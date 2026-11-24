Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 24 noiembrie, că susține poziția exprimată de Administrația Prezidențială în comunicatul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șeful statului consideră că raportul prezentat de AUR nu aduce elemente noi și a confirmat că susține decizia luată de Curtea Constituțională în urmă cu aproape doi ani.

Șeful statului a fost întrebat despre anularea alegerilor prezidențiale în cadrul conferinței de presă comune cu premierul Armeniei, Nikol Pashinyan.

Declarațiile vin la exact doi ani de la desfășurarea primului tur al scrutinului prezidențial din 2024.

Întrebat dacă își asumă poziția exprimată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan a confirmat că susține conținutul documentului.

„Din respect pentru vizitatorii noștri, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Și putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Mediafax.

Președintele a fost întrebat și dacă apreciază că hotărârea Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale a fost una bună.

„Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”, a răspuns șeful statului.

Nicușor Dan a evitat să ofere alte explicații în cadrul conferinței comune, invocând prezența delegației armene.

„Nu este politicos față de invitații noștri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu”, a mai spus președintele.

Anterior, Palatul Cotroceni a transmis un comunicat de presă în care a răspuns punctual acuzațiilor formulate în raportul prezentat de AUR luni seară.

Administrația Prezidențială susține că documentul „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” privind anularea alegerilor prezidențiale.

Instituția consideră că majoritatea întrebărilor formulate de AUR își găsesc răspunsul în motivarea Hotărârii nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

Totodată, Administrația Prezidențială a admis că probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete la momentul adoptării hotărârii. Potrivit comunicatului, timpul disponibil nu permitea efectuarea unor verificări complete.

„Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin”, a transmis Administrația Prezidențială.

Pe 24 noiembrie 2024, românii s-au prezentat la urne pentru primul tur al alegerilor prezidențiale.

Călin Georgescu și Elena Lasconi au obținut cele mai multe voturi și urmau să se confrunte în turul al doilea al scrutinului.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis anularea întregului proces electoral.

La doi ani de la primul tur, AUR contestă, prin raportul prezentat luni seară, temeiul juridic al hotărârii CCR și activitatea instituțiilor implicate în evenimentele care au precedat anularea alegerilor.