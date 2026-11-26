Comerțul auto din România a crescut cu 9,2% în septembrie 2026. Motocicletele au pierdut teren
SURSA FOTO: Dreamstime - mașini, motociclete
În septembrie 2026, comerțul cu autovehicule și motociclete din România a înregistrat o creștere anuală a cifrei de afaceri, potrivit Institutului Național de Statistică. Evoluția a fost susținută de vânzările de mașini și serviciile de întreținere.
Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule în luna septembrie 2026
În luna septembrie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut, față de luna august 2026, ca serie brută cu 9,0%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a scăzut cu 1,2%.
Față de luna septembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut în luna septembrie 2026, atât ca serie brută cu 9,2%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,6%.
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut, faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, atât ca serie brută cu 0,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete
|SEPTEMBRIE 2026 în % faţă de:
|1.I-30.IX.2026/
1.I-30.IX.2025
–%-
|AUGUST 2026
|SEPTEMBRIE 2025
|Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
|B
|109,0
|109,2
|100,5
|S
|98,8
|105,6
|100,6
|Comerţ cu autovehicule
|B
|111,3
|110,0
|100,2
|S
|96,1
|108,9
|100,1
|Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
|B
|111,1
|117,8
|100,7
|S
|102,2
|115,6
|100,0
|Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
|B
|104,7
|105,6
|102,0
|S
|99,1
|104,7
|101,3
|Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii
aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
|B
|77,8
|78,5
|84,5
|S
|92,5
|80,5
|86,5
Septembrie 2026 VS August 2026
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creștere cu 9,0%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+11,3%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+11,1%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+4,7%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 22,2%.
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut cu 1,2%.
Septembrie 2026 VS Septembrie 2025
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a înregistrat o creștere cu 9,2%, datorită creșterilor înregistrate la activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+17,8%), comerţul cu autovehicule (+10,0%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+5,6%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 21,5%.
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, a înregistrat o creștere cu 5,6% faţă de luna septembrie 2025.
Perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 VS Perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 0,5%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,0%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+0,7%) și la comerţul cu autovehicule (+0,2%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 15,5%.
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 0,6%.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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