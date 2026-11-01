Vacanțe mai ieftine în 2027. Ce orașe europene oferă cel mai bun raport calitate-preț?

Vacanțele din 2027 ar putea costa considerabil mai puțin dacă turiștii aleg cu atenție destinația. Unele orașe au înregistrat reduceri importante atât la biletele de avion, cât și la cazarea la hotel. Un oraș din Spania conduce clasamentul, cu zboruri mai ieftine cu 66%.

Bilbao, Wrocław și Bordeaux ocupă primele poziții în clasamentul destinațiilor cu cel mai bun raport calitate-preț pentru anul 2027, realizat de platforma de călătorii Skyscanner. Alegerea orașului potrivit pentru următoarea vacanță le-ar putea permite turiștilor să economisească până la două treimi din costurile biletelor de avion și ale cazării la hotel.

În ciuda creșterii costului vieții, călătoriile continuă să reprezinte o prioritate pentru mulți europeni. Aceștia nu renunță neapărat la numărul de vacanțe, însă acordă o atenție mai mare bugetului și destinațiilor alese, încercând să reducă cheltuielile fără să renunțe la experiențele de călătorie.

În acest context, Skyscanner a publicat clasamentul destinațiilor care oferă cel mai bun raport calitate-preț pentru 2027. Evaluarea a avut la bază evoluția prețurilor biletelor de avion dus-întors, la clasa economică, rezervate în prima jumătate a anului pentru călătorii efectuate în cursul anului 2026, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Analiza a inclus și costurile cazării în fiecare dintre orașele selectate.

Potrivit lui Bryan Batista, directorul general al Skyscanner, schimbările economice îi determină pe călători să fie mai atenți la modul în care își cheltuiesc timpul și banii. Aceștia își adaptează alegerile în privința destinațiilor, a modalităților de rezervare și a experiențelor pentru care sunt dispuși să plătească.

Reprezentantul companiei a explicat că turiștii acordă o importanță tot mai mare experiențelor semnificative, în detrimentul bunurilor materiale. Aceștia caută mai multă siguranță atunci când fac rezervări, iar unii folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a-și planifica vacanțele.