ANAF trimite notificări românilor care nu au depus declarația pentru taxa pe lux. Ce trebuie să facă proprietarii locuințelor de peste 2,5 milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început să trimită notificări persoanelor fizice care nu au depus formularul 216, declarația pentru taxa pe lux. Proprietarii clădirilor rezidențiale cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei trebuiau să depună documentul până la 30 septembrie 2026. Cei notificați au la dispoziție 15 zile pentru a-și îndeplini obligația fiscală.

ANAF a început să trimită notificări persoanelor fizice care nu au depus formularul 216 pentru taxa pe lux, aferent anului 2026. Obligația fiscală îi vizează pe cei care, la 31 decembrie 2025, dețineau o clădire rezidențială a cărei valoare impozabilă depășea 2.500.000 de lei.

Termenul-limită pentru depunerea declarației a fost 30 septembrie 2026. Persoanele care nu au transmis documentul până la această dată riscă să fie obligate să își îndeplinească formalitățile fiscale în urma notificărilor primite de la autorități.

Un aspect important este că taxa nu se calculează în funcție de prețul de vânzare al locuinței sau de valoarea sa de piață. Baza de calcul este valoarea impozabilă comunicată de primărie, care poate fi consultată în decizia de impunere.

Prin urmare, proprietarii trebuie să verifice documentele fiscale pentru a stabili dacă imobilul deținut depășește plafonul prevăzut de lege, se arată într-o postare pe grupul „StiintaBanilor – Educatie Financiara”.

Declarația 216 cuprinde datele de identificare ale proprietarului, informațiile referitoare la imobil, valoarea impozabilă a clădirii și impozitul special datorat.

Calculul taxei presupune scăderea plafonului de 2.500.000 de lei din valoarea impozabilă a proprietății. Diferența rezultată este impozitată cu o cotă de 0,9%.

De exemplu, pentru o locuință cu o valoare impozabilă de 3.000.000 de lei, suma care depășește plafonul este de 500.000 de lei. Aplicând cota de 0,9% asupra acestei diferențe, impozitul special datorat ajunge la 4.500 de lei.

Proprietarii trebuie să țină cont de faptul că obligația declarativă și calculul taxei sunt legate de valoarea impozabilă a clădirii, nu de suma pe care ar putea să o obțină dacă ar vinde proprietatea.

Persoanele care au primit notificări din partea ANAF nu ar trebui să le ignore. Potrivit informațiilor prezentate, documentele transmise de autorități stabilesc un termen de 15 zile pentru depunerea formularului 216.

Dacă declarația nu este depusă în intervalul indicat, ANAF poate stabili din oficiu obligația de plată. În această situație, pe lângă suma datorată, se pot adăuga dobânzi și penalități, calculate începând cu ziua următoare termenului de plată.

Proprietarii care au depășit termenul inițial de 30 septembrie 2026 trebuie, așadar, să verifice notificarea primită și să respecte termenul comunicat de administrația fiscală.

Cei care nu sunt siguri dacă trebuie să depună declarația pot verifica valoarea impozabilă din decizia emisă de primărie și pot solicita sprijin pentru întocmirea și transmiterea formularului 216.