Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra diferențelor de evaluare dintre companiile listate la Bursa de Valori București și cele de pe piața americană. Acesta explică de ce a ales să investească în acțiuni Nvidia și de ce evită, în prezent, piața de capital din România. Economistul anticipează că pensionarea unui număr semnificativ de participanți la Pilonul II ar putea pune presiune asupra cotațiilor bursiere în următorii ani.

Într-o postare pe Facebook, economistul Radu Georgescu compară investițiile la bursă cu achiziționarea unor bancnote la prețuri diferite de valoarea lor. Acesta consideră că oportunitățile de investiții apar atunci când prețul unui activ este inferior valorii sale reale.

„În viață în general, și pe bursă, în special, sunt 2 categorii de oameni. Unii încearcă să cumpere bancnote de 200 de lei cu 100 de lei. Iar alții cumpără bancnote de 100 de lei cu 200 de lei”, a explicat economistul.

Radu Georgescu susține că, în ultimele două săptămâni, a cumpărat un număr important de acțiuni Nvidia. Decizia sa de investiție a avut la bază inclusiv raportul dintre prețul acțiunilor și profitul companiei, cunoscut drept indicatorul P/E (Price-to-Earnings).

„Vineri, acțiunile Nvidia ajunseseră mai ieftine decât 90% din acțiunile de pe Bursa din București. Vineri, Nvidia avea un P/E ratio de 12. Adică îți recuperezi banii în 12 ani”, susține Radu Georgescu.

Economistul își argumentează decizia de investiție și prin perspectivele dezvoltării infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Acesta face referire la finanțarea atrasă de Anthropic, compania care dezvoltă asistentul de inteligență artificială Claude. Potrivit lui Georgescu, o mare parte dintre aceste fonduri ar urma să fie direcționată către construirea centrelor de date.

„Nu știu cum va evolua AI în viitor. Ce știu este că săptămâna trecută Anthropic (Claude) a strâns de pe bursă 80 de miliarde de $. Majoritatea banilor se vor duce în construirea de centre de date. Iar pentru centrele de date au nevoie de cipuri. Iar Nvidia este cel mai mare producător de cipuri din lume”, afirmă economistul.

În opinia sa, dezvoltarea infrastructurii tehnologice reprezintă unul dintre argumentele în favoarea investițiilor în acțiunile Nvidia.

În ceea ce privește piața de capital din România, economistul consideră că situația este diferită. Acesta susține că mai multe dintre companiile importante listate la București au indicatori de evaluare superiori celor menționați în cazul Nvidia.

„Pe bursa de la București este invers. Mulți oameni cumpără bancnote de 100 de lei cu 200 de lei. Cele mai mari companii din România, Petrom și Hidroelectrica, au un P/E ratio aproape dublu, peste 20. În indicele BET sunt companii cu P/E de peste 30. Eu nu am nicio acțiune pe bursa de la București”, precizează Radu Georgescu.

Economistul spune că ar lua în considerare, în alte condiții, deschiderea unor poziții short. Această strategie presupune vânzarea unor acțiuni împrumutate, în perspectiva răscumpărării lor ulterioare la un preț mai mic.

Cu toate acestea, Georgescu afirmă că nu intenționează să utilizeze o asemenea strategie pe piața românească. Printre motivele invocate se numără lichiditatea redusă, numărul mic de companii listate și influența fondurilor private de pensii.

„Deoarece bursa de la București este total atipică. Are lichiditate foarte mică. Puține acțiuni listate. Iar din tranzacții, 50% sunt generate de fondurile private de pensii din România. ( Pilonul 2 si 3 )”, susține acesta.

Radu Georgescu estimează că ar putea reveni asupra deciziei de a evita piața de capital din România peste aproximativ cinci ani.

Economistul consideră că pensionarea unui număr semnificativ de persoane care au contribuit obligatoriu la Pilonul II ar putea schimba dinamica Bursei de Valori București.

Potrivit scenariului prezentat de acesta, fondurile private de pensii ar putea fi nevoite să vândă o parte dintre acțiunile deținute pentru a asigura plata pensiilor către beneficiari.