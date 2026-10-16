ANAF a dat amenzi de aproape 17 milioane de euro în 2026. Sute de firme au rămas cu activitatea suspendată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat peste 5.600 de amenzi în urma controalelor desfășurate în prima jumătate a anului 2026, valoarea acestora apropiindu-se de 17 milioane de euro. Raportul de activitate al instituției, care cuprinde datele până la 30 iunie, indică și suspendarea activității pentru sute de contribuabili. Inspectorii Antifraudă au dispus confiscări și au transmis organelor de urmărire penală sesizări privind prejudicii estimate la sute de milioane de lei.

ANAF a raportat, pentru primele șase luni ale anului 2026, un total de 5.935 de sancțiuni contravenționale principale aplicate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în urma verificărilor efectuate la contribuabili. Dintre acestea, 5.603 au fost amenzi, iar alte 332 au reprezentat avertismente.

Valoarea cumulată a amenzilor s-a ridicat la 89,53 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 16,78 milioane de euro. Potrivit raportului de activitate publicat de instituție, suma este cu 16% mai mare decât cea înregistrată în perioada ianuarie-iunie 2025.

Controalele au determinat și aplicarea unor măsuri de suspendare a activității economice. În total, 453 de contribuabili au fost vizați de asemenea decizii, iar în 447 de cazuri sancțiunile au fost dispuse pentru încălcarea prevederilor referitoare la dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale și utilizarea acestora.

În cadrul acțiunilor desfășurate până la 30 iunie 2026, inspectorii Antifraudă au dispus confiscări de numerar, venituri provenite din activități ilicite și bunuri, valoarea totală estimată a acestora ajungând la 297,79 milioane de lei.

Separat, verificările documentare au condus la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare pentru 854 de entități. În aceste cazuri, autoritatea fiscală a emis decizii de impunere în valoare cumulată de 228,17 milioane de lei.

Datele sunt prezentate distinct în raportul instituției, în funcție de natura măsurilor aplicate și de rezultatele verificărilor efectuate de structurile Antifraudă.

În activitatea de combatere a evaziunii fiscale, inspectorii ANAF au estimat implicații fiscale suplimentare în valoare de 1,4 miliarde de lei, reprezentând TVA, impozite, contribuții sociale și alte creanțe bugetare.

Tot în primul semestru al anului, structurile Antifraudă au înaintat organelor de urmărire penală 312 sesizări, prejudiciile aferente fiind estimate la 661,88 milioane de lei.

Conform raportului, aproape 92% din valoarea totală a prejudiciilor estimate provine din cazuri în care sumele individuale depășesc un milion de lei.

Pe lângă cele 312 sesizări, inspectorii au transmis organelor de urmărire penală încă 40 de acte de control, întocmite la solicitarea acestora pentru completarea unor dosare penale. Documentele respective au vizat implicații fiscale în valoare totală de 69,85 milioane de lei.

În aceeași perioadă, Antifrauda a instituit 648 de măsuri asigurătorii, pentru sume însumând 654,19 milioane de lei.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a transmis recent o serie de recomandări administratorilor de firme, referitoare la verificarea documentelor contabile și la achizițiile efectuate în numele societăților comerciale.

Într-un interviu acordat Economedia, acesta a explicat că antreprenorii ar trebui să urmărească atât corectitudinea declarațiilor fiscale transmise instituției, cât și modul în care sunt înregistrate cheltuielile societății.

Șeful Fiscului a precizat că inspectorii folosesc informațiile obținute în timpul controalelor pentru identificarea altor contribuabili care prezintă caracteristici și comportamente fiscale similare.

Pentru a exemplifica această metodă de analiză, Adrian Nica a prezentat cazul unei persoane care afișa în mediul online un nivel ridicat de trai, inclusiv prin utilizarea unor autoturisme de lux. Verificarea veniturilor declarate și a operațiunilor financiare ale societății a condus la identificarea unor nereguli fiscale.

„În mediul online am identificat o persoană cu o viață opulentă, cu mașini de lux. Ne-am uitat la veniturile acestei persoane. Am văzut că avea o profesie unde mergem toți atunci când vrem să ne aranjăm părul și apoi în urma analizei de risc o echipă de control a mers acolo. S-a confirmat că vorbim de evaziune fiscală. Ce am făcut mai departe? Noi profilăm aceste persoane, facem un profil al acestei persoane care are creditare de societate. […] Ne-am uitat în baza de date și am văzut că pe lângă mașinile de lux pe care le folosea și-a și creditat societatea cu sume mari de bani. Acest profil noi îl punem în baza de date și practic identificăm toți care au un comportament la fel ca acest contribuabil și mergem în control la absolut toți”, a spus președintele ANAF.

Adrian Nica a atras atenția că verificările fiscale nu se limitează la bunurile deținute de contribuabili, ci includ și informațiile transmise prin sistemele de raportare contabilă utilizate de societățile comerciale.

Președintele ANAF le-a recomandat administratorilor să verifice documentele depuse de contabili, inclusiv raportările SAF-T și balanțele contabile, pentru a evita situațiile în care informațiile transmise instituției sunt incorecte sau incomplete.

„Pe lângă case, noi ne uităm și în aplicațiile noastre, respectiv aplicațiile contabile. Aș atrage atenția tuturor agenților economici să-și verifice de două ori contabilii care le depun declarații, partea de SAF-T, balanțe la ANAF pentru a se asigura că sunt cele corecte și nu avem situații în care contabilul din lipsă de timp să depună ceva doar pentru a respecta termenul”, a spus acesta.

Șeful Fiscului a menționat și că, în urma verificărilor, inspectorii identifică uneori același contabil în documentele mai multor contribuabili care fac obiectul controalelor.

Președintele ANAF a avertizat că achiziționarea unor bunuri pentru uz personal, folosind facturi emise pe numele societății comerciale, poate avea consecințe pentru antreprenori atunci când firma înregistrează obligații fiscale neachitate.

Adrian Nica a explicat că bunurile cumpărate pe societate intră în patrimoniul acesteia și pot face obiectul măsurilor de executare silită în cazul existenței unor datorii fiscale. El a făcut referire inclusiv la cadourile achiziționate pentru membrii familiei, dar înregistrate drept cumpărături ale firmei.

Totodată, acesta a precizat că sistemul e-Factura permite administrației fiscale să analizeze informațiile referitoare la tranzacțiile efectuate de contribuabili.