentru perioada lungă în care zăpada este prezentă și pentru atmosfera primitoare a satului.

În timpul iernii, nopțile polare sunt lungi, iar lumina zilei se rezumă la câteva ore de amurg slab. Pârtiile sunt însă iluminate artificial, astfel încât activitățile pot continua și în aceste condiții.

Dincolo de schi, stațiunea propune numeroase experiențe în natură. În decembrie, centrul de activități Ruka Guides lansează excursii și aventuri ghidate. Turiștii pot merge cu biciclete electrice cu anvelope groase prin pădurile acoperite de zăpadă, de la 90 de euro, sau pot încerca pescuitul la copcă, de la 89 de euro.

Alte activități includ învățarea tehnicilor de supraviețuire în mediul arctic, de la 85 de euro, și drumețiile cu rachete de zăpadă pe întuneric, în căutarea aurorei boreale, de la 89 de euro.

Există și experiențe mai neobișnuite. Vizitatorii se pot lăsa purtați de curentul râului înghețat Kiveskoski, îmbrăcați în costume termice speciale, într-o experiență descrisă ca fiind meditativă, de la 135 de euro. O altă atracție este un roller-coaster alpin, pe care participanții pot atinge viteze de până la 25 de mile pe oră, aproximativ 40 km/h, prețul pornind de la 11,88 euro. Cei interesați de activități mai liniștite pot practica salutul soarelui în pădure, înconjurați de reni, pentru 45 de euro.

Ruka este și o destinație potrivită pentru familiile cu copii, datorită apropierii de Santa’s Cottage, situată la aproximativ 30 de minute de mers cu mașina. Aici locuiesc Moș Crăciun, doamna Crăciun și spiridușii, iar vizitatorii pot participa la activități precum pregătirea turtei dulci și realizarea felicitărilor de Crăciun. Copiii care vor să devină ajutoarele lui Moș Crăciun îi pot cânta colindul preferat în limba finlandeză, pot trimite felicitări de la oficiul poștal special și se pot da cu sania pe dealul din apropiere. Experiența pornește de la 105 euro.

Parcul Național Cairngorms din Scoția este recomandat celor pasionați de astronomie și de peisajele nocturne. Zona Tomintoul și Glenlivet este desemnată Parc Internațional pentru Cer Întunecat, datorită poluării luminoase reduse.

În mijlocul iernii, soarele apune puțin după ora 15:30 și răsare din nou abia în jurul orei 8:50. Intervalul lung de întuneric oferă condiții excelente pentru observarea stelelor și a Căii Lactee.

Centrul Discovery din satul Tomintoul pune la dispoziția vizitatorilor kituri pentru observarea cerului, însă acestea trebuie rezervate în avans. Unul dintre locurile recomandate pentru această activitate este Tomintoul Field of Hope, unde există un pavilion special amenajat, denumit Skyhide.

Centrul găzduiește și evenimente de astronomie. Printre acestea se numără o sesiune de observare de aproape a Lunii, programată pe 18 noiembrie, precum și o seară dedicată observării meteorilor în perioada de maximă activitate a roiului Geminidelor, în jurul mijlocului lunii decembrie. Pentru acest eveniment este sugerată o donație de 7 lire sterline.

În apropiere de Aviemore, povestitoarea Sarah Hobbs organizează lunar Stargazing Storywalks, plimbări nocturne de aproximativ 2,4 kilometri. Participanții ascultă povești în limbile și tradițiile gaelică și pictă despre cerul nopții, transmise de mii de ani, inclusiv legende despre regine războinice și giganți cu un singur ochi. Experiența se încheie cu o cană de ceai preparat din plante sălbatice culese din natură și costă 20 de lire sterline de persoană, fiind disponibilă din octombrie până în martie.

Pentru cei care preferă trasee mai solicitante, operatorul Hillgoers organizează drumeții nocturne de aproximativ 4,8 kilometri, în grupuri de maximum opt persoane. Participanții sunt însoțiți de ghizi specializați în astronomie și pot observa planete luminoase și animale nocturne. Tariful este de 40 de lire sterline de persoană.

Cazarea poate continua experiența astronomică. The Lazy Duck oferă cabane independente energetic, amplasate printre pini în pădurea Abernethy. Acestea au ferestre speciale deasupra paturilor, astfel încât oaspeții să poată privi cerul înstelat direct din cameră. Tarifele pornesc de la 187 de lire sterline pe noapte în decembrie.

În timpul zilei, turiștii pot parcurge traseul SnowRoads, care traversează unele dintre cele mai înalte drumuri publice din Marea Britanie. O altă activitate este întâlnirea cu singura turmă de reni care trăiește în libertate în Regatul Unit. Excursiile ghidate în zona montană sunt organizate din februarie până în decembrie și costă de la 29,40 lire sterline de persoană.

