Inflația din SUA rămâne ridicată. Americanii ajung să aleagă între alimente și plata facturilor

Statele Unite traversează una dintre cele mai lungi perioade de inflație ridicată din ultimul secol, iar scumpirile încep să schimbe profund comportamentul consumatorilor. Rata anuală a inflației a ajuns la 3,7% în septembrie, în timp ce prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Rezerva Federală avertizează că populația riscă să se obișnuiască definitiv cu inflația ridicată, ceea ce ar face și mai dificilă readucerea prețurilor sub control.

Consumatorii americani se confruntă cu o perioadă neobișnuit de lungă de creștere a prețurilor, care afectează puterea de cumpărare și pune presiune asupra economiei.

Potrivit datelor publicate miercuri, indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 3,7% în septembrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Inflația anuală se menține peste pragul de 2% de aproximativ 65 de luni consecutive, echivalentul a peste cinci ani.

Este cea mai lungă perioadă neîntreruptă de inflație peste acest nivel înregistrată în Statele Unite în secolul XXI.

O analiză CNBC, realizată pe baza datelor Biroului de Statistică a Muncii, arată că, de la sfârșitul anilor 1940, economia americană a mai trecut doar de două ori prin perioade mai lungi de inflație peste 2%.

Din 2021, rata medie anuală a inflației a fost de aproximativ 4,5%. O asemenea intensitate a scumpirilor, menținută pe o perioadă comparabilă, nu a mai fost întâlnită de la episoadele inflaționiste încheiate în anii 1980.

Problema nu este doar nivelul actual al inflației, ci și durata acesteia. Cu cât prețurile cresc pentru o perioadă mai lungă, cu atât devine mai dificil pentru populație să își adapteze cheltuielile și să își refacă puterea de cumpărare.

Persistența inflației provoacă îngrijorare în cadrul Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite.

Beth Hammack, președinta Rezervei Federale din Cleveland, avertizează că populația începe să își schimbe percepția asupra creșterii prețurilor.

„Încep să accepte inflația ridicată ca pe un simplu fapt al vieții. Este îngrijorător”, a transmis aceasta într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Temerile sunt susținute și de datele privind așteptările consumatorilor. Potrivit Rezervei Federale din New York, americanii estimează că inflația va ajunge la 3,9% în următoarele 12 luni.

Indicatorul a crescut cu 0,3 puncte procentuale în septembrie și a atins cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani.

Aceste așteptări sunt importante deoarece pot influența direct deciziile economice ale populației și companiilor.

Dacă firmele anticipează creșteri ale costurilor, pot decide să majoreze prețurile preventiv. În același timp, angajații pot solicita salarii mai mari pentru a compensa scumpirile pe care le așteaptă în viitor.

În acest fel, anticiparea inflației poate contribui chiar la menținerea ei.

Gary Richardson, economist și fost istoric al Rezervei Federale, consideră că menținerea încrederii în stabilitatea prețurilor este esențială pentru eficiența politicii monetare.

„Așteptările inflaționiste trebuie să rămână ancorate pentru ca politica monetară să influențeze economia într-un mod eficient și previzibil. Acesta trebuie să fie obiectivul principal al oricărei bănci centrale”, a explicat acesta.

Rezerva Federală încearcă să limiteze inflația prin politica dobânzilor. Majorarea dobânzii de politică monetară scumpește împrumuturile, ceea ce poate reduce consumul și investițiile și, implicit, presiunea asupra prețurilor.

După creșterea dobânzii din septembrie, investitorii anticipează noi majorări în decembrie și pe parcursul anului 2027. Această strategie implică însă costuri pentru gospodării și companii.

Creditele mai scumpe pot afecta bugetele familiilor și pot reduce capacitatea firmelor de a finanța investiții.

Beth Hammack avertizează că fiecare lună în care inflația rămâne ridicată crește riscul ca așteptările privind scumpirile să se consolideze.

Deocamdată, anticipațiile inflaționiste pe termen lung au rămas relativ stabile, însă oficialii Fed urmăresc cu atenție evoluția lor.

Neel Kashkari, președintele Rezervei Federale din Minneapolis, a relatat o discuție cu un lider sindical care i-a spus că inflația este „mai rea decât o recesiune” pentru membrii organizației sale.

Kashkari a explicat că această observație i-a influențat perspectiva asupra modului în care banca centrală trebuie să echilibreze cele două obiective principale: stabilitatea prețurilor și ocuparea maximă a forței de muncă.

