Voluntariatul poate deveni o modalitate prin care tinerii își dezvoltă competențele, acumulează experiență practică și își construiesc un avantaj pentru viitoarea carieră. De la implicarea în campanii umanitare și acțiuni de protecție a mediului până la organizarea de festivaluri, evenimente culturale sau activități educaționale, există numeroase forme de voluntariat accesibile elevilor și studenților.

În România, tinerii pot participa atât la inițiative organizate de ONG-uri, fundații și instituții publice, cât și la programe europene care oferă posibilitatea de a face voluntariat în străinătate. Unele activități presupun doar câteva ore de implicare, în timp ce altele se desfășoară pe parcursul mai multor luni.

Luna decembrie este, de asemenea, o perioadă în care organizațiile caută voluntari pentru colecte de alimente, campanii de Crăciun, distribuirea de cadouri și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Există deja câteva oportunități anunțate pentru decembrie 2026, inclusiv campanii la nivel național.

Voluntariatul nu se limitează la acțiunile caritabile. Există mai multe domenii în care elevii și studenții se pot implica, în funcție de interesele lor, de timpul disponibil și de experiența pe care vor să o acumuleze. Printre cele mai întâlnite forme de voluntariat se numără:

Voluntariat social și umanitar – presupune sprijinirea copiilor din centre de plasament, a persoanelor în vârstă, a familiilor cu venituri reduse, a persoanelor cu dizabilități sau a refugiaților. Activitățile pot include distribuirea de alimente, pregătirea pachetelor pentru sărbători, organizarea de campanii de donații și participarea la programe de integrare socială;

– presupune sprijinirea copiilor din centre de plasament, a persoanelor în vârstă, a familiilor cu venituri reduse, a persoanelor cu dizabilități sau a refugiaților. Activitățile pot include distribuirea de alimente, pregătirea pachetelor pentru sărbători, organizarea de campanii de donații și participarea la programe de integrare socială; Voluntariat educațional – tinerii pot oferi sprijin la teme, pot organiza ateliere, activități de lectură, cursuri sau sesiuni de dezvoltare personală. Unele organizații caută voluntari care să lucreze direct cu elevi din medii vulnerabile;

– tinerii pot oferi sprijin la teme, pot organiza ateliere, activități de lectură, cursuri sau sesiuni de dezvoltare personală. Unele organizații caută voluntari care să lucreze direct cu elevi din medii vulnerabile; Voluntariat pentru protecția mediului – include acțiuni de ecologizare, plantări de copaci, colectarea selectivă a deșeurilor și protejarea spațiilor verzi;

– include acțiuni de ecologizare, plantări de copaci, colectarea selectivă a deșeurilor și protejarea spațiilor verzi; Voluntariat cultural și artistic – presupune implicarea în organizarea festivalurilor, expozițiilor, spectacolelor, concertelor, proiecțiilor de film și a altor evenimente culturale;

– presupune implicarea în organizarea festivalurilor, expozițiilor, spectacolelor, concertelor, proiecțiilor de film și a altor evenimente culturale; Voluntariat sportiv – tinerii pot ajuta la organizarea competițiilor, gestionarea înscrierilor, orientarea participanților și coordonarea activităților logistice;

– tinerii pot ajuta la organizarea competițiilor, gestionarea înscrierilor, orientarea participanților și coordonarea activităților logistice; Voluntariat medical și pentru sănătate publică – poate presupune sprijin logistic în campanii de informare, evenimente de promovare a unui stil de viață sănătos sau acțiuni de donare de sânge, în funcție de pregătirea și atribuțiile stabilite de organizație;

– poate presupune sprijin logistic în campanii de informare, evenimente de promovare a unui stil de viață sănătos sau acțiuni de donare de sânge, în funcție de pregătirea și atribuțiile stabilite de organizație; Voluntariat digital și de comunicare – include redactarea de articole, administrarea paginilor de social media, realizarea de materiale grafice, fotografii, videoclipuri și sprijinirea campaniilor de comunicare ale ONG-urilor.

