Inflația din Uniunea Europeană a urcat la 3,8% în septembrie 2026. România e lider la scumpiri, cu 6,5%

Inflația anuală din România a ajuns la 6,5% în septembrie 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. În timp ce prețurile au continuat să crească în România, rata anuală a inflației a urcat la 3,8% atât în UE, cât și în zona euro. Energia și serviciile au contribuit semnificativ la scumpirile din zona euro.

Inflația anuală din România a ajuns la 6,5% în septembrie 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La nivelul UE și al zonei euro, rata anuală a inflației a crescut la 3,8%, de la 3,2% în august. Energia și serviciile au avut contribuții importante la evoluția prețurilor din zona euro.

România a avut cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană în septembrie 2026, de 6,5%, potrivit datelor publicate vineri, 16 octombrie, de Eurostat. Pe următoarele poziții s-au situat Lituania, cu 6,1%, și Bulgaria, cu 5,6%.

La polul opus, cele mai mici rate anuale ale inflației au fost înregistrate în Suedia, unde indicatorul s-a situat la 1%, precum și în Ungaria și Danemarca, ambele cu 2,1%.

Datele institutului european de statistică arată că inflația a crescut în majoritatea statelor membre în septembrie, comparativ cu luna precedentă. Într-un singur stat membru rata anuală a scăzut, în trei a rămas neschimbată, iar în 23 de țări a crescut.

În România, inflația anuală a urcat de la 6,3% în august la 6,5% în septembrie. Evoluția vine după o reducere semnificativă a indicatorului în lunile precedente, de la 9,7% în mai și 9,2% în iunie la 8,2% în iulie și 6,3% în august.

Chiar dacă rata anuală a inflației din România a coborât față de nivelurile înregistrate în primăvară, țara continuă să ocupe primul loc în clasamentul european. În septembrie 2025, indicatorul se situa la 8,6%, ceea ce înseamnă că nivelul actual este cu 2,1 puncte procentuale mai mic decât cel de acum un an.

La nivelul zonei euro, rata anuală a inflației a ajuns la 3,8% în septembrie 2026, față de 3,2% în august. În aceeași perioadă a anului trecut, indicatorul era de 2,2%.

O evoluție similară s-a înregistrat în întreaga Uniune Europeană. Inflația anuală a crescut de la 3,2% în august la 3,8% în septembrie, în timp ce în septembrie 2025 se situa la 2,6%.

Prin urmare, atât în zona euro, cât și la nivelul UE, rata anuală a inflației a crescut cu 0,6 puncte procentuale într-o singură lună.

Datele lunare arată că prețurile de consum au crescut în septembrie cu 0,6% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, comparativ cu august.

Inflația anuală măsoară modificarea prețurilor bunurilor și serviciilor de consum față de aceeași lună a anului precedent. În schimb, rata lunară arată evoluția prețurilor față de luna imediat anterioară.

Indicatorul publicat de Eurostat este calculat pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru compararea evoluției inflației între statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Eurostat, energia a avut cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației din zona euro în septembrie, cu 1,71 puncte procentuale. Serviciile au contribuit cu 1,52 puncte procentuale, în timp ce bunurile industriale neenergetice au avut o contribuție de 0,29 puncte procentuale.

Alimentele, alcoolul și tutunul au contribuit cu 0,25 puncte procentuale la inflația anuală din zona euro.

În cazul energiei, rata anuală a creșterii prețurilor a ajuns la 18,9% în septembrie, comparativ cu 14,3% în august. În septembrie 2025, indicatorul pentru această categorie era negativ, de -0,4%.

Pentru servicii, rata anuală a inflației s-a situat la 3,2% în septembrie, după 3% în august. În cazul alimentelor, alcoolului și tutunului, creșterea anuală a fost de 1,3%, comparativ cu 1,1% în luna precedentă.

Bunurile industriale neenergetice au înregistrat o rată anuală a inflației de 1,1% în septembrie, față de 1,2% în august.

Datele privind contribuțiile arată că energia și serviciile au avut, împreună, un aport de 3,23 puncte procentuale la rata anuală a inflației din zona euro. Celelalte două categorii analizate de Eurostat au avut contribuții mai reduse.

În România, rata anuală a inflației a crescut ușor, de la 6,3% în august la 6,5% în septembrie. În același timp, rata lunară a inflației a fost de 0,8%, ceea ce arată că prețurile de consum au crescut față de luna precedentă.

Comparația cu celelalte state europene evidențiază diferențe importante între economiile Uniunii. În timp ce România a avut o inflație anuală de 6,5%, Suedia a înregistrat 1%, iar Ungaria și Danemarca au avut rate de 2,1%.

În alte state membre, indicatorul a fost de 3,3% în Germania, 3,4% în Franța, 4,2% în Italia și 5% în Spania. Bulgaria, țară vecină României, a înregistrat o inflație anuală de 5,6%, în timp ce Lituania a ajuns la 6,1%.

Eurostat urmează să publice următoarea estimare rapidă a inflației din zona euro, pentru luna octombrie 2026, pe 4 noiembrie. Următoarea publicare a datelor complete privind inflația este programată pentru 18 noiembrie 2026.

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației, calculată pe baza indicelui național al prețurilor de consum, a crescut la 6,61% în septembrie, de la 6,17% în august.

Față de septembrie 2025, serviciile s-au scumpit cu 11,12%, mărfurile nealimentare cu 7,06%, iar alimentele cu 3%.

Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) față de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%, potrivit INS.

Pentru comparațiile între state, Eurostat utilizează indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC). Acesta este un indicator distinct de indicele național al prețurilor de consum.

Potrivit INS, rata anuală calculată pe baza IAPC a fost de 6,5% în septembrie, aceeași valoare utilizată în comparația europeană. Față de august, indicele armonizat a fost de 100,76%, ceea ce corespunde unei creșteri a prețurilor de 0,76%.

Rata medie anuală calculată pe baza IAPC pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026 a fost de 8,4%.