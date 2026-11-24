Din cuprinsul articolului Profiturile companiilor din UE scad pentru al patrulea an consecutiv. România ocupă locul trei în clasament

România se numără printre țările Uniunii Europene (UE) cu cea mai mare cotă a profitului companiilor nefinanciare. În 2025, indicatorul a ajuns la 51,8%, plasând țara pe locul al treilea în clasamentul european. Nivelul depășește semnificativ media UE, de 39,8%, potrivit datelor Eurostat.

În 2025, corporațiile nefinanciare (întreprinderi a căror activitate economică principală nu este de natură financiară) din UE au înregistrat o cotă a profitului de 39,8%, ceea ce indică o ușoară scădere de 0,2 puncte procentuale față de anul precedent.

Cota profitului reprezintă proporția din valoarea adăugată de o întreprindere care revine capitalului (excedentul brut de exploatare), spre deosebire de cea care revine muncii.

O cotă scăzută poate indica nu doar profituri mai mici, ci și o economie care necesită o utilizare mai intensă a forței de muncă; în schimb, o cotă ridicată poate semnala profituri mai mari sau o economie care se bazează mai mult pe o producție intensivă în capital.

În 2005, cota profitului corporațiilor nefinanciare din UE a fost de 40,7%. Aceasta a atins 42,1% în 2007 – cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani – însă a fost urmată, la scurt timp, de o perioadă de declin care, în 2012, a dus la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată: 39,5%.

Ulterior, evoluția a fost neregulată. În 2021, cota profitului a ajuns la 42,0%, dar a scăzut ulterior la 41,7% în 2022, 41,5% în 2023 și 40,1% în 2024. Dintre țările UE, cele mai ridicate valori ale cotei profitului în 2025 au fost înregistrate în Irlanda (74,9%), Malta (55,2%) și România (51,8%).

Valoarea ridicată din Irlanda poate fi atribuită prezenței unor mari companii multinaționale cu capital străin, caracterizate printr-o intensitate ridicată a capitalului.

Cele mai scăzute valori ale cotei profitului au fost înregistrate în Franța (32,2%), Slovenia (33,2%) și Portugalia (34,2%), potrivit Eurostat.