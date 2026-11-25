Comasarea Ilfovului cu Bucureștiul nu este o soluție simplă, consideră primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul vede avantaje la nivel teoretic, dar atrage atenția asupra dificultăților pe care le-ar presupune preluarea localităților din județul Ilfov. Chiajna, Popești-Leordeni și Voluntari sunt câteva dintre exemplele invocate de acesta.

Ciprian Ciucu a explicat că există două perspective asupra unei eventuale comasări administrative între București și Ilfov. Prima ține de dezvoltarea zonei metropolitane și de legăturile tot mai strânse dintre Capitală și localitățile din jur. A doua vizează dificultățile administrative și problemele pe care Bucureștiul ar trebui să le gestioneze dacă ar prelua aceste localități.

Primarul general consideră că Ilfovul reprezintă o prelungire firească a Capitalei. Dezvoltarea Bucureștiului se extinde către localitățile învecinate, însă administrația Capitalei nu are control asupra deciziilor luate la nivelul acestora.

Edilul a explicat că, din punct de vedere conceptual, o asemenea reorganizare ar putea avea argumente. În practică, însă, situația este mult mai complicată. Preluarea localităților din Ilfov ar presupune și asumarea problemelor cu care acestea se confruntă.

Ciprian Ciucu a menționat explicit Chiajna, Popești-Leordeni și Voluntari. Acesta a atras atenția asupra dificultăților existente în aceste localități și asupra efortului pe care l-ar implica integrarea lor în administrația Bucureștiului.

„Din punctul meu de vedere, la nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului, Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare!”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Primarul general a precizat că nu susține neapărat modificarea actualei structuri administrative a Capitalei. În opinia sa, Bucureștiul ar trebui să își păstreze forma actuală, dar să primească atribuții mai importante în ceea ce privește coordonarea dezvoltării din județul Ilfov.

Astfel, administrația Capitalei ar putea avea un rol mai puternic în deciziile care influențează atât Bucureștiul, cât și localitățile din jur. Propunerea vizează o coordonare administrativă mai eficientă, fără absorbția directă a localităților ilfovene.

Ciprian Ciucu a explicat că Primăria Capitalei ar putea îndeplini un rol asemănător celui pe care îl are un consiliu județean. În această formulă, Bucureștiul ar avea un cuvânt mai important de spus în privința dezvoltării și a deciziilor administrative din Ilfov.

„Dar să aibă un cuvânt de spus puternic legat de ceea ce se întâmplă în Ilfov, să fie un fel de capitală de județ Bucureștiul și ca un fel de consiliu județean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de de rol important, și să coordoneze ceea ce se întâmplă și în Ilfov”.