Chamonix, situată la poalele masivului Mont Blanc, este cunoscută în special pentru traseele dificile de schi în afara pârtiei și pentru coborârile pe pârtiile negre. Peisajele spectaculoase oferă însă numeroase posibilități și celor care nu practică acest sport.

Printre experiențele recomandate se află o excursie de patru nopți cu drumeții pe cont propriu, organizată în valea Chamonix de operatorul Responsible Travel.

Punctul de plecare este localitatea Saint-Gervais-les-Bains, o stațiune montană tradițională, de unde turiștii explorează valea Vallorcine, acoperită de zăpadă. Itinerariul include trasee prin pajiști cu larice și păduri de pini, o urcare cu telecabina Flégère și o plimbare pe o potecă panoramică orientată spre Mont Blanc. Programul cuprinde și o vizită pe vârful Mont d’Arbois, situat la 1.833 de metri altitudine.

Masivul Mont Blanc este una dintre cele mai dens glaciare regiuni din Alpi. Deși ghețarii se retrag din cauza schimbărilor climatice, vizitarea ghețarului Mer de Glace rămâne o experiență spectaculoasă.

Turiștii pot ajunge acolo cu trenul turistic roșu Montenvers, care urcă până la ghețar. Acesta este un adevărat fluviu de gheață, care se întinde pe aproximativ cinci mile, adică opt kilometri, printre munți.

De la stația superioară, o telecabină și aproximativ 200 de trepte duc spre Grotte de Glace, un tunel albastru sculptat în interiorul ghețarului. Biletul care include trenul, telecabina și vizitarea peșterii de gheață costă 49,70 euro.

O alternativă pentru cei interesați de peisajele glaciare este traseul circular de drumeție cu rachete de zăpadă Les Contamines-Montjoie. Acesta urcă prin păduri de pini până pe platoul Truc, de unde pot fi admirați ghețarii d’Armancette, Miage și Covagnet.

În Chamonix, turiștii pot vizita și Muzeul Mont-Blanc, deschis în luna iulie. Acesta prezintă istoria văii și a explorărilor alpine, de la epoca glaciară până în prezent. Printre obiectele expuse se numără suveniruri din timpul primelor Jocuri Olimpice de iarnă, organizate la Chamonix în 1924, și bastonul lui Jacques Balmat, unul dintre cei doi alpiniști care au realizat prima ascensiune pe Mont Blanc, în 1786.

Pentru o perspectivă spectaculoasă asupra munților, vizitatorii pot urca cu telecabina din centrul orașului Chamonix până la Aiguille du Midi, la 3.842 de metri altitudine. Biletul dus-întors costă 43 de euro.

La finalul zilei, turiștii pot încerca pista de săniuș La Luge. Accesul pietonal cu instalația de transport pe cablu și o coborâre costă 23 de euro.

Innsbruck este o altă destinație inclusă în selecția The Guardian. Orașul este înconjurat de Alpii austrieci, iar munții acoperiți de zăpadă pot fi admirați aproape de oriunde, fie de pe străduțele medievale ale centrului vechi, fie de pe malurile râului Inn, unde se află case colorate.

În apropierea orașului există 12 domenii schiabile, situate la distanțe cuprinse între 15 și 75 de minute cu transportul public. Unele dintre acestea oferă însă experiențe interesante și pentru vizitatorii care nu vor să schieze.

Unul dintre reperele orașului este trambulina de sărituri cu schiurile Bergisel, proiectată de arhitecta Zaha Hadid. Construcția modernistă domină zona de deasupra orașului, iar priveliștea poate fi admirată de pe platforma de observație.

Tot Zaha Hadid a proiectat patru dintre stațiile funicularului Nordpark Cable Railway. Acestea au acoperișuri din sticlă cu forme fluide, inspirate de formațiunile naturale de gheață și ghețari. Instalația transportă atât schiori, cât și turiști obișnuiți spre munții Nordkette, de unde se poate vedea panorama capitalei Tirolului.

Pentru cei interesați de senzații tari, Innsbruck oferă posibilitatea practicării bobului pe pista olimpică de la Igls, lungă de 1.399 de metri. Viteza poate ajunge la 115 km/h. Experiența de bobrafting costă de la 45 de euro, în timp ce o coborâre cu un bob de competiție pilotat costă 119 euro.

O altă activitate este săniușul nocturn la Rangger Köpfl, unde accesul costă 25 de euro.

Turiștii pot petrece chiar și o noapte într-un iglu la Iglu-Dorf, situat în Kühtai, cea mai înaltă stațiune de schi din Austria. Tariful pornește de la 537 de euro pentru maximum trei persoane și include o cină cu fondue de brânză, acces la sauna comună și micul dejun.