Diane Swonk, economist-șef la KPMG, consideră că majorarea dobânzilor poate fi necesară pentru protejarea puterii de cumpărare pe termen lung, chiar dacă produce dificultăți imediate.

Ea avertizează că tolerarea unei inflații ridicate poate agrava dezechilibrele economice și poate face intervențiile ulterioare mai dificile.

„Inflația este ca un cancer, iar dacă îi permiți să se extindă, devine și mai gravă. Chiar și atunci când tratamentul doare, este mai bine decât să o lași să se răspândească”, a declarat Swonk.

Această comparație reflectă dificultatea cu care se confruntă Fed.

Pe de o parte, banca centrală trebuie să reducă ritmul scumpirilor pentru a proteja consumatorii. Pe de altă parte, dobânzile ridicate pot încetini activitatea economică și pot pune presiune asupra pieței muncii.

Situația devine mai complicată atunci când populația începe să considere inflația ridicată o caracteristică permanentă a economiei.

Efectele scumpirilor sunt tot mai vizibile în bugetele gospodăriilor americane. Beth Hammack a explicat că, în regiunea supravegheată de Rezerva Federală din Cleveland, consumatorii au început să își modifice semnificativ comportamentul.

În trecut, o reacție obișnuită la creșterea prețurilor era înlocuirea produselor scumpe cu alternative mai ieftine.

Acum, pentru unele gospodării, problema a devenit mult mai serioasă. Familiile sunt nevoite să aleagă între cheltuieli esențiale, precum cumpărarea alimentelor și achitarea facturilor.

Situația este agravată de faptul că, în ultimele luni, inflația anuală a depășit ritmul de creștere a salariilor.

Prin urmare, chiar și persoanele ale căror venituri au crescut pot constata că își permit să cumpere mai puține produse și servicii decât înainte.

Această pierdere a puterii de cumpărare afectează atât cheltuielile zilnice, cât și capacitatea gospodăriilor de a economisi sau de a susține alte costuri.

Nemulțumirea față de costul vieții se reflectă și în sondajele privind situația economică. Indicele încrederii consumatorilor realizat de Universitatea din Michigan a coborât în acest an la minime istorice.

Pentru prima dată, peste jumătate dintre respondenți au indicat prețurile ridicate drept motiv pentru deteriorarea propriei situații financiare.

Joanne Hsu, directoarea sondajului Universității din Michigan, afirmă că scumpirile au devenit principala preocupare a consumatorilor.

„Prețurile ridicate domină gândirea consumatorilor. Ei continuă să le considere o realitate inacceptabilă a vieții”, a declarat aceasta.

Datele arată că deteriorarea încrederii a fost mai accentuată în acest an în rândul republicanilor și independenților decât în rândul democraților.

Evoluția este urmărită și în contextul alegerilor parlamentare americane din noiembrie, când costul vieții reprezintă una dintre temele importante ale dezbaterii publice.

Una dintre principalele dificultăți pentru consumatori este diferența dintre reducerea inflației și reducerea efectivă a prețurilor.

O scădere a ratei inflației nu înseamnă că produsele și serviciile devin automat mai ieftine.

Înseamnă că prețurile continuă să crească, dar într-un ritm mai lent.

Economiștii avertizează că o scădere generalizată și persistentă a prețurilor, cunoscută drept deflație, poate produce efecte negative asupra economiei.

Aceasta poate determina amânarea cumpărăturilor, reducerea consumului și încetinirea activității economice.

Din acest motiv, obiectivul nu este revenirea generalizată a prețurilor la nivelurile anterioare, ci încetinirea scumpirilor suficient de mult încât salariile să poată crește într-un ritm superior.

În acest fel, puterea de cumpărare a populației s-ar putea reface treptat.

Pentru mulți americani, adaptarea la prețurile actuale presupune deja renunțarea la cheltuieli considerate până recent obișnuite.

Olena Nicks, o analistă de 34 de ani din Long Island, New York, spune că a redus frecvența meselor la restaurant și a comenzilor de mâncare. Decizia a venit după scumpirile puternice ale alimentelor și călătoriilor.

Schimbările nu se limitează la propriul buget.

Grupul său de prieteni a renunțat inclusiv la unele activități recreative, precum ieșirile la bowling, preferând întâlnirile organizate acasă. Aceste ajustări arată cum inflația persistentă poate modifica nu doar obiceiurile de consum, ci și activitățile sociale.