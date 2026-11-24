Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că bucureștenii s-ar putea confrunta în continuare cu avarii la rețeaua de termoficare în iarna 2026-2027. Edilul spune că nu poate garanta furnizarea neîntreruptă a apei calde și căldurii, din cauza infrastructurii foarte vechi. Totodată, acesta atrage atenția că Termoenergetica ar putea intra din nou în faliment în mai puțin de zece ani.

Locuitorii Bucureștiului nu pot primi garanții că vor scăpa de întreruperile furnizării agentului termic în sezonul rece 2026-2027. Ciprian Ciucu consideră că o asemenea promisiune ar fi nerealistă, în condițiile în care infrastructura sistemului de termoficare este foarte veche.

Primarul general a explicat că problemele nu țin doar de conducte, ci și de tehnologia utilizată în centralele Electrocentrale București (ELCEN). Aceasta datează din anii 1970-1980 și nu mai corespunde cerințelor actuale de eficiență.

Edilul a precizat că municipalitatea va continua investițiile și intervențiile pentru modernizarea sistemului. Cu toate acestea, având în vedere starea infrastructurii, noi avarii sunt posibile.

„Rețeaua de termoficare este cea mai mare rețea de sistem centralizat de încălzire din lume după Moscova. Are 4.000 de kilometri, de la București la Lisabona, dacă vreți. Ce pot să garantez este că vom face în continuare lucrări, dar fiind atât de veche și având durata de viață depășită de vreo trei ori, tehnologia de la ELCEN, de la CET-uri, din anii ’70-’80, este ineficientă. Pot apărea avarii. N-am cum să garantez așa ceva, ar trebui să-i mint pe oameni”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primarul a amintit și incidentul produs în timpul verii la CET Vest. Acesta a făcut precizări și despre responsabilitățile administrative din cadrul Termoenergetica.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, conducerea executivă și Consiliul de Administrație răspund de administrarea companiei. Activitatea acestora este supervizată de o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), aflată în subordinea Consiliului General.

În schimb, primarul general trebuie să asigure finanțarea și să promoveze proiectele de investiții necesare sistemului de termoficare.

Modernizarea conductelor a continuat în mandatul actual, după lucrările începute în perioada în care Nicușor Dan ocupa funcția de primar general. Ciprian Ciucu a explicat la RFI că intervențiile au acoperit aproximativ 30% din rețeaua primară, care însumează 1.000 de kilometri.

Potrivit edilului, în cursul acestui an au mai fost înlocuiți 100 de kilometri de conducte. Astfel, lungimea totală modernizată a ajuns la aproximativ 300 de kilometri.

Primarul Capitalei consideră că ritmul lucrărilor reprezintă un rezultat important, ținând cont de dificultățile administrative și birocratice din România. El a subliniat și efectele pozitive ale investițiilor asupra pierderilor din rețea.

„30% din 1.000 de kilometri de rețea primară nu e deloc puțin. Dimpotrivă, mi se pare o performanță, mai ales în sistemul nostru extrem de birocratic din România. Partea bună este că, odată cu aceste investiții, au început să scadă pierderile”, a mai declarat edilul.

Lucrările de modernizare au început să producă efecte și asupra cantității de apă pierdute prin conductele rețelei de termoficare. Ciprian Ciucu a precizat că pierderile care ajung în pământ s-au redus cu aproximativ 4% în acest an.

Edilul a explicat că procentul poate părea modest la prima vedere. Totuși, raportat la valorile nominale, reducerea reprezintă un rezultat important pentru funcționarea sistemului.

„Avem un feedback din partea rețelei: pierderile de apă care ajung în pământ au scăzut anul acesta cu aproximativ 4%. Poate părea puțin, dar în valori nominale este bine și ne arată că suntem în direcția corectă pentru a salva sistemul de termoficare”, a afirmat primarul Capitalei.

Dincolo de înlocuirea conductelor, primarul general consideră că sistemul de termoficare are nevoie de o schimbare structurală. Ciprian Ciucu avertizează că actuala organizare riscă să reproducă problemele financiare care au dus la falimentul RADET în 2019.

Principala problemă identificată de edil este separarea activităților de producție și distribuție a energiei termice. În prezent, ELCEN produce agentul termic, iar Termoenergetica îl distribuie către consumatori.

Această organizare presupune facturări între cele două companii și generează acumularea unor datorii. La acestea se adaugă penalitățile pentru întârzierile la plată și diferențele importante de TVA.

Ciprian Ciucu susține că producția și distribuția ar trebui reunite într-o singură companie, prin constituirea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).

„Aici avem aceeași Mărie cu altă pălărie, pentru că am schimbat doar sigla RADET, dar sistemul de funcționare este la fel, întrucât nu avem SACET format. Producția de la ELCEN și distribuția trebuie să fie într-o singură companie, să nu se mai factureze între ele, pentru că se acumulează penalități, întârzieri la plată, iar diferențele mari de TVA înseamnă sute de milioane de lei”, a declarat primarul Bucureștiului.

Edilul a anunțat că intenționează să discute cu ministrul Energiei despre evaluarea ELCEN. Procesul a fost început anterior pentru a permite Primăriei Capitalei să preia centralele.

Ulterior, municipalitatea ar urma să realizeze fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica. Obiectivul este eliminarea problemelor financiare generate de actuala separare dintre producție și distribuție.

Primarul avertizează că lipsa unei asemenea reorganizări ar putea compromite funcționarea sistemului în următorii ani. El a amintit că Termoenergetica a acumulat deja datorii de 1,7 miliarde de lei de la înființarea sa.

Compania a apărut în 2019, după intrarea în faliment a fostei Regii Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET). În paralel, Primăria Capitalei se judecă pentru alte trei miliarde de lei cu Ministerul Energiei și ELCEN.

Ciprian Ciucu consideră că acumularea unor noi datorii ar putea duce la o situație financiară imposibil de susținut pentru municipalitate. Edilul a comparat suma potențială cu bugetul anual al Bucureștiului.