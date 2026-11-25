Republica Moldova trece de la starea de urgență la starea de alertă în sectorul energetic, începând cu 25 noiembrie 2026. Noul regim va fi aplicat timp de 30 de zile, după ce Guvernul a aprobat în unanimitate măsura, în ședința din aceeași zi. Autoritățile urmăresc să protejeze aprovizionarea cu electricitate, căldură și carburanți în sezonul rece 2026–2027.

Hotărârea a fost pregătită de Centrul Național de Management al Crizelor, împreună cu Ministerul Energiei. Inițiativa are la bază evaluarea indicatorilor de risc pentru sezonul rece, care arată că sectorul energetic continuă să prezinte vulnerabilități.

Ministerul Energiei va gestiona răspunsul la eventualele situații de criză. Comisia Națională de Management al Crizelor va coordona intervențiile și va lua deciziile strategice.

În perioada stării de alertă, Comisia va putea dispune mai multe măsuri pentru prevenirea problemelor de aprovizionare cu energie.

Printre intervențiile posibile se află restricționarea exporturilor de electricitate în intervalele cu risc ridicat și reducerea consumului în orele de vârf. Totodată, alimentarea cu energie va fi asigurată cu prioritate pentru spitale, serviciile de urgență și infrastructura critică.

Autoritățile vor putea pune temporar la dispoziție, sub formă de împrumut, produse din rezerva de stat. De asemenea, vor putea facilita importurile de produse petroliere și proteja stocurile destinate pieței interne.

Hotărârea introduce și un regim tranzitoriu pentru benzinăriile care folosesc sisteme de măsurare neconforme. Va fi menținută metodologia de calcul al prețului maxim la motorină.

În plus, operatorii vor trebui să raporteze zilnic stocurile, importurile și livrările de produse petroliere. Raportările vor include și informații despre situația aprovizionării cu gaze naturale.

Premierul Vasile Tofan a explicat că revenirea precipitațiilor a îmbunătățit situația hidrologică. Totuși, provocările din sectorul energetic justifică păstrarea unui regim special de intervenție.

Șeful Guvernului a amintit că Republica Moldova a traversat două luni cu stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic. În prezent, autoritățile consideră că problemele legate de nivelul apelor s-au ameliorat, însă riscurile energetice persistă.

„Am avut două luni de stare de urgență atât în domeniul energetic, cât și în cel hidrologic. Din fericire, problema hidrologică s-a rezolvat, au început ploile, iar lucrurile s-au îmbunătățit. Pe partea de energie, rămâne o perioadă tensionată, cu provocări. De aceea, este oportun să menținem starea de alertă”, a menționat premierul.

Potrivit autorilor proiectului, măsura urmărește menținerea continuității aprovizionării cu energie și produse petroliere pe durata sezonului rece. Intervențiile vor fi adaptate proporțional cu nivelul riscurilor identificate.

Trecerea de la starea de urgență la cea de alertă indică o îmbunătățire a situației energetice, consideră expertul Eugen Muravschi, citat de Moldova 1. Acesta atrage însă atenția că Republica Moldova nu a revenit la condițiile normale de funcționare.

Printre evoluțiile favorabile se numără punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești–Chișinău. Aceasta reduce riscurile de aprovizionare, deoarece permite evitarea tranzitului prin regiunea transnistreană.

De asemenea, importurile și stocurile de carburanți au fost stabilizate. Pe piață au apărut și unele reduceri ale prețurilor la benzină și motorină. În același timp, cantitățile necesare de gaze naturale pentru sezonul rece au fost contractate.

Expertul a prezentat aceste evoluții într-o intervenție pentru Radio Moldova, subliniind că infrastructura nouă și stabilizarea aprovizionării au redus o parte dintre riscurile existente.

„Din lucrurile care s-au îmbunătățit între timp avem faptul că s-a lansat linia Vulcănești–Chișinău, ceea ce scade un risc de aprovizionare cu energie electrică, pentru că ocolim regiunea transnistreană. Au fost stabilizate importurile și stocurile de carburanți și vedem și unele scăderi de preț la motorină și benzină. Avem contractate cantitățile necesare de gaz natural pentru sezonul rece”, a comentat Eugen Muravschi pentru Radio Moldova.

În pofida îmbunătățirilor, Eugen Muravschi avertizează că gazele naturale s-ar putea scumpi din nou. Prețurile de pe bursele internaționale depășesc în prezent costul de achiziție utilizat la calcularea tarifului reglementat.

Un alt risc este legat de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Acestea ar putea afecta capacitatea țării vecine de a furniza energie electrică Republicii Moldova.

Într-un asemenea scenariu, Chișinăul nu ar avea garanția că Ucraina va putea pune la dispoziție capacitățile de transfer necesare. Prin urmare, Republica Moldova ar putea întâmpina dificultăți în acoperirea întregului necesar prin importuri comerciale din România.

„Când Rusia lovește sistemul lor energetic și capacitatea de generare, noi nu avem nicio garanție că Ucraina va avea capacități de transfer pe care să ni le poată realoca nouă. Deci, acesta este iarăși un risc. Noi nu o să putem importa comercial tot necesarul de energie din România”, a adăugat expertul.

Eugen Muravschi consideră că măsurile pregătite de Guvern pot reduce efectele unei eventuale crize energetice, fără să elimine complet pericolele.

Republica Moldova continuă să depindă de importurile de energie și de evoluțiile piețelor regionale și internaționale. Printre factorii care influențează aceste piețe se numără criza din Strâmtoarea Ormuz și războiul din Ucraina.

Starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost declarată inițial pe 26 septembrie, pentru o perioadă de 60 de zile.

Regimul special le-a permis autorităților să intervină mai rapid pentru prevenirea unor eventuale deficite de carburanți, gaze naturale și electricitate.

Totodată, măsurile au vizat gestionarea riscurilor provocate de nivelul scăzut al apei în râurile Nistru și Prut. Revenirea precipitațiilor a redus între timp presiunile din domeniul hidrologic, însă vulnerabilitățile energetice au determinat Guvernul să mențină un mecanism special de intervenție.