Premierul Luca Niculescu a declarat joi că reducerea deficitului bugetar nu este suficientă pentru atragerea investițiilor străine în România. Potrivit acestuia, investitorii urmăresc în primul rând calitatea instituțiilor publice, infrastructura, prețurile competitive la energie și disponibilitatea forței de muncă. Șeful Executivului susține că România trebuie să își îmbunătățească performanța administrativă.

Premierul Luca Niculescu a vorbit joi, în cadrul Forumului Bunei Guvernări, organizat la Palatul Parlamentului, despre principalele criterii după care investitorii aleg țările în care își dezvoltă afacerile.

Potrivit acestuia, facilitățile fiscale și stimulentele financiare nu reprezintă întotdeauna factorii decisivi.

Investitorii sunt interesați în special de funcționarea instituțiilor, de competența administrației și de respectarea angajamentelor asumate de autorități.

„Deci ei vor un stat care funcționează, caută instituții competente, caută oameni cu care pot dialoga, evident, oameni care își respectă angajamentele, caută infrastructură, în ultima vreme caută energie la prețuri competitive, caută forță de muncă bine pregătită”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat astfel importanța unui mediu administrativ predictibil, care să permită companiilor să își planifice investițiile.

Șeful Executivului a explicat că România trebuie să continue eforturile de reducere a deficitului bugetar, dar și să îmbunătățească funcționarea instituțiilor publice.

Acesta a făcut referire la avertismentele venite din partea instituțiilor europene și a agențiilor internaționale de rating.

România a evitat și în 2026 retrogradarea în categoria nerecomandată investițiilor, cunoscută drept „junk”.

Totuși, țara se află în continuare pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor.

În acest context, premierul consideră că stabilitatea financiară trebuie însoțită de reforme administrative care să simplifice relația dintre stat, cetățeni și companii.

Luca Niculescu a atras atenția asupra timpului necesar pentru obținerea documentelor și autorizațiilor de la instituțiile publice.

Potrivit acestuia, eficiența administrației este un criteriu important pentru companiile care analizează posibilitatea realizării unor investiții.

Premierul a anunțat că dorește introducerea unor indicatori de performanță adaptați activității fiecărei instituții.

„Deci ceea ce vreau este să introducem indicator clar de performanță, adaptate instituțiilor, să evaluăm periodic rezultatele și, evident, să le facem publice. Transparența este importantă”, a declarat acesta.

Rezultatele evaluărilor ar urma să fie făcute publice, astfel încât activitatea instituțiilor să poată fi urmărită.

Premierul a abordat și obiectivul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Luca Niculescu și-a exprimat speranța că procesul de aderare va fi finalizat în curând.

Potrivit acestuia, apartenența la organizație ar putea contribui atât la atragerea unor investiții de calitate, cât și la îmbunătățirea capacității administrative a statului.

Șeful Executivului consideră că aderarea nu trebuie privită ca un obiectiv final, ci ca începutul unei noi etape de reforme.

Acesta a subliniat că unul dintre cele mai importante beneficii urmărite este modernizarea modului în care funcționează instituțiile publice din România.