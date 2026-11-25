Pilonul II de pensii obține câștiguri din investițiile în acțiuni, însă cea mai mare parte a activelor fondurilor este plasată în titluri de stat românești. Adrian Codirlașu, președintele CFA România și lector la ASE, atrage atenția asupra structurii portofoliilor și susține că o diversificare internațională mai mare ar putea proteja economiile participanților de șocurile de pe piața locală. Acesta a explicat cum reacționează obligațiunile și acțiunile la inflație și de ce distribuția investițiilor contează pe termen lung.

Într-o intervenție la emisiunea ZF Generația Pilon II, susținută de Banca Transilvania, Adrian Codirlașu a vorbit despre diferențele dintre cele două categorii importante de active din portofoliile fondurilor private de pensii. Potrivit acestuia, acțiunile contribuie la obținerea randamentelor, în timp ce expunerea ridicată pe titluri de stat poate face economiile vulnerabile la schimbările de pe piața dobânzilor.

„Pilonul II câștigă din acțiuni, dar ține aproape două treimi din bani în titluri de stat. Aceasta este tensiunea centrală a sistemului nostru de pensii private. Mecanismul este simplu. Când inflația crește, cresc dobânzile, iar prețul obligațiunilor deja emise scade. Am trăit asta recent: randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a urcat de la 2,65% (media lunii februarie 2021) la 9,26% (iulie 2022), în 17 luni. Cine cumpărase un titlu pe 10 ani la aproximativ 2% rămânea, după un an și jumătate, cu cam 55% din valoare. Acțiunile se comportă diferit, pentru că investitorii caută active care să îi protejeze de inflație. Pe orice orizont de 25 de ani, relevant pentru un sistem de pensii, acțiunile au performat mai bine decât obligațiunile (concluzia lui Jeremy Siegel), iar obligațiunile au pierdut uneori chiar jumătate din valoare”, a scris Adrian Codirlașu, președintele CFA România.

Datele privind structura investițiilor arată ponderea ridicată a titlurilor de stat în portofoliile fondurilor de pensii private. La finalul lunii septembrie 2026, acestea dețineau 153,7 miliarde de lei în astfel de instrumente financiare, echivalentul a 28,7 miliarde de euro. Suma reprezenta 64,9% din totalul activelor administrate, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În ceea ce privește investițiile în acțiuni, acestea reprezentau 30,6% din activele fondurilor, cu o valoare de 75,5 miliarde de lei, respectiv 14,1 miliarde de euro, la finalul lunii iulie. Diferența dintre cele două categorii evidențiază orientarea portofoliilor către titlurile de stat, deși, potrivit lui Codirlașu, acțiunile sunt cele care aduc câștigul în portofoliile Pilonului II.

Președintele CFA România atrage atenția și asupra concentrării geografice a investițiilor. Aproximativ 95% din activele fondurilor sunt plasate în România, majoritatea fiind denominate în lei. În opinia sa, această structură limitează diversificarea și expune economiile participanților la evoluțiile pieței locale.

„Structura portofoliilor spune altceva. La finalul lui septembrie 2026, fondurile de Pilon II aveau 153,7 mld. lei în titluri de stat, adică 64,9% din active; acțiunile reprezentau 30,6% (75,5 mld. lei, la finalul lui iulie), potrivit ASF. Aproximativ 95% din active sunt investite în România, majoritatea în lei.”, mai arată Adrian Codirlașu în postarea de pe social media.

O altă problemă semnalată de Adrian Codirlașu este concentrarea investițiilor pe piața românească. Acesta a oferit exemplul fondului de pensii al Norvegiei, care nu investește în acțiuni norvegiene, tocmai pentru a evita expunerea economiilor destinate pensiilor la eventualele șocuri din propria economie.

În cazul fondurilor românești de Pilon II, deținerile de acțiuni străine sunt de aproximativ 1,7 miliarde de lei. Codirlașu precizează că legislația permite investițiile în piețele din Uniunea Europeană, însă consideră că diversificarea internațională rămâne insuficient utilizată.

Acesta a menționat și conturile CEI, reglementate prin Legea 202/2026, ca posibilă completare a investițiilor pentru pensie. Potrivit președintelui CFA România, economisirea pentru pensie trebuie privită pe perioade lungi, de 30-40 de ani, iar inflația și distribuția geografică a investițiilor sunt elemente importante pentru evoluția banilor acumulați.