Unele activități pot fi desfășurate fizic, altele online, iar anumite organizații permit combinarea celor două variante. Pentru elevii și studenții interesați de jurnalism, marketing, comunicare, IT sau organizare de evenimente, voluntariatul poate reprezenta inclusiv o primă ocazie de a lucra într-un domeniu apropiat de viitoarea profesie.

Unul dintre cele mai cunoscute programe dedicate voluntariatului internațional este Corpul European de Solidaritate, inițiativă a Uniunii Europene destinată tinerilor care vor să participe la proiecte de interes comunitar.

La 19 noiembrie 2026, Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri pentru ediția 2027, cu un buget de 194 de milioane de euro. Finanțarea este destinată proiectelor care promovează protecția mediului, competențele și alfabetizarea digitală, incluziunea, diversitatea și cetățenia activă.

Programul este destinat, în general, tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani. Pentru activitățile de voluntariat în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar din afara Uniunii Europene, limita superioară este de 35 de ani. Participanții pot alege între mai multe forme de implicare:

Voluntariat individual – activitățile se desfășoară, de regulă, între două și 12 luni. În anumite situații, perioada minimă poate fi de două săptămâni. Proiectele pot avea loc în România sau în altă țară;

– activitățile se desfășoară, de regulă, între două și 12 luni. În anumite situații, perioada minimă poate fi de două săptămâni. Proiectele pot avea loc în România sau în altă țară; Echipe de voluntariat – reunesc între 10 și 40 de tineri din cel puțin două țări, pentru proiecte cu o durată între două săptămâni și două luni;

– reunesc între 10 și 40 de tineri din cel puțin două țări, pentru proiecte cu o durată între două săptămâni și două luni; Proiecte de solidaritate – sunt inițiative dezvoltate chiar de tineri. Este nevoie de cel puțin cinci participanți care își propun să rezolve o problemă din comunitatea lor, printr-un proiect cu o durată între două și 12 luni.

Un avantaj important este că programul poate acoperi cheltuielile de transport, cazare și masă, în funcție de proiect. Participanții primesc, de asemenea, o alocație pentru cheltuieli personale, asigurare, sprijin lingvistic, formare și mentorat, conform condițiilor aplicabile activității respective.

Înscrierea se face prin intermediul Portalului European pentru Tineret, unde sunt publicate oportunitățile disponibile și condițiile fiecărui proiect.

În București, ARCUB derulează programul Voluntar 2.0, destinat implicării tinerilor în activități educaționale, culturale, sportive și comunitare.

Ediția actuală se desfășoară în perioada 21 septembrie 2026 – 30 septembrie 2027. Elevii și studenții pot participa la organizarea și desfășurarea unor proiecte și evenimente, pot colabora cu instituții publice și organizații neguvernamentale și pot acumula experiență practică.

Programul pune accent pe dezvoltarea responsabilității, inițiativei, spiritului civic și capacității de a lucra în echipă. Potrivit ARCUB, peste 6.000 de tineri voluntari au participat de-a lungul timpului la activitățile programului. Înscrierile și informațiile despre participare sunt disponibile pe pagina oficială Voluntar 2.0.

Pe lângă Corpul European de Solidaritate, tinerii pot urmări proiectele de schimburi de experiență și formare finanțate prin Erasmus+.

Acestea pot include schimburi de tineri, cursuri de formare, ateliere și activități internaționale. Nu toate reprezintă voluntariat propriu-zis, însă oferă posibilitatea de a acumula experiență, de a lucra în echipe internaționale și de a dobândi competențe utile.

La 25 noiembrie, platforma Swipe Europe afișa 35 de oportunități deschise în România, inclusiv proiecte de voluntariat și cursuri de formare. Printre exemple se numărau:

proiectul Youth Centres for Young People, în Oradea, cu înscrieri până la 30 noiembrie;

Teaching and Care in After School Clubs, în Miercurea Ciuc, cu termen de înscriere 20 decembrie;

un curs de formare T.E.S.T., la Bușteni, programat în februarie 2027, cu înscrieri până la 15 decembrie.

