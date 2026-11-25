Anca Alexandrescu respinge acuzațiile formulate de deputata AUR Laura Gherasim, autoarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Parlamentara susține că jurnalista ar fi solicitat verificarea boților lui Călin Georgescu, înainte de a șterge mesajele respective. Într-o postare pe Facebook, realizatoarea TV neagă că ar fi eliminat respectivele publicații și contestă afirmațiile deputatei. Aceasta lansează un atac și la adresa președintelui AUR, George Simion.

Anca Alexandrescu contestă acuzațiile formulate de Laura Gherasim și pune sub semnul întrebării credibilitatea raportului prezentat de AUR. Jurnalista critică intenția conducerii formațiunii politice de a sesiza Parchetul General. Totodată, aceasta ironizează poziția adoptată de George Simion în privința responsabilității pentru anularea scrutinului prezidențial.

„Hai că Simion și doamna Laura Gherasim au găsit vinovatul pentru anularea alegerilor: Alexandreasca! Cică mă dau pe mâna Parchetului pentru că am postat pe 19 noiembrie niște întrebări! Vă dați seama ce mic a ajuns George Simion?Dacă așa-zisul «raport» e făcut cum au scris și asta, m-am lămurit!”, a scris jurnalista.

Realizatoarea TV explică faptul că mesajul incriminat se află în continuare pe pagina sa de Facebook. La momentul publicării, profilul său nu era accesibil publicului larg, postările fiind vizibile doar prietenilor. Jurnalista îi reproșează Laurei Gherasim că nu i-a solicitat un punct de vedere înainte de formularea acuzațiilor.

„În fapt, nu a fost ștearsă nicio postare! Este în continuare pe pagina mea pentru prieteni (la vremea aceea profilul meu nu era public). Apoi, așa e! Am pus întrebări, dar tot eu am dat și răspunsurile! Dincolo de faptul că doamna Gherasim minte cu nerușinare, dacă era așa interesată de subiect, m-ar fi căutat să-mi ceară punctul de vedere! Înțeleg că Terheș,care e la originea anulării alegerilor, a fost mai credibil pentru doamna Gherasim și domnul Simion! Iată și răspunsurile pe care eu le-am dat încă din martie 2025! Oricum, abia aștept să fiu chemată la Parchet, la cererea lui Simion!”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Declarațiile jurnalistei vin după acuzațiile lansate de Laura Gherasim în cadrul emisiunii „Ai Aflat!cu Ionuț Cristache”. Deputata AUR conduce Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților.

Potrivit parlamentarei, Anca Alexandrescu ar fi fost prima persoană care a cerut public verificarea presupuselor rețele de boți. Solicitarea privind promovarea lui Călin Georgescu ar fi fost formulată cu cinci zile înaintea primului tur al prezidențialelor.

„În spațiul public, jurnalista Anca Alexandrescu, pe data de 19 (noiembrie 2024 – n. red.), a spus că vrea verificare pentru boții lui Georgescu. Așa au apărut în spațiul public pentru prima dată afirmațiile. Ulterior, au fost șterse de pe pagina de Facebook a jurnalistei. Sunt documentate, am și recuperat aceste imagini, care vor fi și atașate raportului,când îl vom trimite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte”, a afirmat Laura Gherasim.

Deputata AUR a invocat și declarațiile europarlamentarului Cristian Terheș în susținerea acuzațiilor sale. Acesta a contestat la Curtea Constituțională rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Potrivit Laurei Gherasim, europarlamentarul ar fi recunoscut că nu deținea dovezi privind existența boților. Informațiile respective ar fi provenit de la jurnalistă, susține parlamentara.

În mesajul publicat pe Facebook, realizatoarea TV a prezentat din nou capturi ale conversațiilor purtate cu Bogdan Peșchir. Cunoscut în mediul online sub numele BogPR, acesta a fost acuzat de finanțarea ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Jurnalista folosise aceleași imagini în 2025 pentru a respinge acuzațiile privind implicarea sa în dosarul penal deschis pe numele acestuia.

Din conversațiile prezentate reiese că Bogdan Peșchir i-ar fi solicitat jurnalistei să difuzeze un comunicat de presă. Documentul conținea explicații referitoare la sumele utilizate în campania electorală. În mesajele respective, Peșchir reclama că se simțea hărțuit de presa din România. Acesta susținea că scandalul îi afecta atât reputația publică, cât și viața privată.

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat luni, 23 noiembrie 2026, raportul intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”. Documentul elaborat de Laura Gherasim cuprinde peste 430 de pagini. Acesta examinează hotărârile Curții Constituționale, informațiile serviciilor de informații și rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Raportul analizează inclusiv campania electorală desfășurată pe platforma TikTok.

Potrivit documentului prezentat de AUR, probele existente nu ar fi fost suficiente pentru a justifica anularea alegerilor prezidențiale. George Simion a anunțat că raportul va fi înaintat Parchetului General. Președintele AUR a cerut și desecretizarea documentelor și stenogramelor ședințelor CSAT referitoare la scrutinul prezidențial din 2024.

Administrația Prezidențială a reacționat marți, 24 noiembrie, la demersul formațiunii politice. Instituția a transmis că raportul elaborat de Laura Gherasim nu conține argumente juridice noi. Potrivit Președinției, la momentul adoptării deciziei CCR existau suficiente indicii privind denaturarea competiției electorale.