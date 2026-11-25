Deputații dezbat miercuri, 25 noiembrie, moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două partide critică modul în care sunt gestionate problemele din sistemul sanitar, de la lipsa medicamentelor și restanțele pentru concediile medicale până la investițiile în spitale prin PNRR. Ministrul respinge acuzațiile și susține că va răspunde în Parlament cu documente și cifre.

Camera Deputaților dezbate miercuri, 25 noiembrie, de la ora 10.00, moțiunea simplă depusă de parlamentarii PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Documentul este intitulat „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”.

Semnatarii susțin că ministrul acordă prea multă atenție comunicării publice și propriei imagini, în timp ce problemele sistemului sanitar rămân fără soluții.

Criticile vizează bugetul Sănătății pentru 2026, disponibilitatea medicamentelor, plata concediilor medicale și investițiile în infrastructura spitalicească.

Una dintre principalele acuzații formulate în moțiune privește gestionarea bugetului Ministerului Sănătății pentru anul 2026.

Parlamentarii celor două formațiuni îi reproșează lui Alexandru Rogobete situația plăților restante pentru concediile medicale.

Potrivit documentului, valoarea restanțelor a ajuns la 4,7 miliarde de lei.

Semnatarii critică modul în care au fost planificate resursele financiare și susțin că problemele nu au fost rezolvate prin măsurile adoptate de minister.

Un alt subiect este lipsa unor medicamente necesare pacienților cu afecțiuni oncologice și psihice.

PNL și USR reclamă absența unui mecanism funcțional prin care farmaciile să poată raporta medicamentele care nu sunt disponibile.

Cele două partide susțin că Ministerul Sănătății s-a concentrat pe prezentarea unor statistici, fără să ofere soluții suficiente pentru pacienți.

Disputa politică s-a intensificat după cazul jurnalistei Liliana Ruse, care a reclamat că nu poate găsi unul dintre medicamentele de care are nevoie.

Reacția ministrului Sănătății la această situație a provocat controverse publice.

Ulterior, Alexandru Rogobete le-a cerut scuze pacienților.

În urma acestui episod, reprezentanții PNL și USR au anunțat pregătirea unei moțiuni simple împotriva ministrului.

Problema disponibilității medicamentelor a devenit astfel unul dintre principalele puncte ale documentului parlamentar.

PNL și USR contestă și modul în care au fost gestionate investițiile în spitale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acuzațiilor formulate în moțiune, dintre cele 27 de spitale incluse inițial în program, numai opt au rămas pe lista proiectelor finanțate prin PNRR.

Celelalte investiții ar fi fost eliminate din program sau transferate către alte surse de finanțare.

Semnatarii consideră că această situație ridică semne de întrebare privind gestionarea proiectelor de infrastructură medicală.

Criticile sunt incluse în documentul prin care cele două partide solicită ministrului să își asume responsabilitatea politică pentru problemele semnalate.

Cu o zi înaintea dezbaterii parlamentare, Alexandru Rogobete a reacționat printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul l-a acuzat pe fostul titular al portofoliului Sănătății, Vlad Voiculescu, că s-ar afla în spatele inițiativei.

Rogobete a susținut că documentul ar fi fost inspirat din postările publicate de Voiculescu și a pus sub semnul întrebării implicarea acestuia în redactarea moțiunii.

„Moțiune parlamentară sau răfuială personală? Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile”, a scris ministrul.

Alexandru Rogobete a criticat transformarea dezbaterii despre problemele din sănătate într-o confruntare politică.

Totodată, a anunțat că va prezenta în Parlament documente și date pentru a răspunde acuzațiilor.