Oportunitățile sunt destinate unor categorii diferite de participanți, iar condițiile de eligibilitate și țările din care pot proveni candidații trebuie verificate individual. Lista actualizată poate fi consultată pe platforma Swipe Europe.

Implicarea în activități de voluntariat poate avea efecte atât asupra dezvoltării personale, cât și asupra parcursului educațional și profesional. Pentru un elev sau un student fără experiență de muncă, voluntariatul poate reprezenta primul contact cu responsabilități concrete, termene-limită, proiecte de echipă și interacțiunea cu persoane din afara cercului școlar sau universitar.

Printre principalele avantaje se numără:

Voluntariatul le permite tinerilor să participe la activități care presupun organizare, comunicare, planificare și rezolvarea unor probleme concrete. De exemplu, un student care ajută la organizarea unui festival poate învăța cum se coordonează o echipă, cum se gestionează participanții și cum se desfășoară un eveniment.

Aceste experiențe pot fi valorificate ulterior la angajare, mai ales atunci când candidatul nu are încă un istoric profesional consistent.

Experiența de voluntariat poate fi trecută în CV, în special dacă activitățile desfășurate au legătură cu postul pentru care candidează tânărul.

De exemplu, voluntariatul într-un departament de comunicare poate demonstra familiarizarea cu redactarea și promovarea unor materiale, în timp ce implicarea într-un proiect educațional poate evidenția capacitatea de a lucra cu oamenii, răbdarea și abilitățile de organizare.

Angajatorii pot lua în considerare aceste experiențe atunci când analizează profilul unui candidat, însă simpla menționare a voluntariatului nu garantează obținerea unui loc de muncă.

În funcție de activitățile alese, voluntarii își pot dezvolta:

capacitatea de comunicare și colaborare;

spiritul de echipă și responsabilitatea;

organizarea timpului și respectarea termenelor;

capacitatea de a rezolva probleme;

inițiativa și autonomia;

adaptabilitatea la situații noi;

competențele digitale și lingvistice;

abilitățile de coordonare și leadership.

Aceste competențe pot fi utile indiferent de domeniul profesional ales.

Voluntariatul poate contribui la construirea unui dosar educațional mai consistent, mai ales în cazul facultăților sau programelor care iau în considerare activitățile extracurriculare, implicarea comunitară ori experiența relevantă pentru domeniul ales.

De exemplu, un candidat interesat de asistență socială poate valorifica experiența într-un ONG care sprijină persoane vulnerabile, în timp ce un viitor student la comunicare poate prezenta activitatea desfășurată într-o echipă de promovare sau organizare de evenimente.

Totuși, voluntariatul nu aduce automat puncte suplimentare la admiterea în facultate. Fiecare universitate și fiecare program de studii au propriile criterii de selecție. Dacă regulamentul de admitere nu prevede evaluarea activităților extracurriculare, certificatul de voluntariat nu garantează un avantaj la calcularea mediei sau la clasamentul candidaților.

Prin urmare, tinerii interesați de o anumită facultate trebuie să consulte metodologia de admitere publicată de instituția respectivă.

Voluntariatul oferă posibilitatea de a cunoaște persoane din domenii diferite, inclusiv profesioniști, coordonatori de proiecte, reprezentanți ai organizațiilor și alți tineri cu interese similare.

Relațiile construite în cadrul acestor activități pot duce ulterior la recomandări, colaborări, stagii de practică sau oportunități profesionale.

Pentru tinerii care nu știu încă ce carieră vor să urmeze, voluntariatul poate funcționa ca o formă de explorare. Participarea la proiecte din domenii diferite îi poate ajuta să înțeleagă ce activități li se potrivesc și ce competențe ar trebui să dezvolte.

