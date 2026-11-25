CCIR susține acordarea voucherelor de vacanță salariaților din mediul privat, cu deducerea cheltuielilor din impozitul pe profit
SURSA FOTO: CCIR
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a transmis Președintelui Senatului României, dl. Mircea Abrudan, poziția sa de susținere a proiectului de lege pentru completarea art. 25 din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), înregistrat la Senat cu nr. B616/2026, care vizează facilitarea acordării voucherelor de vacanță salariaților din mediul privat, începând cu anul 2027.
CCIR consideră binevenită această inițiativa, pentru angajatori, măsura reducând costul acordării unui beneficiu extrasalarial, într-un context de presiuni salariale, oferind un instrument suplimentar de motivare și fidelizare a personalului și permițând valorificarea plafonului fiscal rămas în prezent neutilizat. Pentru salariații din mediul privat, proiectul reduce discrepanțele față de sectorul public, prin acces la beneficii similare.
La nivelul economiei, voucherele pot genera un efect de multiplicare, prin stimularea consumului intern, cu efecte pozitive asupra veniturilor bugetare, ocupării forței de muncă și sectoarelor conexe, precum transporturile, agricultura și serviciile. Utilizarea lor exclusiv în România susține turismul intern și veniturile operatorilor din domeniu, iar încurajarea tranzacțiilor desfășurate în mod transparent și fiscalizat contribuie la diminuarea economiei nefiscalizate și la asigurarea unui mediu concurențial echitabil.
CCIR apreciază că adoptarea proiectului reprezintă un demers oportun pentru consolidarea mediului de afaceri și creșterea competitivității întreprinderilor și își reafirmă convingerea că doar printr-un dialog susținut și predictibil între autorități și mediul de afaceri pot fi găsite cele mai bune soluții pentru stimularea antreprenoriatului din România.
Potrivit proiectului, cheltuielile companiilor cu voucherele de vacanță, utilizabile exclusiv pentru servicii turistice pe teritoriul României, pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului prevăzut pentru sponsorizări și acte de mecenat, fără depășirea acestuia. Valoarea nominală a unui voucher nu poate depăși 1.600 de lei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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