În oraș, sezonul târgurilor de Crăciun începe în noiembrie. Innsbruck găzduiește șapte astfel de piețe, răspândite prin piețe și pe străzile orașului, de la târgul din centrul istoric până la cel situat la înălțime, în cartierul Hungerburg.

O specialitate locală care merită încercată este kiachl, un preparat asemănător gogoșilor. Acesta poate fi servit în variantă sărată, cu varză murată caldă, sau dulce, cu gem de merișoare sălbatice.

Tot în această iarnă este lansată experiența Ice Magic, care va conecta diferite zone ale orașului prin alei de gheață iluminate. Programul include instalații luminoase, proiecții, seri de discotecă pe gheață și DJ. Prețul biletelor pornește de la 8 euro.

Patinajul nordic, practicat pe suprafețe naturale de gheață, este o altă activitate recomandată turiștilor care vor să descopere iarna europeană fără schiuri.

Suedezii folosesc patine primitive realizate din oase de animale de mii de ani, însă forma modernă a patinajului nordic, practicat pe distanțe lungi, în aer liber și pe gheață naturală, s-a dezvoltat în Suedia în secolul XX.

În 1901 a fost înființat la Stockholm clubul Skridskoseglarklubb, cunoscut și sub numele de Skate Sailing Club. În prezent, acesta are peste 10.000 de membri, care distribuie online informații actualizate despre starea gheții și cele mai bune locuri pentru patinaj.

Patinele nordice au lame lungi, fixate doar în partea din față a bocancului, ceea ce permite deplasarea prin alunecări ample și ritmice. Echipamentul de siguranță include bețe lungi și ascuțite, folosite pentru verificarea grosimii gheții, precum și un rucsac special care poate funcționa și ca dispozitiv de flotabilitate.

Deoarece patinajul pe lacuri și ape înghețate poate implica riscuri, începătorii sunt sfătuiți să participe la excursii alături de un ghid experimentat.

Compania Ice Guide, cu sediul în Stockholm, organizează atât cursuri introductive de o zi, cât și excursii de mai multe zile. Traseele ajung pe lacul Mälaren sau în zona arhipelagului Stockholm, pe Marea Baltică. Prețurile pornesc de la 143 de lire sterline și includ echipamentul, transportul și prânzul.

Un alt loc popular este Hellasgården, situat la mai puțin de 30 de minute de Stockholm. Aici există trasee amenajate și curățate de zăpadă pe lacul Källtorpssjön. Pentru cei mai curajoși sunt tăiate găuri în gheață, unde pot înota în apa rece, iar după experiență se pot încălzi la saună.

Cei care preferă să rămână în centrul capitalei pot merge la patinoarul Kungsträdgården, unde închirierea patinelor costă aproximativ 7,50 lire sterline pe oră.

O altă experiență specifică Suediei este participarea la un meci de hochei pe gheață al echipei Djurgården IF, organizat pe arena Hovet din Stockholm, unde atmosfera este animată de suporteri.

Dolomiții din nordul Italiei sunt recomandați celor care vor să combine plimbările prin peisaje montane cu gastronomia locală.

Bucătăria tiroleză este potrivită sezonului rece, iar printre preparatele tradiționale se numără găluștele Knödel, servite cu unt topit și parmezan, pastele umplute cu ricotta și spanac, cunoscute sub numele de Schlutzkrapfen, și preparatul Bauerngröstl, asemănător unui cartof prăjit la tigaie din fontă.

O excursie de o săptămână organizată de compania Inntravel, specializată în vacanțe de drumeție pe cont propriu, le permite turiștilor să exploreze parcul natural Drei Zinnen, cunoscut și sub numele de Three Peaks.

Punctul de cazare este Hotel Drei Zinnen, situat în satul Sesto, aproape de granița cu Austria. De aici pornește o rețea de aproximativ 100 de kilometri de trasee bine întreținute și parțial deszăpezite, astfel încât turiștii nu au nevoie de rachete speciale pentru a se deplasa.

Potecile traversează valea Fischleintal și continuă spre zonele înconjurătoare ale parcului natural. De-a lungul traseelor există cabane montane, cunoscute sub numele de rifugios, unde vizitatorii se pot opri pentru o masă caldă.

La cabana Talschlusshütte, aflată pe traseul din valea Fischleintal, turiștii pot încerca risotto cu muguri de pin și ciuperci porcini, dar și Gerstensuppe, o supă tradițională consistentă cu orz.

În valea Innerfeldtel, cabana Dreischusterhütte, veche de 100 de ani și amplasată printre brazi, este apreciată pentru Kaiserschmarrn, un desert asemănător unei clătite pufoase, tăiate în bucăți, și pentru Apfelkiachl, inele de mere prăjite, preparate în casă.

