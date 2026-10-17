Câți bani se învârt, de fapt, în industria videochatului din România. Ce a dezvăluit șeful ANAF

Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a oferit o estimare privind sumele generate de industria videochatului din România, după ce instituția precizase anterior că nu poate furniza date exacte despre veniturile obținute din această activitate.

Potrivit șefului ANAF, cifrele se ridică la câteva miliarde de lei, echivalentul a câteva sute de milioane de euro. Declarațiile au fost făcute într-un podcast realizat de Vlad Mercori, unde Adrian Nica a fost întrebat despre banii care ajung la bugetul de stat de la persoanele care desfășoară activități de videochat.

Discuția a vizat dimensiunea financiară a acestui sector și capacitatea autorităților fiscale de a identifica veniturile obținute de cei care lucrează pe platformele online. Adrian Nica a apreciat că sumele asociate acestei industrii sunt semnificative, oferind o estimare generală în timpul discuției. „Cifrele sunt destul de bune. Cred că în jurul a câteva miliarde de lei”, a declarat șeful ANAF.

Acesta a susținut că autoritățile fiscale au posibilitatea de a urmări activitatea desfășurată pe platformele online și de a verifica veniturile obținute de persoanele implicate.

Potrivit explicațiilor sale, metodele prin care unele câștiguri ar fi fost ascunse de la impozitare nu mai funcționează, iar inspectorii pot utiliza informațiile disponibile pentru a evalua veniturile realizate.

Adrian Nica a explicat că estimările pot lua în calcul inclusiv timpul petrecut pe platforme și tarifele practicate. Aceste elemente pot contribui la evaluarea sumelor obținute din activitățile de videochat și la verificarea informațiilor fiscale declarate de persoanele vizate.

Cu toate acestea, cifra avansată de șeful ANAF reprezintă o estimare exprimată în podcast, nu o valoare detaliată într-un raport fiscal prezentat public. Declarația nu precizează nici dacă miliardele de lei menționate reprezintă veniturile totale generate de industrie sau sumele care ajung efectiv la bugetul de stat sub formă de impozite și alte obligații fiscale, potrivit Digi24.

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de declarațiile lui Adrian Nica, ANAF transmisese pentru Digi24 că nu poate comunica date distincte privind numărul persoanelor care desfășoară activități de videochat și veniturile fiscale aferente acestui sector.

Explicația instituției era legată de modul în care sunt organizate clasificările oficiale ale ocupațiilor și activităților economice din România. Potrivit ANAF, videochatul nu este evidențiat ca domeniu distinct nici în Clasificarea ocupațiilor din România (COR), nici în Clasificarea activităților din economia națională (CAEN).

„Având în vedere adresa dumneavoastră înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Sub nr.5*****/14.09.2026, referitor la contribuabilii care desfășoară activități economice în domeniul menționat, vă comunicăm următoarele: În clasificarea ocupațiilor din România (COR) și clasificarea activităților din economia națională (CAEN) nu este evidențiat distinct și explicit domeniul de tip „videochat”.

Această situație îngreunează identificarea separată a persoanelor care lucrează exclusiv în acest sector și centralizarea veniturilor asociate activității. În lipsa unei încadrări distincte în clasificările oficiale, datele fiscale nu pot fi extrase direct ca o categorie separată dedicată industriei videochatului.

O altă explicație oferită de instituție vizează sistemul de declarare a veniturilor persoanelor fizice. Potrivit ANAF, câștigurile provenite din această activitate nu au o categorie separată în actualul sistem declarativ, reprezentat de Declarația unică, formularul 212.

Prin urmare, datele disponibile în evidențele fiscale nu permit identificarea automată și centralizarea distinctă a tuturor veniturilor obținute din videochat, potrivit explicațiilor transmise anterior de instituție.

Industria videochatului a intrat și în atenția inspectorilor Antifraudă, care au verificat veniturile obținute de persoanele active în acest sector. În 2025, reprezentanții instituției au anunțat că au identificat cel puțin 500 de persoane care lucrau în domeniu și care obținuseră venituri de milioane de lei fără să le declare autorităților fiscale.

Datele prezentate de Antifraudă indicau existența unor cazuri în care veniturile realizate din această activitate nu fuseseră raportate organelor fiscale. Identificarea persoanelor respective a făcut parte din acțiunile de control desfășurate de autorități pentru verificarea respectării obligațiilor fiscale.

În anii anteriori, un fost șef al ANAF avansase o estimare de aproximativ 400.000 de persoane care ar lucra în industria videochatului din România. Cifra a fost vehiculată în spațiul public, însă nu reprezintă un număr confirmat printr-o evidență oficială distinctă a instituției.

Estimările privind dimensiunea sectorului și declarațiile referitoare la veniturile generate de acesta provin, astfel, din surse și contexte diferite. Cifra de câteva miliarde de lei menționată de Adrian Nica nu a fost însoțită de o defalcare publică a veniturilor totale, a numărului de persoane active sau a sumelor încasate efectiv de stat din impozitarea acestei activități.