Iancu Guda critică reorganizarea administrativ-teritorială propusă de PSD. Cheltuielile ar crește cu 2,5 miliarde de lei
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Reorganizarea administrativ-teritorială propusă de PSD ar putea genera cheltuieli suplimentare de 2,5 miliarde de lei, susține economistul Iancu Guda. Acesta avertizează că România are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de lei în 2027 pentru reducerea deficitului și acoperirea unor obligații bugetare. În opinia sa, soluțiile ar trebui să vizeze colectarea taxelor și reforma sectorului public.
Reorganizarea administrativ-teritorială ar costa statul cu 2,5 miliarde de lei mai mult
Economistul Iancu Guda susține că reorganizarea administrativ-teritorială propusă de PSD nu ar aduce economiile necesare bugetului de stat.
Potrivit calculelor prezentate într-o postare pe Facebook, măsura ar genera economii de două miliarde de lei, dar ar necesita cheltuieli de 4,5 miliarde de lei pentru investiții și digitalizare.
Rezultatul ar fi o creștere netă a cheltuielilor cu 2,5 miliarde de lei.
Economistul compară propunerea cu modelele administrative din Polonia și Bulgaria, care, potrivit estimărilor sale, ar putea genera economii de 17 miliarde, respectiv 25 de miliarde de lei.
România ar avea nevoie de 70 de miliarde de lei în 2027
Iancu Guda estimează că România va avea nevoie de aproximativ 70 de miliarde de lei în 2027 pentru reducerea deficitului bugetar, plata dobânzilor suplimentare, creșterea cheltuielilor pentru apărare și majorările promise pentru pensii și salarii.
În opinia sa, reorganizarea propusă de PSD nu poate acoperi acest necesar financiar.
Economistul consideră că principalele soluții sunt îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale și reducerea cheltuielilor din sectorul public.
Iancu Guda avertizează asupra extinderii economiei subterane și a traficului ilicit cu tutun
Economistul atrage atenția că scăderea consumului în anumite domenii ar putea ascunde creșterea economiei subterane.
Acesta indică o reducere de 8% a consumului de servicii prestate populației în august, cu scăderi de 16% în cazul jocurilor de noroc și activităților recreative și de 10% pentru serviciile de înfrumusețare.
Un alt exemplu este piața tutunului. Potrivit datelor prezentate de Guda, acciza a crescut cu 4,5%, dar încasările bugetare au scăzut cu 3,5%.
În același timp, ponderea traficului ilicit ar fi ajuns la 14% în 2026, față de 7% în 2022.
Economistul solicită întărirea urgentă a controalelor vamale și portuare pentru combaterea comerțului ilegal.
Reforma companiilor de stat și a administrației centrale, printre soluțiile propuse
În ceea ce privește reducerea cheltuielilor publice, Iancu Guda propune reformarea companiilor de stat care înregistrează pierderi, listarea unor societăți la bursă și îmbunătățirea administrării activelor publice.
Acesta menționează și situația Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), unde susține că nu este realizat un audit.
Economistul consideră că o reformă administrativ-teritorială eficientă trebuie să includă și administrația centrală, nu doar unitățile administrativ-teritoriale.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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