Vacanțe mai ieftine în 2027. Ce orașe europene oferă cel mai bun raport calitate-preț
SURSA FOTO: Dreamstime - priveliște asupra insulei trăgătorilor în Praga, Republica Cehă
Vacanțele din 2027 ar putea costa considerabil mai puțin dacă turiștii aleg cu atenție destinația. Unele orașe au înregistrat reduceri importante atât la biletele de avion, cât și la cazarea la hotel. Un oraș din Spania conduce clasamentul, cu zboruri mai ieftine cu 66%.
Vacanțe mai ieftine în 2027. Ce orașe europene oferă cel mai bun raport calitate-preț?
Bilbao, Wrocław și Bordeaux ocupă primele poziții în clasamentul destinațiilor cu cel mai bun raport calitate-preț pentru anul 2027, realizat de platforma de călătorii Skyscanner. Alegerea orașului potrivit pentru următoarea vacanță le-ar putea permite turiștilor să economisească până la două treimi din costurile biletelor de avion și ale cazării la hotel.
În ciuda creșterii costului vieții, călătoriile continuă să reprezinte o prioritate pentru mulți europeni. Aceștia nu renunță neapărat la numărul de vacanțe, însă acordă o atenție mai mare bugetului și destinațiilor alese, încercând să reducă cheltuielile fără să renunțe la experiențele de călătorie.
În acest context, Skyscanner a publicat clasamentul destinațiilor care oferă cel mai bun raport calitate-preț pentru 2027. Evaluarea a avut la bază evoluția prețurilor biletelor de avion dus-întors, la clasa economică, rezervate în prima jumătate a anului pentru călătorii efectuate în cursul anului 2026, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Analiza a inclus și costurile cazării în fiecare dintre orașele selectate.
Potrivit lui Bryan Batista, directorul general al Skyscanner, schimbările economice îi determină pe călători să fie mai atenți la modul în care își cheltuiesc timpul și banii. Aceștia își adaptează alegerile în privința destinațiilor, a modalităților de rezervare și a experiențelor pentru care sunt dispuși să plătească.
Reprezentantul companiei a explicat că turiștii acordă o importanță tot mai mare experiențelor semnificative, în detrimentul bunurilor materiale. Aceștia caută mai multă siguranță atunci când fac rezervări, iar unii folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a-și planifica vacanțele.
TOP 10 destinații unde biletele de avion s-au ieftinit cel mai mult! Bilbao conduce clasamentul, cu o reducere de 66%
În urma analizei, Bilbao, din Spania, a ocupat primul loc în clasamentul destinațiilor cu cel mai bun raport calitate-preț. Prețurile biletelor de avion către acest oraș au scăzut cu 66%, iar costurile cazării s-au redus cu 63% față de 2025.
Unul dintre principalele puncte de atracție ale orașului este Muzeul Guggenheim, însă Bilbao este cunoscut și pentru oferta gastronomică. Turiștii pot descoperi preparatele locale în barurile din oraș, unde sunt servite diverse sortimente de pintxos, gustări tradiționale specifice Țării Bascilor.
Locul al doilea este ocupat de Wrocław, din Polonia, unde prețurile zborurilor au scăzut cu 47%. În plus, costurile cazării sunt mai mici comparativ cu cele din alte orașe importante ale țării.
Cu o istorie de peste 1.000 de ani, Wrocław oferă numeroase obiective turistice. Printre acestea se numără Insula Catedralei (Ostrów Tumski), unde felinarele cu gaz continuă să fie aprinse în fiecare seară, și Sala Centenarului (Hala Stulecia), inclusă în patrimoniul UNESCO și considerată un reper al arhitecturii din beton armat.
Pe locul al treilea se află Bordeaux, din Franța, o destinație cunoscută pentru tradiția viticolă. Aici, prețurile biletelor de avion au scăzut cu 34%, în timp ce tarifele de cazare la hoteluri s-au redus cu 9%.
Zürich, din Elveția, ocupă poziția a patra. Deși orașul este asociat, în general, cu un nivel ridicat al prețurilor, analiza Skyscanner arată că biletele de avion s-au ieftinit cu 33%, iar tarifele hoteliere au scăzut cu 13%.
Clasamentul primelor cinci destinații este completat de Ancona, din Italia, unde prețurile zborurilor au înregistrat o reducere de 31%, iar cele ale cazării au scăzut cu 13%.
Top 10 destinații în care prețurile biletelor de avion au scăzut cel mai mult:
- Bilbao, Spania – 66%
- Wrocław, Polonia – 47%
- Bordeaux, Franța – 34%
- Zürich, Elveția – 33%
- Ancona, Italia – 31%
- Rodos, Grecia – 22%
- Pula, Croația – 20%
- Carcassonne, Franța – 20%
- Fez, Maroc – 19%
- Krabi, Thailanda – 15%
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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