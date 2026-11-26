În septembrie 2026, comerțul cu autovehicule și motociclete din România a înregistrat o creștere anuală a cifrei de afaceri, potrivit Institutului Național de Statistică. Evoluția a fost susținută de vânzările de mașini și serviciile de întreținere.

În luna septembrie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut, față de luna august 2026, ca serie brută cu 9,0%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a scăzut cu 1,2%.

Față de luna septembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut în luna septembrie 2026, atât ca serie brută cu 9,2%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,6%.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut, faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, atât ca serie brută cu 0,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete

SEPTEMBRIE 2026 în % faţă de: 1.I-30.IX.2026/ 1.I-30.IX.2025 –%- AUGUST 2026 SEPTEMBRIE 2025 Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor B 109,0 109,2 100,5 S 98,8 105,6 100,6 Comerţ cu autovehicule B 111,3 110,0 100,2 S 96,1 108,9 100,1 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor B 111,1 117,8 100,7 S 102,2 115,6 100,0 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule B 104,7 105,6 102,0 S 99,1 104,7 101,3 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor B 77,8 78,5 84,5 S 92,5 80,5 86,5

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creștere cu 9,0%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+11,3%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+11,1%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+4,7%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 22,2%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut cu 1,2%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a înregistrat o creștere cu 9,2%, datorită creșterilor înregistrate la activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+17,8%), comerţul cu autovehicule (+10,0%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+5,6%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 21,5%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, a înregistrat o creștere cu 5,6% faţă de luna septembrie 2025.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 0,5%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,0%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+0,7%) și la comerţul cu autovehicule (+0,2%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 15,5%.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 0,6%.