În România, activitatea de voluntariat este reglementată prin Legea nr. 78/2014. Potrivit articolului 10, activitatea de voluntariat poate fi considerată experiență profesională și/sau în specialitate dacă este desfășurată în domeniul studiilor absolvite.

Aceeași lege stabilește că organizația-gazdă trebuie să elibereze, la solicitarea voluntarului, un certificat de voluntariat însoțit de un raport de activitate. Certificatul trebuie să cuprindă, printre altele:

datele de identificare ale organizației;

numele voluntarului;

perioada în care s-a desfășurat activitatea;

numărul de ore de voluntariat;

datele coordonatorului și reprezentantului legal al organizației.

Raportul de activitate trebuie să prezinte activitățile desfășurate, atribuțiile asumate și aptitudinile dobândite.

Un alt aspect important este că voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract scris, încheiat între voluntar și organizația-gazdă, înainte de începerea activității. Contractul este însoțit de fișa de voluntariat și de fișa de protecție a voluntarului.

Luna decembrie aduce numeroase campanii umanitare și inițiative comunitare. Organizațiile au nevoie de ajutor pentru colectarea alimentelor, pregătirea cadourilor, sortarea donațiilor, organizarea evenimentelor și distribuirea pachetelor către beneficiari.

Pentru cei care vor să înceapă voluntariatul înainte de sărbătorile de iarnă, există deja câteva oportunități concrete anunțate pentru decembrie 2026.

Una dintre cele mai ample oportunități de voluntariat din această perioadă este cea de-a 15-a ediție a Colectei Naționale de Alimente, care va avea loc între 11 și 13 decembrie 2026, în peste 1.270 de magazine din toate județele țării.

Voluntarii vor întâmpina cumpărătorii, le vor oferi pungile portocalii ale campaniei, le vor explica modalitatea de donație și vor prelua alimentele lăsate în spațiile special amenajate după casele de marcat.

Produsele colectate includ ulei, făină, orez, conserve, mălai, paste și dulciuri. Acestea vor ajunge la copii din centre de zi, persoane vârstnice, familii fără venituri, persoane cu dizabilități și alte categorii vulnerabile.

Nu este necesară experiența anterioară. Pot participa persoanele care au împlinit 15 ani, iar minorii au nevoie de acordul părinților. Voluntariatul poate fi făcut individual sau împreună cu prietenii și colegii.

Înscrierile sunt deschise până la 8 decembrie 2026. Cei interesați pot selecta județul, magazinul și intervalul orar în care doresc să participe, prin intermediul formularului oficial al Colectei Naționale de Alimente.

Asociația Caritas București caută voluntari pentru o campanie de colectare a alimentelor destinată persoanelor vulnerabile sprijinite prin proiectele sociale ale organizației.

Activitatea se va desfășura în trei magazine Lidl:

Strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu nr. 58A;

Strada Barbu Văcărescu nr. 164E;

Bulevardul Lacul Tei nr. 69A.

Voluntarii pot alege între două intervale de lucru, în funcție de disponibilitate: 09:00-14:30 sau 14:30-20:00. Fiecare tură durează cinci ore și jumătate.

Se pot înscrie persoanele care au peste 16 ani, fără să fie necesară experiența anterioară în voluntariat. Termenul-limită pentru înscriere este 7 decembrie 2026.

Formularul este disponibil aici. Pentru informații suplimentare, organizația pune la dispoziție numărul de telefon 0727 224 116.

O altă inițiativă de sezon este Bring Joy 2026, campania organizată de Asociația Creștină Something New pentru copii, familii vulnerabile și mame sau adolescente aflate în situații dificile.

Ediția din acest an urmărește să sprijine 680 de copii, 200 de familii și 150 de mame și adolescente.

Campania are trei componente:

Create Joy, prin care sunt îndeplinite dorințele copiilor de Crăciun;

Share Joy, prin care familiile primesc alimente și produse esențiale;

Răsfăț Joy, prin care sunt oferite daruri mamelor și adolescentelor.

