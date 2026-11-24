SURSA FOTO: Dreamstime „Nvidia, cea mai valoroasă companie: CEO-ul Jensen Huang ajunge pe locul 10 în topul miliardarilor Bloomberg”

Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia a provocat un raliu spectaculos pe bursele internaționale. Acțiunile producătorului american de cipuri au crescut cu 31% într-o singură ședință, iar capitalizarea companiei a avansat cu peste 1.000 de miliarde de dolari. Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, avertizează însă că riscurile pentru Nvidia și industria inteligenței artificiale nu au dispărut.

Revenirea lui Jensen Huang în funcția de director general al Nvidia a provocat o reacție puternică pe Wall Street.

În ședința de luni, acțiunile companiei au urcat cu 31%, adăugând peste 1.000 de miliarde de dolari la capitalizarea bursieră.

Potrivit unei analize semnate de Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, investitorii anticipau posibilitatea revenirii fondatorului Nvidia, dar schimbarea de poziție a consiliului de administrație a surprins piața.

Cu numai o săptămână înainte, investitorii luau în calcul un viitor al companiei fără Huang.

Analistul compară situația cu filmul „Întoarcerea lui Jedi”, subliniind că revenirea fondatorului nu încheie perioada de incertitudine prin care trece Nvidia.

Reacția pozitivă nu s-a limitat la acțiunile Nvidia.

Sectorul producătorilor de semiconductori a înregistrat un avans de aproximativ 14%, în timp ce indicele VIX, care reflectă volatilitatea așteptată pe piața americană, a coborât sub 27 de puncte.

Vineri, acesta atinsese nivelul de 40 de puncte.

Creșterile s-au extins marți și pe bursele asiatice, unde principalii parteneri și furnizori ai Nvidia au beneficiat de revenirea interesului pentru companiile tehnologice.

În Taiwan, acțiunile TSMC, Foxconn și MediaTek au avansat cu aproximativ 10%, apropiindu-se de limita zilnică de variație a bursei locale.

În Coreea de Sud, Samsung Electronics a crescut cu 8%, iar SK Hynix cu 10%.

Cele două companii reprezintă împreună peste 40% din ponderea indicelui Kospi și au contribuit la creșterea acestuia cu peste 7%.

Bogdan Maioreanu atrage atenția că raliul bursier trebuie analizat în contextul pierderilor înregistrate anterior.

Până luni, Nvidia pierduse aproximativ o treime din valoarea sa de la începutul anului.

Chiar și după creșterea de 31%, acțiunile companiei rămân cu 11% sub nivelul de la începutul lui 2026.

Astfel, o parte importantă a avansului reprezintă recuperarea pierderilor provocate de plecarea lui Huang, nu neapărat începutul unei noi perioade de creștere.

Revenirea fondatorului este considerată importantă atât pentru dezvoltarea tehnologiilor Nvidia, cât și pentru relațiile comerciale ale companiei.

Huang revine în poziția de principal negociator într-un moment în care producătorul de cipuri depinde de continuarea investițiilor masive în inteligența artificială.

Compania trebuie să își convingă cei mai mari clienți să cumpere în continuare procesoare performante și să asigure livrarea la timp a noilor generații de cipuri.

Potrivit analistului eToro, investitorii vor urmări rezultatele concrete ale Nvidia, dincolo de promisiunile făcute de Jensen Huang la revenirea sa.

Revenirea directorului general nu elimină problemele de guvernanță corporativă și presiunile juridice asupra Nvidia.

Bogdan Maioreanu consideră că situația a afectat credibilitatea consiliului de administrație.

În mai puțin de două săptămâni, conducerea companiei a respins inițial solicitarea lui Huang de a reveni, pentru ca ulterior să își schimbe poziția după intervenția președintelui american Donald Trump.

În același timp, ancheta desfășurată de consiliul de administrație continuă.

Jensen Huang urmează să se prezinte pe 3 decembrie în fața Comisiei bancare a Senatului american.

Analistul eToro avertizează că investitorii trebuie să ia în calcul apariția unor noi informații, în condițiile în care Nvidia continuă să fie examinată de autoritățile de reglementare și de sistemul judiciar american.

Dincolo de schimbările de conducere, industria inteligenței artificiale se confruntă cu riscuri care au contribuit anterior la scăderile bursiere.

Unul dintre acestea este opoziția politică tot mai puternică față de construirea centrelor de date în Statele Unite.

Reglementările mai stricte, taxele suplimentare și rezistența comunităților locale ar putea întârzia proiectele și majora costurile de dezvoltare.

În paralel, investitorii continuă să urmărească atent raportul dintre cheltuielile uriașe pentru infrastructura AI și veniturile pe care aceste investiții le pot genera.

Companiile din sector se confruntă cu așteptări foarte ridicate privind rezultatele financiare.

Potrivit lui Bogdan Maioreanu, reacția puternică a piețelor la revenirea lui Huang arată și cât de mult depinde încrederea investitorilor de persoanele care au construit marile companii din domeniul inteligenței artificiale.

Schimbările neașteptate la nivelul conducerii pot deveni astfel o sursă importantă de volatilitate, chiar și pentru companiile care ocupă poziții dominante pe piața tehnologică.