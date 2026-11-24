Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern care stabilește începerea eliberării Cărții Electronice de Identitate (CEI) la consulate, începând cu 2 decembrie 2026. Termenul a fost devansat față de calendarul inițial. În prima etapă, serviciul va fi disponibil doar românilor aflați în străinătate care au domiciliul în România.

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost publicat de MAE în transparență decizională și poate fi consultat pe site-ul instituției.

Potrivit documentului, misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României vor începe să primească cereri pentru eliberarea CEI la 2 decembrie 2026.

Lansarea serviciului va avea loc mai devreme decât era prevăzut inițial. În prima fază, vor putea beneficia de această facilitate exclusiv cetățenii români care locuiesc temporar în străinătate, dar au domiciliul în România.

Pregătirile tehnice și testările necesare au fost realizate în coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Românii care solicită eliberarea Cărții Electronice de Identitate la consulate trebuie să se prezinte personal la ghișeul consular.

Aceștia trebuie să aibă asupra lor toate documentele necesare, în original, inclusiv dovada adresei de domiciliu din România.

Există și o procedură specială pentru persoanele care nu sunt proprietarii imobilului în care au domiciliul. Dacă găzduitorul se află în România, solicitantul poate prezenta o procură sau o declarație notarială prin care acesta își exprimă acordul.

Prezentarea documentelor justificative în original este obligatorie în această primă etapă. Măsura va rămâne în vigoare până când interogarea electronică a bazei de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va deveni operațională.

După depunerea solicitării, Cartea Electronică de Identitate va fi expediată către misiunea diplomatică sau oficiul consular unde a fost înregistrată cererea.

Termenul de expediere diferă în funcție de statul în care se află solicitantul:

45 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în statele membre ale Uniunii Europene;

pentru cererile depuse în statele membre ale Uniunii Europene; 60 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în state din afara Uniunii Europene.

După adoptarea Hotărârii de Guvern și activarea serviciului, cetățenii vor putea solicita programări prin intermediul platformei www.econsulat.ro.

Solicitanții vor trebui să selecteze țara în care se află și serviciul „Carte Electronică de Identitate”. Platforma va permite consultarea listei complete a documentelor necesare și solicitarea unei programări.

Eliberarea Cărții Electronice de Identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate nu va fi disponibilă de la 2 decembrie 2026.

Această categorie va putea beneficia de serviciu într-o etapă ulterioară, în funcție de dezvoltarea fluxului informatic și procedural.

MAE și MAI continuă consultările tehnice pentru stabilirea condițiilor necesare extinderii serviciului și către românii care au domiciliul oficial în afara țării.

Tot la 2 decembrie 2026, odată cu lansarea serviciului de preluare a cererilor pentru Cartea Electronică de Identitate, consulatele vor înceta să mai primească solicitări pentru serviciile consulare conexe eliberării cărții de identitate în modelul din 1997.

MAE le reamintește cetățenilor români că vechiul model de carte de identitate nu este recomandat ca document de călătorie.