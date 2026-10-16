Amenzi de până la 440.000 de lei pentru încălcarea Legii audiovizualului. Guvernul a aprobat majorarea sancțiunilor aplicate de CNA

Guvernul a aprobat majorarea amenzilor contravenționale aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) pentru încălcarea Legii audiovizualului. Sancțiunile vor fi actualizate în funcție de inflația cumulată din 2009 până în 2026, iar amenda maximă va ajunge la 440.000 de lei. Modificările au fost anunțate vineri de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care sunt actualizate limitele amenzilor contravenționale prevăzute de Legea audiovizualului. Modificările vizează două categorii de sancțiuni, reglementate de articolele 90 și 91 ale legii.

Pentru contravențiile prevăzute la articolul 90, alineatul 2, limitele amenzilor vor crește de la 10.000-200.000 de lei la 22.000-440.000 de lei.

Astfel, amenda minimă va ajunge la 22.000 de lei, în timp ce sancțiunea maximă va fi de 440.000 de lei, față de plafonul anterior de 200.000 de lei.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat vineri, la Palatul Victoria, că modificarea cuantumului sancțiunilor ține cont de evoluția prețurilor de consum din ultimii 17 ani.

„Este o hotărâre care actualizează cuantumul amenzilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii audiovizualului în funcție de evoluția indicelui inflației. Este vorba despre raportarea la inflația cumulată de la ultima stabilire a cuantumului acestor amenzi, în anul 2009”, a declarat Ioana Dogioiu.

Majorarea amenzilor prevăzute la articolul 90, alineatul 2, se aplică mai multor încălcări ale legislației audiovizuale.

Printre faptele sancționate se numără difuzarea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea prevederilor legale și utilizarea tehnicilor subliminale în comunicările comerciale.

Sunt vizate și cazurile de publicitate mascată, precum și nerespectarea dreptului la replică.

De asemenea, noile limite ale amenzilor se aplică pentru retransmisia neautorizată și pentru furnizarea serviciilor media fără licență audiovizuală.

Pentru aceste categorii de contravenții, sancțiunile vor fi cuprinse între 22.000 și 440.000 de lei, potrivit hotărârii aprobate de Executiv.

Guvernul a modificat și limitele sancțiunilor prevăzute la articolul 91, alineatul 3, din Legea audiovizualului.

În acest caz, amenzile vor crește de la intervalul actual de 5.000-100.000 de lei la 11.000-220.000 de lei.

Potrivit notei de fundamentare a hotărârii, aceste sancțiuni se aplică furnizorilor și distribuitorilor de servicii media care nu respectă anumite dispoziții ale Legii audiovizualului sau deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Național al Audiovizualului.

Legislația prevede și situații în care autoritatea transmite mai întâi o somație, prin care stabilește condițiile și termenele în care furnizorul sau distribuitorul trebuie să intre în legalitate.

Actualizarea amenzilor a fost realizată în baza articolului 92 din Legea audiovizualului. Această prevedere permite Guvernului să modifice limitele sancțiunilor contravenționale în funcție de evoluția inflației.

Ultima stabilire a cuantumului amenzilor a avut loc în anul 2009.

Conform notei de fundamentare, indicele total al prețurilor de consum pentru perioada august 2009-august 2026 a fost de 220,17%.

Pentru calcularea noului plafon maxim al sancțiunilor prevăzute la articolul 90, autoritățile au aplicat acest indice asupra valorii anterioare de 200.000 de lei.

Calculul a rezultat într-un cuantum actualizat de 440.340 de lei, care a fost rotunjit prin hotărârea Guvernului la 440.000 de lei.

În mod corespunzător, plafonul minim al acestei categorii de amenzi a fost stabilit la 22.000 de lei.

Pentru sancțiunile prevăzute la articolul 91, alineatul 3, limitele actualizate sunt de 11.000 de lei pentru amenda minimă și 220.000 de lei pentru cea maximă.