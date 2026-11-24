Ce se va întâmpla la Bursa de Valori București peste cinci ani. Radu Georgescu avertizează asupra impactului Pilonului II de pensii
SURSA FOTO: Bursa de Valori București (BVB) - Bursa de Valori București (BVB)
Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra diferențelor de evaluare dintre companiile listate la Bursa de Valori București și cele de pe piața americană. Acesta explică de ce a ales să investească în acțiuni Nvidia și de ce evită, în prezent, piața de capital din România. Economistul anticipează că pensionarea unui număr semnificativ de participanți la Pilonul II ar putea pune presiune asupra cotațiilor bursiere în următorii ani.
Radu Georgescu explică de ce a cumpărat acțiuni Nvidia
Într-o postare pe Facebook, economistul Radu Georgescu compară investițiile la bursă cu achiziționarea unor bancnote la prețuri diferite de valoarea lor. Acesta consideră că oportunitățile de investiții apar atunci când prețul unui activ este inferior valorii sale reale.
„În viață în general, și pe bursă, în special, sunt 2 categorii de oameni.
Unii încearcă să cumpere bancnote de 200 de lei cu 100 de lei.
Iar alții cumpără bancnote de 100 de lei cu 200 de lei”, a explicat economistul.
Radu Georgescu susține că, în ultimele două săptămâni, a cumpărat un număr important de acțiuni Nvidia. Decizia sa de investiție a avut la bază inclusiv raportul dintre prețul acțiunilor și profitul companiei, cunoscut drept indicatorul P/E (Price-to-Earnings).
„Vineri, acțiunile Nvidia ajunseseră mai ieftine decât 90% din acțiunile de pe Bursa din București.
Vineri, Nvidia avea un P/E ratio de 12.
Adică îți recuperezi banii în 12 ani”, susține Radu Georgescu.
Investițiile în inteligența artificială ar putea susține cererea de cipuri
Economistul își argumentează decizia de investiție și prin perspectivele dezvoltării infrastructurii necesare inteligenței artificiale.
Acesta face referire la finanțarea atrasă de Anthropic, compania care dezvoltă asistentul de inteligență artificială Claude. Potrivit lui Georgescu, o mare parte dintre aceste fonduri ar urma să fie direcționată către construirea centrelor de date.
„Nu știu cum va evolua AI în viitor.
Ce știu este că săptămâna trecută Anthropic (Claude) a strâns de pe bursă 80 de miliarde de $.
Majoritatea banilor se vor duce în construirea de centre de date.
Iar pentru centrele de date au nevoie de cipuri.
Iar Nvidia este cel mai mare producător de cipuri din lume”, afirmă economistul.
În opinia sa, dezvoltarea infrastructurii tehnologice reprezintă unul dintre argumentele în favoarea investițiilor în acțiunile Nvidia.
De ce evită Radu Georgescu investițiile la Bursa de Valori București
În ceea ce privește piața de capital din România, economistul consideră că situația este diferită. Acesta susține că mai multe dintre companiile importante listate la București au indicatori de evaluare superiori celor menționați în cazul Nvidia.
„Pe bursa de la București este invers.
Mulți oameni cumpără bancnote de 100 de lei cu 200 de lei.
Cele mai mari companii din România, Petrom și Hidroelectrica, au un P/E ratio aproape dublu, peste 20.
În indicele BET sunt companii cu P/E de peste 30.
Eu nu am nicio acțiune pe bursa de la București”, precizează Radu Georgescu.
Economistul spune că ar lua în considerare, în alte condiții, deschiderea unor poziții short. Această strategie presupune vânzarea unor acțiuni împrumutate, în perspectiva răscumpărării lor ulterioare la un preț mai mic.
Cu toate acestea, Georgescu afirmă că nu intenționează să utilizeze o asemenea strategie pe piața românească. Printre motivele invocate se numără lichiditatea redusă, numărul mic de companii listate și influența fondurilor private de pensii.
„Deoarece bursa de la București este total atipică.
Are lichiditate foarte mică.
Puține acțiuni listate.
Iar din tranzacții, 50% sunt generate de fondurile private de pensii din România. ( Pilonul 2 si 3 )”, susține acesta.
Ce s-ar putea întâmpla la bursă când participanții la Pilonul II vor ieși la pensie
Radu Georgescu estimează că ar putea reveni asupra deciziei de a evita piața de capital din România peste aproximativ cinci ani.
Economistul consideră că pensionarea unui număr semnificativ de persoane care au contribuit obligatoriu la Pilonul II ar putea schimba dinamica Bursei de Valori București.
Potrivit scenariului prezentat de acesta, fondurile private de pensii ar putea fi nevoite să vândă o parte dintre acțiunile deținute pentru a asigura plata pensiilor către beneficiari.
„Peste vreo 5 ani.
Când aproximativ 1 milion de oameni vor ieși la pensie din grupul celor care au fost obligați să cotizeze la Pilonul 2.
Atunci fondurile de pensii vor fi obligate să vândă acțiuni pentru a plăti pensiile”, afirmă economistul.
Acesta anticipează că o asemenea evoluție ar putea determina apariția unor oportunități de cumpărare la prețuri semnificativ mai mici decât cele actuale.
„Iar dacă mulți ani pe bursa din România bancnotele de 100 de lei se vindeau cu 200 de lei, probabil va fi o perioadă la fel de lungă când bancnotele de 100 de lei se vor vinde cu 10 lei”, conchide Radu Georgescu.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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