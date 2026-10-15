Terenurile agricole din Europa. Femeile gestionau 17,2% din suprafața agricolă utilizată a UE, dar trec de 40% în unele zone

Femeile gestionau 17,2% din suprafața agricolă utilizată a Uniunii Europene în 2023, potrivit datelor statistice europene. Diferențele dintre regiuni sunt semnificative: în Austria, Oberösterreich a înregistrat cea mai mare pondere, de 42,5%, în timp ce regiunea olandeză Friesland s-a situat la doar 2,7%. Anul 2026 a fost declarat de ONU Anul Internațional al Femeii Fermier.

În 2023, 17,2% din suprafața agricolă utilizată (SAU) a exploatațiilor agricole din Uniunea Europeană era gestionată de femei. Atunci când conduc ferme, femeile sunt mai predispuse să administreze exploatații relativ mici, deși schimbul generațional ar putea crește treptat participarea acestora la exploatații mai mari și la sisteme agricole orientate mai mult spre comercializare.

Distribuția femeilor care conduc exploatații agricole era relativ echilibrată în raport cu media Uniunii Europene, indică datele Eurostat publicate joi, 15 octombrie.

Dintre cele 241 de regiuni de nivel 2 din nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS 2) pentru care erau disponibile date, 134 au raportat o pondere a suprafeței agricole utilizate gestionate de femei sub media UE. Acestea reprezentau 55,6% din totalul regiunilor pentru care existau date.

La capătul inferior al clasamentului, regiunea olandeză Friesland înregistra cea mai mică pondere, de 2,7%, cu aproximativ 6.000 de hectare gestionate de femei.

Cea mai mare pondere a fost consemnată în regiunea austriacă Oberösterreich, din nordul țării, unde femeile administrau 42,5% din suprafața agricolă utilizată, echivalentul a aproximativ 211.600 de hectare.

În 2023, 25 de regiuni NUTS 2 aveau o pondere de cel puțin 28,5% a suprafeței agricole utilizate gestionate de femei, acestea fiind reprezentate prin cea mai închisă nuanță pe hartă.

Ponderi relativ ridicate ale suprafeței agricole utilizate administrate de femei erau concentrate în:

Italia, cu 11 regiuni, inclusiv Molise, care înregistra cea mai mare valoare la nivel național,

Grecia, cu patru regiuni, dintre care Voreio Aigaio avea cea mai mare pondere,

Austria, cu patru regiuni, Oberösterreich fiind pe primul loc,

Spania, cu trei regiuni, inclusiv Principado de Asturias, care consemna cea mai mare valoare din țară.

La polul opus, 12 regiuni din Uniunea Europeană aveau o pondere a suprafeței agricole utilizate gestionate de femei sub 5%. Grupul includea 10 dintre cele 12 regiuni ale Țărilor de Jos, insulele Åland din Finlanda, cu 3,6%, și Syddanmark din Danemarca, cu 4,9%.

Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 2026 drept Anul Internațional al Femeii Fermier.

Această inițiativă evidențiază rolul esențial pe care femeile îl au de-a lungul întregului lanț alimentar, de la fermă până la consumator, urmărește creșterea gradului de conștientizare și promovează acțiuni menite să reducă inegalitățile de gen și să îmbunătățească mijloacele de trai ale femeilor.