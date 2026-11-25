Comisia Europeană a lansat Observatorul European al Competențelor, o platformă online gratuită care centralizează date și statistici despre educație, locuri de muncă și competențele solicitate pe piața muncii. Instrumentul permite identificarea domeniilor în care există deficit de personal, a profesiilor care trec prin transformări și a aptitudinilor de care angajații vor avea nevoie în viitor.

Lansarea platformei a fost anunțată de Roxana Mînzatu, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene. Aceasta a explicat că datele puse la dispoziția publicului au rolul de a ajuta autoritățile și ceilalți actori implicați să identifice din timp schimbările de pe piața muncii, astfel încât investițiile în educație și formare profesională să răspundă nevoilor reale ale oamenilor și economiei.

Potrivit Comisiei Europene, Observatorul European al Competențelor face parte din abordarea Uniunii Europene bazată pe date, prin care sunt analizate atât competențele deținute de populație, cât și cele de care economia are nevoie.

Această abordare poartă denumirea de analiză aprofundată a competențelor (enhanced skills intelligence) și urmărește identificarea deficitului de competențe de pe piața muncii. Informațiile obținute pot ajuta la orientarea mai eficientă a politicilor publice și a finanțărilor către domeniile în care există cele mai mari nevoi.

Potrivit Edupedu, Observatorul a fost creat pentru a furniza analize prospective strategice și date referitoare la două domenii principale:

competențele necesare în prezent și cele care vor fi solicitate în viitor;

performanța sistemelor de educație și formare profesională.

Platforma centralizează informații detaliate și comparabile. În acest fel, evoluția competențelor și nevoile de pe piața muncii vor fi analizate mai ușor.

Observatorul European al Competențelor reunește date și analize furnizate de instituțiile europene, care acoperă mai multe aspecte ale pieței muncii și ale sistemelor de educație.

Utilizatorii pot consulta informații despre:

competențele solicitate în prezent și cele care vor fi necesare în viitor;

domeniile și profesiile în care există deficit de personal;

transformările prin care trec diferite meserii;

evoluția ocupării forței de muncă;

calitatea locurilor de muncă;

rezultatele sistemelor de educație și formare profesională.

Accesul la informații este gratuit. Totodată, datele și analizele disponibile pe platformă urmează să fie actualizate și îmbunătățite constant.

Unul dintre obiectivele principale ale Observatorului este să le permită autorităților, angajatorilor și furnizorilor de educație și formare profesională să anticipeze schimbările de pe piața muncii și să își adapteze programele în funcție de competențele solicitate.

Datele pot fi folosite pentru fundamentarea deciziilor privind investițiile în educație, pregătirea profesională și dezvoltarea competențelor. În acest fel, programele de formare pot fi orientate către domeniile în care există deficit de personal sau în care transformările economice generează noi cerințe pentru angajați.

Inițiativa urmărește ca investițiile în educație și formare să fie corelate cu nevoile reale ale oamenilor și ale economiei. În acest fel, pregătirea profesională va ține pasul cu evoluția ocupațiilor.

Observatorul European al Competențelor reprezintă și un element important al mecanismului de guvernanță al Uniunii competențelor (Union of Skills), inițiativa Uniunii Europene dedicată dezvoltării competențelor.

Platforma sprijină activitatea European Skills High Level Board și furnizează date pentru activitatea Comisiei Europene desfășurată în cadrul Semestrului European. Acesta din urmă este mecanismul prin care sunt coordonate politicile economice și sociale ale statelor membre.

Observatorul European al Competențelor poate fi consultat aici.