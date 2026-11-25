Trailerul final al filmului Avengers: Doomsday a înregistrat 563 de milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la lansare. Performanța îl plasează pe locul al doilea în clasamentul celor mai vizionate trailere din toate timpurile.

Producția Marvel a depășit astfel propriul record anterior și a devenit trailerul Disney cu cele mai multe vizualizări în primele 24 de ore. Lansarea vine într-un an important pentru industria cinematografică, marcat de rezultate solide la box office.

Vara anului 2026 a adus cele mai mari încasări din perioada de după pandemia de COVID-19. Printre producțiile care au contribuit la aceste rezultate se numără The Odyssey și Spider-Man: Brand New Day, dar și filme precum Obsession și Backrooms.

Calendarul lansărilor mai pregătește două producții importante pentru publicul din întreaga lume. În puțin peste trei săptămâni, Dune: Partea 3 și Avengers: Doomsday urmează să ajungă în cinematografe în aceeași zi.

Ultimul trailer al producției Marvel a fost lansat cu o zi înainte de publicarea datelor privind audiența. În primele 24 de ore, materialul video a acumulat 563 de milioane de vizualizări. Cifra depășește performanța teaserului anterior pentru Avengers: Doomsday, care strânsese 503 milioane de vizualizări în același interval.

Potrivit datelor WaveMetrix, citate de Deadline, trailerul final ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai vizionate trailere din toate timpurile. Prima poziție este deținută de Spider-Man: Brand New Day, producția Sony și Marvel Studios.

Trailerul acestui film a înregistrat 718,6 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la publicare. Filmul a devenit ulterior cea mai mare producție cinematografică a anului 2026, potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă.

Performanța trailerului Avengers: Doomsday este cu atât mai relevantă cu cât materialele video lansate spre finalul campaniilor de promovare atrag, de regulă, mai puține vizualizări decât primele trailere. Cifrele obținute oferă un indicator al interesului publicului înainte de lansarea filmului.

Dincolo de rezultatele înregistrate de trailer, producția Marvel readuce în atenție și ultima apariție pe ecran a actorului Patrick Stewart. Regizorul Anthony Russo a vorbit despre experiența acestuia pe platourile de filmare și despre efortul depus pentru rolul din Avengers: Doomsday.

Actorul a murit pe 28 octombrie, la vârsta de 86 de ani. Potrivit lui Russo, Stewart se confrunta cu probleme de sănătate în perioada filmărilor. Regizorul a oferit detalii despre modul în care actorul și-a îndeplinit responsabilitățile, în ciuda dificultăților.

Președintele Marvel Studios, Kevin Feige, a rememorat și el ultima zi petrecută de Patrick Stewart pe platourile de filmare. Acesta a povestit că actorul „s-a ridicat în picioare și a ținut un discurs în fața echipei”.

„Nu știam neapărat că va fi ultima lui zi pe platourile de filmare, dar ne-a dat un fel de indicație că așa credea”, a declarat Kevin Feige.

Acesta a precizat că echipa Marvel analizează modul în care poate onora contribuția actorului în versiunea finalizată a filmului.

„Am terminat de mult filmările pentru acel film, iar el a făcut o treabă uimitoare pentru noi. Ne uităm acum la cum putem crea ceva care să-l onoreze și să-l respecte pe prietenul nostru.”

Rolul din Avengers: Doomsday reprezintă a noua și ultima apariție a lui Patrick Stewart în rolul Profesorului X. Actorul l-a interpretat pentru prima dată pe Charles Xavier în filmul X-Men, lansat în anul 2000.

Ulterior, Stewart a revenit în mai multe producții ale francizei. Printre acestea se numără X2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) și Logan (2017), relatează Euronws.

Actorul a reluat pentru scurt timp personajul și în Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lansat în 2022. Apariția din Avengers: Doomsday va fi ultima interpretare a personajului pe marele ecran.

Anthony Russo a oferit și detalii despre starea actorului în timpul filmărilor. Regizorul a declarat pentru Entertainment Weekly că Stewart „se lupta cu problemele de sănătate”.

„A muncit din greu pentru a oferi o performanță și o prezență – pentru noi, ca regizori, pentru ceilalți actori ai săi, pentru echipă”, a spus Russo.

Regizorul a explicat că implicarea actorului a depășit simpla interpretare a unui rol. El a evidențiat contribuția lui Stewart la experiența celorlalți membri ai distribuției și ai echipei de producție.

Russo a continuat: „A fost cineva care era cu adevărat provocat într-un mod foarte profund la nivel de sănătate, care a apărut și a făcut asta. Faptul că a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor și a oferit performanța pe care a avut-o în acel film și experiența pe care ne-a oferit-o nouă tuturor, în calitate de colaboratori, a făcut ca evenimentul să fie intens emoționant.”

Apariția lui Patrick Stewart în Avengers: Doomsday marchează astfel ultima sa interpretare cinematografică, după mai bine de două decenii în care a dat viață personajului Charles Xavier.