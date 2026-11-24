Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, recomandă amânarea celei de-a doua rectificări bugetare până la clarificarea sumelor pe care România le va încasa prin cererea de plată numărul 6 din PNRR. Oficialul consideră că o decizie luată înainte de cunoașterea acestor date ar putea crea incertitudini privind închiderea bugetului în decembrie și respectarea țintei de deficit din acest an.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că Guvernul ar trebui să aștepte informațiile exacte privind banii care vor fi rambursați prin cererea de plată numărul 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În opinia sa, continuarea procedurii de rectificare fără aceste date ar putea complica estimările bugetare pentru ultima lună a anului.

Alexandru Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor consideră prematură distribuirea unor noi sume pentru cheltuieli, înainte de stabilirea încasărilor pe care România se poate baza.

„Atâta timp cât nu avem o sumă precisă, despre care să ştim în privinţa banilor care se rambursează din cererea 6, cred că ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare. (…) Cel puţin recomandarea noastră este să nu continuăm atâta timp cât nu avem nişte cifre clare pentru cererea 6, pentru că atunci inducem şi mai multe incertitudini legate de cum închidem luna decembrie”, a afirmat Nazare.

Declarația a fost făcută cu prilejul prezentării raportului privind competitivitatea României, elaborat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta. Evenimentul a fost găzduit de Banca Națională a României, marți, 24 noiembrie.

Ministrul a precizat că recomandarea instituției pe care o conduce nu reprezintă decizia finală. Hotărârea privind continuarea sau amânarea celei de-a doua rectificări bugetare îi va reveni Guvernului.

Alexandru Nazare a arătat că situația s-ar putea schimba dacă autoritățile vor obține rapid informațiile privind absorbția fondurilor aferente cererii de plată numărul 6. În lipsa acestora, Ministerul Finanțelor consideră că ar apărea incertitudini suplimentare.

„Eu doar v-am prezentat punctul nostru de vedere. Bineînţeles că primul ministru va lua o decizie, vom avea o discuţie în Guvern. Nu ştiu, poate că reuşim să obţinem sau apar într-un timp foarte scurt aceste cifre legate de absorbţia din cererea 6, dar, cel puţin din partea Ministerului de Finanţe, absenţa lor ar induce foarte multe incertitudini”, a explicat ministrul.

O altă problemă este reprezentată de volumul ridicat al solicitărilor de finanțare primite pentru această rectificare. Nazare a amintit că, la precedenta operațiune, solicitările au ajuns la aproximativ 60 de miliarde de lei.

Ministrul a atras atenția că autoritățile trebuie să știe mai întâi pe ce venituri se pot baza la finalul anului. Abia apoi pot decide dacă este prudent să aloce noi fonduri pentru cheltuielile următoarelor săptămâni.

„Vă daţi seama că, dacă la ultima rectificare au fost 60 de miliarde, tot în această zonă, sunt foarte mari solicitări. Întrebarea este: atâta timp cât noi nu ştim pe câţi bani ne vom baza în decembrie, ar fi prudent să distribuim sume de cheltuit care se vor cheltui în următoarele săptămâni, fără să ştim exact cât încasăm la finalul anului? Deci aceasta este, în esenţă, întrebarea şi, bineînţeles, că va fi o decizie politică în Guvern”, a susţinut Nazare.

Alexandru Nazare a avertizat și asupra constrângerilor financiare cu care se confruntă România. Datoria publică a depășit pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB), ceea ce limitează posibilitățile autorităților în privința cheltuielilor bugetare.

Subiectul urmează să fie abordat și în cadrul discuțiilor cu misiunea tehnică a Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene (DG ECFIN). Reprezentanții instituției europene sunt așteptați joi la București.

Întâlnirea va viza inclusiv proiecțiile bugetare pentru anul viitor și măsurile necesare pentru continuarea ajustării deficitului.

În ceea ce privește bugetul pentru anul viitor, ministrul Finanțelor a subliniat că autoritățile trebuie să prezinte măsuri credibile pentru reducerea deficitului bugetar. Potrivit acestuia, proiecțiile trebuie construite astfel încât România să poată respecta ținta stabilită pentru 2027.

Alexandru Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor ține legătura în mod constant cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional (FMI). Instituția a luat în considerare și analizele prezentate de reprezentanții Fondului în cadrul discuțiilor anterioare.

Ministrul a menționat și întâlnirea avută cu directorul adjunct Berger, în timpul vizitei acestuia la București. Totodată, oficialul a anunțat că misiunea tehnică a DG ECFIN va analiza joi proiecțiile economice pentru anul viitor.

Nazare a explicat că ajustarea bugetară trebuie să ajungă spre 1% din PIB, iar credibilitatea măsurilor propuse va conta în atingerea obiectivului din 2027.

„Avem contact şi suntem în legătură cu misiuni tehnice ale FMI în mod curent. Am discutat cu domnul director adjunct Berger când a fost la Bucureşti. Am luat în calcul bineînţeles analizele pe care FMI ni le-a prezentat. O să avem o misiune inclusiv din partea ECFIN la Bucureşti, joi, o misiune tehnică în care discutăm proiecţiile pe anul viitor. Şi, într-adevăr, trebuie să proiectăm o ajustare spre 1% din PIB pentru a putea atinge ţinta din 2027. Depinde de noi cum şi cât de credibili prezentăm măsurile care construiesc această ajustare”, a mai spus Alexandru Nazare.

După cum spuneam, ministrul Finanțelor a participat marți la prezentarea raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”. Documentul a fost realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta.

Raportul a fost elaborat la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).