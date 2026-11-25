Radu Berceanu, despre reorganizarea administrativă: ar trebui început cu unificarea Bucureștiului
Radu Berceanu a vorbit despre reorganizarea administrativ-teritorială și discuțiile privind comasarea Bucureștiului cu județul Ilfov. Acesta consideră că prima măsură ar trebui să vizeze unificarea administrației Capitalei.
Radu Berceanu schimbă ordinea priorităților în reforma administrativă: Comasarea Bucureștiului cu el însuși
În opinia fostului ministru al Transporturilor, Bucureștiul are nevoie de o organizare administrativă mai eficientă, având în vedere existența celor șapte primării și diferențele dintre sectoare și Primăria Generală.
Berceanu a făcut declarațiile miercuri seară, la Digi24. Fostul ministru a explicat că actuala organizare generează probleme de coordonare între administrațiile locale. El a atras atenția și asupra diferențelor dintre responsabilitățile sectoarelor și cele ale Primăriei Capitalei.
Reorganizarea administrativă a Bucureștiului, o primă etapă necesară
Radu Berceanu consideră că discuțiile despre comasarea Bucureștiului cu județul Ilfov ar trebui să înceapă cu reorganizarea administrației Capitalei. El a invocat fragmentarea administrativă și dificultățile de colaborare dintre primăriile de sector și Primăria Generală.
„Eu am locuit vreo 20 și ceva de ani în București și acum locuiesc în Ilfov. Cred că ar trebui început mai întâi cu unificarea Bucureștiului, cu comasarea Bucureștiului cu el însuși, pentru că un oraș cu șapte primari și cu atât de multă diferențiere, chiar luptă, între sectoare și Primăria Capitalei, între sectoare vecine, care de la bulevardul ăsta încolo e sectorul ăla și cine pune pomii după partea asta și cine îi pune după partea cealaltă. Asta este o problemă veche, care trenează. Și dacă tot s-a început cu discuții administrative, ar trebui și aici făcut ceva”, a declarat Radu Berceanu.
Fostul ministru a evidențiat dificultățile care apar atunci când responsabilitățile administrative sunt împărțite între mai multe autorități. Diferențele dintre sectoare și Primăria Capitalei pot afecta coordonarea unor proiecte și gestionarea infrastructurii urbane.
Comasarea Bucureștiului cu Ilfov ridică și probleme financiare
Radu Berceanu a atras atenția că o eventuală comasare a Bucureștiului cu județul Ilfov trebuie analizată și din perspectivă financiară. El a vorbit despre diferența dintre locul în care oamenii locuiesc și cel în care își desfășoară activitatea profesională.
Potrivit fostului ministru, numeroși locuitori ai județului Ilfov lucrează în Capitală și folosesc infrastructura Bucureștiului, deși plătesc taxe în localitățile în care au domiciliul.
„În legătură cu comasarea, e o problemă și de bani, pentru că foarte multă lume care doarme în județul Ilfov, lucrează în București, folosește toată infrastructura Bucureștiului, plătește taxe acolo la Chiajna. Sunt mulți bucureșteni care locuiesc în județul Giurgiu, la Joița. Acolo e un fel de dormitor de case multe, unde locuiesc numai bucureșteni. Sunt mai multe tipuri de probleme”, a punctat Berceanu.
Acesta a indicat astfel că relațiile dintre București și localitățile din județele învecinate nu se limitează la granițele administrative. Deplasările zilnice pentru muncă și utilizarea infrastructurii Capitalei sunt aspecte care trebuie luate în calcul atunci când se discută despre reorganizarea teritorială.
Radu Berceanu cere studii de specialitate înaintea reorganizării
Fostul ministru consideră că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie pregătită pe baza unor analize de specialitate. În opinia sa, procesul nu ar trebui să se limiteze la negocieri politice sau la decizii luate în funcție de interesele administrațiilor locale.
Berceanu a menționat necesitatea implicării sociologilor și urbaniștilor. El consideră că o astfel de schimbare presupune evaluarea mai multor aspecte administrative, economice și sociale.
„Ar trebui o abordare serioasă și cu adevărat mai științifică. Eu cred că ar trebui sociologi, urbaniști, discutat puțin mai științific. E și o problemă politică, dar cred că ea ar trebui sprijinită pe niște studii de specialitate. Nu știu dacă de la domnul primar Băluță de la Sectorul 4 se vede cum trebuie și de la domnul primar general se vede altfel. Primarul general le vede pe toate, dar nu are banii și nu are alte pârghii. Deci problema este extrem de complexă. Reorganizarea administrativă trebuie făcută, dar repede și oarecum superficial, eu nu sunt convins că e soluția cea mai bună”, a mai subliniat Radu Berceanu.
Acesta a evidențiat și diferențele dintre atribuțiile primarilor de sector și cele ale primarului general. În opinia sa, Primăria Generală are o perspectivă asupra întregii Capitale, însă dispune de resurse financiare și pârghii administrative limitate în raport cu responsabilitățile pe care le gestionează.
Discuțiile despre reorganizarea administrativ-teritorială vizează, astfel, atât relația dintre București și Ilfov, cât și modul de funcționare a administrației Capitalei. Radu Berceanu consideră că o eventuală reformă trebuie fundamentată pe studii de specialitate, care să țină cont de complexitatea problemelor existente.
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