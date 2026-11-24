Richard Abou Zaki, cunoscutul chef premiat cu o stea Michelin, își deschide pentru prima oară ușa propriei bucătării, lansând volumul Richard’s Table. Cartea nu este doar o simplă colecție de rețete, ci un ghid complet de inspirație culinară, reunind rețete testate și perfecționate, adaptate special pentru bucătăria de acasă.

În paginile acestui volum vei descoperi 50 de preparate care i-au definit parcursul, de la rețete simple, gata în 20 de minute, până la preparate spectaculoase pentru mesele de sărbătoare în familie. Rețetele sunt explicate detaliat, iar chef Richard oferă sfaturi importante pentru fiecare preparat în parte. Nu ai nevoie de echipamente sofisticate pentru a găti ca un profesionist, ci doar de curiozitate, ingrediente bune și curajul de a experimenta!

Volumul este structurat în 7 capitole, Brunch și mic dejun de autor, Prânzul de duminică, Clasice și de neînlocuit, La Dolce Vita, Călătorii prin lume, Dulciuri de acasă, Prieteni la masă, fiecare cuprinzând o serie de rețete cu care vă puteți impresiona familia sau prietenii.

„Am vrut să scriu despre gust. Despre aromele pe care nu le uiți. Despre mâncarea de acasă, despre mesele de duminică, despre Italia și tradițiile ei, despre preparatele pe care le-am descoperit colindând prin lume și despre acele farfurii care, indiferent cât de simple sunt, reușesc să îți provoace o emoție. Unele rețete din această carte vin din copilărie. Altele din voiajele mele. Unele s-au născut în bucătăriile profesionale, iar altele pur și simplu din dorința de a pregăti ceva bun pentru oamenii pe care îi iubesc. Am vrut ca toate să poată exista împreună”, mărturisește Chef Richard, în introducerea cărții.

Volumul conține și câte o reteță propusă de colegii lui Richard Abou Zaki din emisiunea Chefi la cuțite, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner.

Richard’s Table apare în condiții grafice premium, cu copertă cartonată și pagini ilustrate cu preparatele propuse de rețete și poate fi și o bună alegere pentru un cadou de Crăciun.

„În această carte vă dedic 50 de rețete dragi mie, născute din pasiunea pentru arta culinară și din dorința de a transforma gătitul într-o experiență frumoasă, care ne aduce împreună”, este mesajul lui Richard pentru cei care vor cumpăra această carte. Celebrul chef a pregătit și o surpriză specială. 5 norocoși vor găsi în interiorul cărții un GOLDEN TICKET, ce conține o invitație la cină la restaurantul său de o stea Michelin, Retroscena.

Este a doua carte semnată de Richard Abou Zaki, care anul trecut a lansat volumul autobiografic bilingv româno-italian Cooking my dreams, primit foarte bine de cititori.

Volumul va putea fi găsit de luni, 23 noiembrie, în Librăriile Cărturești, în magazinele Inmedio, în rețeaua Librarium, în librăria online Elefant.ro, pe magazinulcolectionarului.ro și la chioșcurile de presă din țară, la prețul de 95 de lei!