Alte trasee încep cu o urcare cu telecabina și continuă prin peisajele acoperite de zăpadă din zona Kreuzbergpass. Turiștii se pot opri pentru o băutură pe terasa cabanei Klammbach. Există și un traseu circular în jurul lacului Toblach, ale cărui maluri îngheață în timpul iernii.

Hotel Drei Zinnen are o istorie îndelungată, fiind deschis în 1930 și găzduind de atunci numeroși turiști pasionați de munte. Printre oaspeții săi obișnuiți s-a numărat alpinistul și scriitorul Heinrich Harrer, autorul cărții Șapte ani în Tibet.

Acesta l-a inspirat pe proprietarul inițial al hotelului, Hans Watschinger, să transforme unitatea de cazare și satul Sesto, cunoscut în germană drept Sexten, într-o destinație turistică de iarnă.

Hotelul este administrat în continuare de familia Watschinger. Oaspeții beneficiază zilnic de prăjituri servite după-amiaza, de o saună finlandeză pentru relaxarea după drumeții și de cine cu patru feluri de mâncare, care combină preparate italiene cu specialități locale din Tirolul de Sud.

Norvegia încheie selecția publicației britanice, cu o destinație care combină experiențele arctice, întâlnirile cu populația indigenă sami și observarea aurorei boreale.

De-a lungul timpului, apariția luminilor nordice pe cer a generat numeroase povești în comunitățile care trăiesc în regiunile arctice. Fenomenul a fost interpretat ca un semn prevestitor, o manifestare a zeilor, un mesaj de la spirite sau chiar un avertisment privind izbucnirea unui război.

În unele comunități sami din nordul Scandinaviei, aurora boreală era considerată reprezentarea sufletelor celor morți. Din acest motiv, oamenii evitau să o privească insistent, să vorbească despre ea, să facă semne sau să arate cu degetul spre lumini. Potrivit credințelor tradiționale, vălul luminos putea atrage oamenii spre cer sau le putea reteza capul.

Situat la aproximativ 350 de kilometri deasupra Cercului Polar Arctic, orașul Tromsø este una dintre destinațiile potrivite pentru cei care vor să observe aurora boreală și să descopere cultura populației sami. Mulți membri ai acestei comunități continuă să crească reni, deplasându-se prin întinderile vaste ale regiunii.

Familia Oskal are o tradiție de mai multe generații legată de creșterea renilor. Iarna, turma rămâne în apropierea unei tabere de lângă Tromsø, iar vara animalele se deplasează liber prin munți.

Prin intermediul companiei Tromsø Arctic Reindeer, familia le oferă turiștilor ocazia să descopere acest mod tradițional de viață. Vizitatorii pot face plimbări cu sania trasă de reni, pot hrăni animalele și pot petrece timp alături de familie în jurul focului, într-un lavvu, cort tradițional sami.

Experiența poate include și interpretarea unui joik, cântecul tradițional al populației sami, precum și posibilitatea de a observa aurora boreală. Activitățile, care includ hrănirea renilor, au prețuri de la 990 de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 75 de lire sterline.

Tromsø este și punctul de plecare pentru numeroase alte activități specifice regiunilor arctice. Turiștii pot încerca pescuitul la copcă, croazierele prin fiorduri, plimbările cu sănii trase de câini husky și safariurile cu snowmobilul.

Orașul universitar are însă și propriile atracții culturale. În trecut, Tromsø a fost punctul de plecare pentru expedițiile către Polul Nord, iar această istorie este prezentată la Muzeul Polar, situat în zona portului.

În prezent, orașul atrage și vizitatori interesați de evenimente culturale. Printre acestea se numără concertele organizate în Catedrala Arctică, o clădire cu arhitectură modernă și forme unghiulare, precum și Festivalul Internațional de Film de la Tromsø, desfășurat în luna ianuarie.

Prin această selecție, The Guardian prezintă alternative la vacanțele clasice de schi și evidențiază diversitatea experiențelor pe care Europa le oferă în sezonul rece. De la observarea aurorei boreale și întâlnirile cu renii până la drumețiile prin Carpați, explorarea ghețarilor, patinajul pe lacuri înghețate și descoperirea gastronomiei locale, vacanțele de iarnă pot fi organizate în jurul naturii, tradițiilor și activităților în aer liber.

Transilvania ocupă un loc distinct în această selecție, datorită peisajelor Carpaților, faunei sălbatice și obiectivelor istorice din zona Brașovului, fiind prezentată drept o alternativă europeană pentru turiștii care vor să descopere iarna fără să schieze.