Organizația menționează că, în edițiile precedente, voluntarii au acumulat peste 800 de ore de activitate pentru împachetarea, sortarea și transportul pachetelor.

Pachetele pregătite pentru campania din 2026 trebuie aduse la Dezmir până la 14 decembrie. Cei interesați să se implice pot consulta secțiunea Fii voluntar de pe site-ul organizației.

Elevii și studenții din București pot urmări și oportunitățile oferite de programul Voluntar 2.0, derulat de ARCUB. Acesta le permite să participe la organizarea și desfășurarea unor proiecte și evenimente, să colaboreze cu organizații-gazdă și să acumuleze experiență practică.

Programul este în desfășurare și în luna decembrie, iar activitățile concrete depind de proiectele și evenimentele organizate în această perioadă. Informațiile privind înscrierea sunt disponibile pe site-ul ARCUB.

În județul Mehedinți, Asociația Anastasia, prin departamentul Youth Action, a pregătit o serie de acțiuni social-filantropice pentru sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile.

Cea de-a șaptea ediție a campaniei Fii Moș-Crăciun de Crăciun! se desfășoară în perioada 19 noiembrie – 27 decembrie 2026, în parteneriat cu Episcopia Severinului și Strehaiei și Hipermarketul Senic.

Inițiativa face parte din acțiunile organizate în apropierea sărbătorilor de iarnă, reunind voluntari, credincioși și parteneri pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Cei interesați pot urmări anunțurile Asociației Anastasia pentru detalii despre modalitățile concrete de implicare.

Data de 5 decembrie marchează Ziua Internațională a Voluntariatului, un prilej prin care sunt recunoscute contribuția voluntarilor și rolul implicării civice în dezvoltarea comunităților.

În România, această perioadă este marcată prin evenimente de recunoaștere a voluntarilor și prin campanii organizate de ONG-uri și instituții publice.

Un exemplu din 2026 este prima ediție a Galei Voluntarilor – Deva, organizată de Primăria Municipiului Deva, prin Consiliul Consultativ pentru Tineret, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara.

Evenimentul este programat pentru sâmbătă, 5 decembrie 2026, de la ora 17:00, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva.

Gala urmărește să recunoască activitatea voluntarilor individuali, a coordonatorilor, asociațiilor, fundațiilor, cluburilor școlare și grupurilor de inițiativă care au contribuit la dezvoltarea comunității locale.

Înainte de a accepta o activitate, este important ca tinerii să verifice câteva aspecte care țin atât de organizarea proiectului, cât și de recunoașterea experienței acumulate.

În primul rând, trebuie verificată vârsta minimă de participare. Unele organizații acceptă voluntari de la 15 sau 16 ani, în timp ce programele europene au, de regulă, limita de vârstă de 18-30 de ani. Pentru minori pot fi necesare acordul părinților și respectarea unor condiții suplimentare.

De asemenea, este recomandat ca voluntarii să solicite informații despre:

durata proiectului și programul activităților;

responsabilitățile pe care le vor avea;

instruirea oferită înainte de începerea activității;

eventualele cheltuieli de transport și masă;

documentele eliberate la final;

modalitatea prin care poate fi demonstrată experiența acumulată.

Nu în ultimul rând, voluntariatul ar trebui ales în funcție de interesele și disponibilitatea fiecăruia. O implicare constantă, într-un proiect ale cărui obiective sunt înțelese și asumate, poate fi mai utilă decât participarea la numeroase activități fără continuitate.

Pentru tinerii care își construiesc CV-ul, se pregătesc pentru primul loc de muncă sau urmăresc o carieră într-un anumit domeniu, voluntariatul poate reprezenta un punct de plecare important. Experiența acumulată, competențele dobândite și documentele care atestă activitatea pot deveni argumente relevante în parcursul educațional și profesional.